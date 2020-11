Kell egy kis mellékes? 10 dolog, amit most jó pénzért eladhatsz

Az idei karácsonyi készülődést nemcsak az árnyékolja be, hogy a járványhelyzet egyre súlyosabb, vagy hogy a korlátozások miatt nehezebbé vált a családlátogatás, ajándékvásárlás, hanem a háztartások rosszabb anyagi helyzete is. A koronavírus-járvány okozta válság sokak pénztárcáját laposította el idén, és feltételezzük, hogy 2020-ban még azok is a spórólás mellett döntenek, akik egyébként megtehetnék, hogy költekeznek. A Pénzcentrum javaslata is az, hogy mindenki annyit takarítson meg idén karácsonykor, amennyit csak tud - viszont nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időszakban - mivel sokan vásárolnak - különösen érdemes eladni a (felesleges) dolgokat. Pénzre lenne szükséged még karácsonyig, vagy félretennél szűkösebb időkre? Kell a hely? Nincs vésztartalékod? Mutatjuk, mitől szabadulhatsz meg most jó áron!

A karácsonyt megelőző időszak 2020-ban még rengeteg kihívás elé állítja a magyar háztartásokat: a múlt héten bevezetett korlázotó intézkedések miatt nehézkesebb lesz az ajándékok beszerzése, sokan kénytelenek idén szűkebb családi körben ünnepelni, és akár az élelmiszerek megvásárlása is sokkal nagyobb anyagi terhet jelenthet. Bár a pénzügyi tervezés egész évben fontos, ebben az időszakban különösen is az - főleg 2020-ban. Ahhoz, hogy a karácsonyi ajándékon hogy spórolhatsz idén, már adtunk tippeket, most azt vesszük sorra, mit tudnál pénzzé tenni még karácsony előtt.

Az, hogy tudatosan spórolunk idén, és odafigyelünk, hogy ne költsünk többet, mint a kereteink engedik, sokszor nem elég. Más években karácsonykor plusz bevételi forrást jelenthetne egy (hétvégi) másodállás például, de a pandémia miatt nem nagyon lesz szükség most plusz pincérre, futárra, árufeltöltőre. Extra bevételre viszont úgy is szert lehet tenni, hogy eladjuk néhány - nem használt, felesleges - dolgunkat, így képezhetünk tartalékot, vagy teremthetünk pénzmagot a saját vásárlásainkhoz.

Ráadásul a karácsony előtti időszak a legjobb, ha valaki pénzzé szeretne tenni valamit, mert ilyenkor sokkal többen keresgélnek, böngészik a webáruházakat, hajlandóbbak nagyobb kiadásokra, stb. Így könnyebb vevőt találni a használt dolgokra - idén pedig nagyobb kereslet is mutatkozhat a használt dolgok iránt, hiszen mások is keresik az olcsóbb megoldásokat. Magyarországon a három legnagyobb használt cuccokat értékesítő online piactér a Facebook Marketplace, a Jófogás és a Vatera, amelyről itt olvashatod az összehasonlítást, melyiket érdemes eladóként választani:

Mit és hogyan érdemes eladni?

Lényegében bármit, ha pénzre van szükséged. Ebben az a nehézség, hogy vannak kézenfekvő dolgok, amiktől már rég meg kellett volna szabadulni, mert csak porfogóként tartod, viszont más dolgokra vagy nem is gondol az ember, vagy - hiába teljesen felesleges - nem akar tőle megválni. Amikor valamit azért kell pénzzé tenni, mert muszáj, természetes, hogy rossz szájízzel teszi az ember - azonban tényleg vannak olyan dolgok, amelyekhez teljesen feleasleges ragaszkodni, és valójában megkönnyebbülés lesz eladni őket.

Könyvek

Majdnem minden háztartásban vannak kötetek, amelyeket maximum egyszer - vagy egyszer sem - olvastak, és azóta csak a port gyűjtik a polcon, szakácskönyvek, amelyeket sose nyitottak ki, mese- vagy ifjúsági könyvek, amelyekből kinőttek a gyerekek. Nem mondjuk, hogy könnyű megválni ezektől, de érdemes átnézni a könyvespolcot: mi az, ami tényleg felesleges. Olyan szemmel is érdemes végigböngészni a polcokat, hogy milyen könyvekért kaphatunk jó pénzt: keresett mesekönyv sorozatokért több tízezer forintot is el lehet kérni.

A könyveket érdemes lehet akár csomagban is felpakolni a csere-bere, adok-veszek oldalakra, így akinek csak az egyik kötetre fáj a foga, lehet, hogy megveszi a többit is. A könyvek eladásával rögtön pár tízezerrel több pénz lehet a tárcánkban - és felszabadult a hely a polcon az új szerzeményeknek.

Játék, társasjáték

A könyvekhez hasonlóan lehetséges, hogy a gyermekek egy idő után kinőnek egyes játékokat, vagy rájuk unnak. Ez akár még a felnőttekkel is előfordulhat: vannak olyan puzzle-k, amelyeket egyszeri kirakás után elő sem veszünk többet, és egyes társasjátékokra is ráunhatunk. Akár gyermekjátékokról, akár felnőtteknek való társasról van szó, 1-2 darabért is, használtan sok pénzt el lehet kérni. Ráadásul a tavalyi évhez hasonlóan idén is a ruházati cikk (51%), játék (40%), szépségápolás és kozmetikum (33%) a három legnépszerűbb ajándéknak szánt termékkategória.

Ráadásul karácsonykor nagyon jól mennek a gyermekjátékok és társasok: ha nem agyonhasznált cuccokat, vagy töröttet, bóvlit próbálunk eladni, hanem megkímélt, keresett dolgkat, biztosan vevőt is találunk. A plüssök, LEGO-k minden évben a karácsony slágertermékei, de keresett pl. a diavetítő is. Idén különsen nagy lehet a kereslet a társasjátékokra is, hiszen a korlátozások alatt is megugrott ennek az offline szórakozási formának a népszerűsége.

Karácsonyi dekorációk

Ilyenkor kerül elő a szekrény mélyéről az a rengeteg dísz, gömb, világítás, dekorcucc, ami az évek során sok háztartásban felhalmozódott. Sokszor ajándékba is díszeket kap az ember, vagy megörökli a dekorációt, melyek egy részét az emlékek miatt sem kidobni, sem eladni nem akarja. Nade ott az a rengeteg olyan karácsonyi dekoráció, amelyhez semmilyen érzelmi kötődése nincs az embernek, attól nyugodtan meg lehet válni.

Ebben az esetben kifejezetten ajánljuk, hogy egy nagy és alapos válogatást, szelektálást követően a feleslegesnek ítélt díszekből, dekorációkból csomagokat készítsen össze az ember. Az ilyen termékeket érdemesebb helyi szinten értékesíteni: kerületi, települési adok-veszek csoportba feltenni, vagy esetleg offline: ki lehet rakni a lépcsőházba egy dobozban, ami már nem kell, és a postaládát használni becsületkasszának. Hogyha nincsenek nagy értékű, spéci díszeink, ezzel nem valószínű, hogy nagyot kaszálunk, de a sok kicsi sokra megy.

Háztartási kisgépek, szerszámgépek



A járvány egyik komikus fordulata volt, hogy amikor a karanténidőszakban mindenki kenyeret akart sütni, hirtelen rengetegen vásároltak volna használtan kenyérsütő gépet. Az élelmes magyarok, akiknek évek óta ott porosodott a kamrájában a masina - feltehetően ők is korábban karácsonyra kapták - éltek a lehetőséggel és pénzzé tették a készüléket. Karácsony kifejezetten az az időszak, amikor az ilyen valamivel nagyobb értékű, egy ideje vágyott kisgépeket beszerzik az emberek.

Legyen az egy kapszulás kávéfőző, amivel nem tudott megbarátkozni valaki, fritőz, hiperszuper 100 funkciós melegszendvics sütő, vagy fagyigép, amit egyszer sem vettél elő évek óta, csodabotmixer, a régi porszívó, ami csak arra az esetre van tartva, ha a másik újjal történne valami... Majdnem mindenkinek van ilyen készüléke, ami másnak viszont most nagyonis jól jöhet. Érdemes tehét előkotorni, letörölgetni róla a port, megnézni garanciális-e még, és hogy mennyiért mennek azok a típusok használtan. Aztán szépen pénzzé tenni online, és máris a helyet sem foglalja.

Persze ha a konyha, spájz rovancsoláson esik át, a pince se maradjon ki: azok az elfekvő gyaluk, csempevágók, fúrók, csiszológépek stb. se meneküljenek, amelyek hosszú ideje csak állnak egy sötét zugban, hátha egyszer szükség lesz még rájuk. Most van rájuk szükség, csak az után, hogy forintra váltottuk őket.

Kerékpár, roller, gördeszka, görkori, stb.

2020-ban elképesztő kereslet volt alternatív közlekedési eszközökre, a kerékpár webáruházakban már tavasszal hiány alakult ki, és azóta is töretlenül vásárolják az emberek használtan is ezeket. A rollerek szintén nagyot mentek a nyáron. Karácsonyra valószínűleg sokaknak fog hozni a Jézuska biciklit, rollert, görkorit, szóval ha neked van felesleges, nem használod, most érdemes eladni.

Akkor is most érdemes eladni a régit, ha mondjuk új biciklit vennél magadnak, vagy egy spécibb rollert. Ha most eladod a régit, tavaszig, mikor ismét jön a jó idő, félreteheted a pénzt, és gyűjhetsz hozzá, amiből az újat kifizeted.

Ruhák, cipők

A kijárási korlátozások miatt ebben az évben sokkal kevesebb új ruhára volt szükség, mivel a lakosság jó része sokkal többet van otthon, lehettek olyan kabátjai, szezonális darabjai, amiket elő sem tudott venni a szekrényből. Ugyanez igaz a cipőkre is. Hogyha nem is akarnád átválogatni az egész gardróbot, legalább az alkalmi darabok között nézz szét: az egyszer viselt darabok nyugodtan mehetnek az online piactérre.

Az idei év kiszámíthatatlansága miatt egyébként is sokal folytatnak biztonsági játékot a ruhák, cipők vásárlásánál: mivel nem lehet tudni, meg lesz-e tartva a céges karácsony, a nagyobb családi ünneplés, a szilveszteri buli, stb. ezért nem vesznek újonnan alkalmi ruhát, cipőt, hogy aztán a szekrényben álljon az is, hanem vesznek egyet használtan. Szóval itt az alkalom! Ki a régi göncökkel!

Bútorok

A járvány átalakította az életünket, és az életterünkhöz való viszonyainkat is. Sokan felfedezték, hogy ha egész nap otthon vannak, otthonról dolgoznak, más a prioritás a lakás berendezésében: jobban jönne egy íróasztal egy rendes székkel, mint egy plusz fotel abba a sarokba. Nagyobb hely kéne a konyhába, mert már többet főznek, kell egy nagyobb hűtő, mert így nem lehet nagybevásárlást csinálni, ha semmi se fér el... ilyen, és ehhez hasonló dolgokra döbbentette rá a lakosságot a korlátozások időszaka.

Egy komplett home office-t viszont szinte képtelenség berendezni újonnan 100 ezer forint alatt. Ezért sokan fognak használt bútorokat keresgélni karácsony előtt is: érdemes ezt kihasználni és megválni a felesleges dolgoktól, vagy azoktól, amelyek útban vannak, és más kellene, hogy a helyére kerüljön.

Kütyü, tablet, e-book olvasó, laptop, stb.

A bútorokkal megkezdett gondolatmenetet folytatva: rengetegen tapasztalták idén, hogy nincs elég digitális eszközük a háztartásban, ráadásul most az egyetemistákat, középiskolásokat megint online oktatják, így újra megnőhet az igény egy plusz laptopra, tabletre, vagy okostelefonra. De a járulékos kütyük iránt is nagyobb lehet az érdeklődés: fejhallgatókra, külső vinyókra, billentyűzetre, stb.

Van elfekvőben olyan kütyüd otthon, amit alig vagy egyáltalán nem használsz? E-book olvasó, amit ezer éve nem vettél elő, tablet, a régi laptopod, amit nem akartál kidobni/eladni, de már van helyette új, viszont még a régi is használható. Bármi ilyen cuccod van, az idei karácsony remek alkalom, hogy pénzre váltsd és megszabadulj tőle.

Sütés-főzés kellékei

Bár a háztartási kisgépekkel részben érintettük a konyhai cuccokat, nem beszéltünk azokról az edényekről, készletekről, tálcákról, tálalókról, stb. amelyek szintén kihasználatlanul foglalják a helyet sok háztartásban. Ezek jellemzően szintén ajándékként kerültek hozzánk, és az áruk sem volt kevés: mint a római tálak, porcelán étkészletek, amelyeket aztán sosem veszünk elő. Vagy egyszer próbáltuk ki, de őrizgetjük, mert ajándék volt.

Hát most itt az ideje ezektől is megszabadulni. Karácsonykor a legjobb megválni ezektől, hiszen ilyenkor nagyobb a kereslet az ilyen termékekre.

Minden más haszontalan holmi...

Rengeteg olyan dolog van általában egy lakásban, ami igazából csak kacat. Olyan vázák, amik igazából nem is tetszenek nekünk, de kitettük, mert ajándék volt, szőnyegek, lámpák, órák, halmokban álló bontatlan ágyneműk, kézi masszírozógép, fondu készlet, és még folytathatnánk. Érdemes végigmenni a lakáson olyan szemmel: kell ez nekem? használom én ezeket a dolgokat? van bármi okom rá, hogy ezt megtartsam a megszokáson túl? Ha a válasz háromszoros nem, akkor próbálj szerencsét velük a neten. Ami neked csak kacat, lehet hogy másnak szuperül fog jönni.

Ne görcsölj rá a karácsonyra

Az ünnepeket megelőző időszak minden évben stresszes, de idén különösen. Nem csak arra érdemes figyelned, hogy anyagilag minden a helyén a legyen, hanem arra is, hogy ne szorongj túlságosan a karácsony miatt. Így is eléggé megviselte már a lakosságot mentálisan ez az év, semmi szükség arra, hogy most kapkodva rossz döntéseket hozz. A fenti tanácsokkal egyáltalán nem buzdítunk senkit arra, hogy forgassa fel az egész lakását, és tegyen pénzzé mindent, amit tud, hogy aztán legyen miből költekezni vég nélkül.

Sokkal inkább fontos, hogy nem szabad elveszíteni a józan ítélőképességet akkor sem, ha anyagilag nagyon rossz év volt 2020, és akkor sem, ha jön a karácsony. Mint minden pénzügyi döntést, ezeket az eladásokat is jól át kell gondolni, higgadtan, és kerülni a túlzásokat. Ahhoz pedig, hogy hogyan maradhatsz idén karácsonykor is mentálisan ép, itt adtunk tippeket.

Tartsd be a szabályokat



Azért az összetűzést érdemes kerülni az adóhivatallal. Ha attól tartanál, hogy a dolgaid eladásával valamilyen szabályt sértesz, vagy adófizetési kötelezettséged keletkezik a bevétel után, akkor nyugodj meg. Magánszemélyek esetén a következő szabályok érvényesek a NAV tájékoztatója szerint: ha az ingóságaidat nem gazdasági tevékenység keretébenértékesíted, akkor az ebből származó jövedelmet az ingó átruházásból származó szabályok szerint kell megállapítani és megfizetned a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót.

Nem kell ugyanakkor megfizetni az adóévben 200 ezer forintot meg nem haladó ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelmed után az adót.

Ha az ebből származó bevételeid az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor nem keletkezik adóköteles jövedelmed és személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséged. Számla-, nyugtaadási és áfa-fizetési kötelezettség sem terhel.

Címlapkép: Getty Images