Órák alatt elkapkodták a Dacia filléres villanyautóját: kifogyott a magyar készlet

Órák alatt elkapkodták a Dacia filléres villanyautóját a magyar vásárlók. Az előrendelés péntek reggel indult itthon, délutánra már ki is fogyott a hazánkba szánt készlet.

Órák alatt elkapkodták a Magyarországra szánt Dacia Spring készleteket - pedig a modellt még be sem mutatták. A Pénzcentrum is megírta, hogy a Dacia pénteken indította el itthon az elektromos modell előjegyzését, 100 ezer forintért lehetett lefoglalózni egy kocsit. Ám a villanyautosok.hu szakportál információi szerint péntek délutánra már le is kötötték mind a 100 darabot, amit a gyártó Magyarországra szánt.

Hivatalos árat október 15-én közölnek. A Spring támogatás nélküli európai ára 15-20 ezer euró (5,4-7,2 millió forint) körül lesz. Ha itthon is hasonló árakkal fut majd az új Dacia, akkor a 2,5 milliós állami támogatással akár 3 millió forintért is hozzá lehetne jutni. Ugyanis, akinek volt elfogadott pályázata, az a Springre is tudta érvényesíteni a magyarországi állammi támogatást.

Egy másik elektromos autóból is elfogytak már a hazai készletek: a Skoda ENYAQ EV-t is 100 ezer forintért lehetett lefoglalózni, ám most a Skoda honlapján már nem elérhető a modell.

Fotó: Dacia