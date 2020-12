Óriási bolti lehúzás karácsony előtt: te ne kövesd el ezeket a hibákat

Ha előre tervezünk, közben figyeljük, mit költünk, a már meglévő kedvezményeket felhasználjuk, de nem hagyjuk magunkat mindenre rábeszélni, akkor elkerülhető a karácsony előtti túlköltekezés az utolsó pillanatban. Egy kis kreativitás mindig segít.

Sokunknak ismerős az érzés, amikor néhány nappal az ünnepek előtt kapkodva rendelünk és vásárolunk össze mindent. Túl azon, hogy kérdéses, így mennyire hasznos és színvonalas ajándékokkal tárazunk be, ez bizony az év végi kiköltekezés melegágya.

Ha nem is lehet idén szilveszteri bulit tartani a pandémia miatt, azért senki sem szeretné január elején nulla forinttal a számláján, hogy beköszöntsön a fizetésnap. Ezért a badcredit.org összeállítása nyomán most igyekszünk ötletekkel segíteni.

Hozunk Nektek tíz tippet, ami segít mindezt a megfelelő ajándékok megvásárlása mellett is elkerülni.

1. Tervezz és ellenőrizz!

Mielőtt elindulsz valamelyik bevásárlóközpontba vagy kinyitsz 30 webshop-fület a böngésződbe, írd össze, kinek mit vennél és nézz utána, melyik mennyibe kerül. Később közben is figyeld a mobilbankon vagy a netbankon, eddig mennyit költöttél, hiszen útközben egy csomó plusz kiadás is felmerül a csomagolási és szállítási költségektől kezdve a kis dolgokig, amit még megláttál a középső sorban.

2. Használd ki a hűségakciókat!

Sokunknak sok üzletben van törzsvásárlói kártyája és noha van, aki állandóan nézegeti, hány pontja van, többen meg szoktunk lepődni, amikor egy-egy szorgosabb pénztáros elárulja, mennyi a levásárolható egyenlegünk. Használjuk fel ezeket most, amikor amúgy is többet költenénk! Bónusz: a legtöbb cég amúgy is karácsonyra igyekszik bedobni a nagy ajánlatokat, a járvány miatti vásárló-megtartásról nem is beszélve, ilyenkor sok új lehetőség adódik, amelyeket ki tudunk használni.

3. Egyet fizet, kettőnek ajándékoz

Bár tudjuk, hogy pénzt nem illik adni, egy értelmes ajándékutalvány olykor még használhat. Sok áruház bizonyos vásárlási összeg felett most ajándékba is kiszór ilyeneket, ezzel pedig egy-egy utolsó pillanatban eszmélt ajándék-hiányból menthetnek ki minket.

4. Új hitelkártya? Kösz, nem

Bár csábító lehet, ha az ünnepi szezonban extra kedvezményeket ígérnek azoknak, akik most igényelnek hitelkártyát és nyitnak hozzá tartozó számlát, a bolti eladók kedvesen ki is ajánlják munkájukból adódóan, de ezekre érdemes nemet mondani. Egyrészt ami most kedvezőnek tűnik, az a későbbiekben meglephet, mennyi költséggel járhat. Ráadásul ha van már ilyenünk, több hitelszámlán számon tartani az adósságunk kész rémálom.

5. Tucatjával olcsóbb

Sok nagy üzlet árul exkluzívabb termékeket csomagban, egyszerre sok finom csokoládét, rúzst, gyertyát, stb. Ezeket nagyobb mennyiségben kedvezőbb áron megkapjuk, szétszedve pedig többeknek jó ajándék lehet - kollégáknak, szomszédnak vagy éppen egy buli szervezőjének.

6. A készítő te magad légy!

Rengeteg ajándékot el lehet készíteni otthon a festett-barkácsolt holmiktól a süteményekig - ez utóbbiról pont tegnap írtunk, hogy ha odafigyelünk, a mostani helyzetben is adhatók. Nos, ha nem annyira vagy ezermester-hajlam, se konyhatündér, akkor is még sok mindent adhatsz, ami nem a plázából származik. Segíthetsz valamelyik családtagod otthonának a felújításában, vigyázhatsz egy barátod gyerekére, stb.

7. Ésszel, de tovább is lehet adni

Bár ismerjük a szitkomokból és a saját élményeinkből, hogy okozhat kellemetlen pillanatokat az át nem gondolt továbbadott ajándék, lehet ezt jól is csinálni. Aranyszabály, hogy csak új és nem használt cuccokat "forgassunk vissza". Például gyertyák, játékok esetén kiválóan működhet. De jó ajándék lehet egy már általad olvasott könyv is személyes ajánlóval, amiben leírod, miért gondolod, hogy a barátodnak is izgalmas olvasmány lenne!

8. Kártyák

Amikor az utolsó pillanatban vagy, hajlamos leszel bármennyit elkölteni, csak találj még egy helyet, ami nyitva van, ahol megveheted az ajándékot. Ilyenkor érdemesebb lehet utalványt, ajándékkártyát adni. Mondjuk nem a sarki élelmiszerboltba, de egy könyvesboltos, kreatív, esetleg ruhás kártya sokaknak okozhat örömöt - és értelmes dolgokra tudják elkölteni az összeget.

9. Keress egy kis extra pénzt

Ha nem tudod megállni, hogy kiadásokba verd magad az év utolsó hónapjában, még mindig előre bebiztosíthatod a fedezetét. Adj el a netes aukciós oldalon, vagy a Facebook Marketplace-en néhány jó állapotú és minőségű, de már nem használt tárgyat (például elektromos kütyüket), esetleg nézz egy kis plusz alkalmi melót a meglévő mellé és keress egy kis plusz pénzt a kiadásokhoz. Bónusz: ha a többi kiadáscsökkentő ötlet mellett teszed, lehet, hogy a végére pluszra jössz ki és használhatod például a már meglévő tartozásod előtörlesztésére.

10. Ötletelj!

Keress tematikus Facebook-csoportokat, amelyekben segíthetnek neked, minek örülne egy focirajongó, egy képregénykedvelő, egy autómániás vagy éppen egy irodalombarát. Meg természetesen az illető ismerősi, baráti körét is nyugodtan megkérdezheted. Inkább utólag jusson vissza a fülébe, hogy ki segített egy jó meglepetés kitalálásában, mint hogy évekig mesélje, milyen fölösleges dolgot vettél neki karácsonyra.

Címlapkép: Getty Images