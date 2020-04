Óvatosan az online vásárlással: ezzel a hatással rengetegen nem számolnak

Sokan a négy fal között most ugyanúgy végzik a munkájukat, anyagi biztonságban vannak, mégis kétségekkel küzdenek: hogyha személyesen biztosan nem is mennek el shoppingolni, vásároljanak-e online. Van, aki a fertőzéstől tart, mások nem tartják helyesnek, hogy ők vásárolgatnak, míg más elvesztette minden bevételét. Azonban van, aki úgy gondlja, éppen segítené ezzel a gazdaságot, ha nem tagadna meg magától egy-két dolgot. A Pénzcentrum ezeket a bizonytalanságokat igyekszik most eloszlatni: mutatjuk, mikor ajánlatos és mikor nem online vásárolni.

Rengeteg üzlet zárt be a veszélyhelyzetre való tekintettel, és amelyek még nyitva vannak - és nem élelmiszert, háztartási szereket, vagy gyógytermékeket árulnak - ott a forgalom jelentősen megcsappant. Ez nem is csoda, hiszen most a legtöbb, amit magánemberként a vírus terjedése ellen lehet tenni a saját és mások egészsége érdekében, hogy senki sem mozdul ki otthonról, ha nem muszáj. Emiatt nyilván nem járnak az emberek shoppingolni sem.

Azonban az online piacterek, webáruházak nagy része változatlanul "nyitva van", tehát akinek shoppingolni támad kedve, ezt megteheti online is, mert elviekben van rá lehetősége. Viszont kérdés, hogy nem érdemes-e inkább visszafognia magát az embernek a veszélyhelyzet idejére? Megfertőződhet-e bárki a csomagok által? Most inkább a spórolásra kell koncentrálni? Vagy épp ellenkezőleg: így járulhatunk hozzá, hogy ne menjenek tönkre a kereskedők, és ne zuhanjon be a gazdaság? Ha ettől valaki jobban érzi magát, kevésbé szorong, akkor miért ne? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Biztonságos-e az online shoppingolás?

Egyelőre azzal kapcsolatban nincs hivatalos álláspont, hogy csomagok által meg lehet-e fertőződni. Most a kiszállítást végző futárszolgálatok, és a posta is nagyobb figyelmet fordít a fertőtlenítésre, de érdemes óvatosnak lenni.

A koronavírus képes megtapadni olyan felületeken is, mint a kartonpapír, fém, vagy műanyag.

Ezért egyrészt, ha van rá lehetőség, rendelésnél válasszuk az érintésmentes kiszállítást. Ebben az esetben a vevőnek nem kell érintkeznie a futárral, nem kell aláírnia, nem kell megközelítenie. A vírushordozó közeg csak maga a csomag lehet. Ezért fontos, hogy ha van rá lehetőség, akkor kesztyűben fogjuk meg a csomagunkat és a csomagolást azonnal dobjuk ki, a lakásba lehetőleg már anélkül vigyük be a rendelt árut. Ezután fertőtlenítsük le a kezünket és a tárgyat, amit rendeltünk.

A lényeg, hogy legyünk nagyon elővigyázatosak, minden "kintről érkező" dologgal, ami a lakásunkba hozhatja a fertőzést. Ez természetesen nem csak a netről rendelt csomagokra igaz hiszen azt a zacskó száraztésztát, amit a boltban vásároltunk, szintén megfoghatta vagy letüsszenthette fertőzött személy. Így akárcsak ezeknél, az online vásárolt termékeknél is fontos a fertőtlenítés, óvatosság.

Nem helytelen-e éppen most vásárolgatni?

Természetesen azoknak, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek, vagy úgy vélik, hogy van rá esély, hogy elveszítsék a munkájukat, azoknak egyáltalán nem ajánljuk a felesleges pénzköltést. Csak a legszükségesebb dolgokat vásárolják meg.

Sokakban felmerül viszont a kérdés, akiknek az anyagi helyzete nem került veszélybe, hogy etikus-e ilyenkor vásárolni, illetve nem kellene nekik is inkább vészhelyzet esetére spórolniuk. Ann Gallagher a Surrey-i egyetem etika professzora szerint ez azért is nehéz kérdés, mert ezt mindenkinek a saját egyéni helyzetének tükrében kell mérlegelnie - mondta el a Huffpostnak. A professzor szerint amikor nem arról van szó, hogy csak a legszükségesebbeket vásároljuk meg online, akkor is mérlegelnünk kell, mennyire fontos számunkra most éppen az a termék. Hiszen nem csak arról van szó, hogy pazaroljuk a pénzt.

A termékek kiszállításával járó veszélynek például nem csak magunkat tesszük ki, hanem a szállító céget, vagy magát a futárt is, viszont ugyanakkor a kisebb cégek akkor tudnak fennmaradni, ha továbbra is vannak megrendeléseik. Ezért különbséget lehet tenni, mennyire etikus megrendelni egy újabb divatmárkás táskát, vagy rendelni a nagymamának ajándékba egy csokor virágot - míg az előbbi nagy valószínűséggel szükségtelen, olyan cégnek hoz profitot, amely valószínűleg túl tudja élni a válságot, utóbbi támogathatja a helyi kisvállalkozót, nem jelent különösebb kockázatot, és oldja az izolációs szorongást. Minden esetben azt kell mérlegelni, mit várunk egyénileg a rendelt dologtól, és milyen hatással van a vásárlásunk a gazdaságra mikro vagy akár makroszinten.

Segít-e a shoppingolás a gazdaságon?

Röviden: igen, segít. A gazdaság nem csak attól kerül válságba, hogy az alapanyagok szállítását, importját, a kész termékek exportját nem lehet megoldani. Hogy a gyárak nem tudják távmunkában alkalmazni a dolgozókat, ezért egy járványos helyzetben be kell zárniuk, stb. Hanem amiatt is fokozódik a válság, hogy a legtöbb ember most nem vásárol semmit, csak élelmiszert - és WC-papírt. Még azok közül is sokan, akiknek a megélhetése nem forog veszélyben.

Miközben egy kisebb játékkereskedő például, aki mondjuk éves bevételei nagy részét a húsvét és karácsony előtti időszakban szerzi meg, most hiába várja a megrendeléseket. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez mindenkinek egyéni döntése. A vásárlással vállalhat az egyén egyfajta felelősséget, azonban ez nem kötelesség, csak lehetőség.

Az, hogy aki megteheti, idővel újra elkezd vásárolni, nem csak a gazdaság miatt lehet fontos, hanem az egyéni jólét érzete miatt is. Hiszen szakértők szerint attól csak nő a szorongás, ha olyan dolgokban is lekorlátozzuk magunkat, amelyek nem tiltottak, vagy ellenjavallottak, és örömet okozhatnánk magunknak vagy másoknak vele. Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az élet nem állt meg: ha nem is úgy megy tovább mint eddig, a lehetőségeinket használjuk ki, amelyek rendelkezésre állnak.

Címlapkép: Getty Images