Ő nyert 1,1 milliárdot idén az Ötöslottón: hetente játszik, nincs stratégiája

Az Ötöslottó főnyereményét utoljára még nyáron vitték el, az akkori szerencsés 1 154 615 510 forintot nyert. De vajon ki volt a szerencsés nyertes és mit lehet róla tudni? A Pénzcentrum kiderítette többek között, hogy az utolsó idei nagy lottónyertes stratégia nélkül játszott, véletlen számokkal, ám évtizedek óta. Ekkora összeget korábban még sohasem nyert, illetve megtudtuk azt is, hogy nyereménye egy részét mire fogja felhasználni.

Ha valaki bankot robbant, azaz megüti a jackpotot az Ötöslottón vagy a Hatoslottón, annak a sorsolás napjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél. Az ilyen rendkívül nagy összegű nyeremények esetére külön telefonszámot tart fenn a társaság a jelentkezés céljából - ez az úgynevezett nagynyertes-vonal. Amennyiben a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a lottótársaság elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, hogy valóban a nyertessel beszél. Ezután kezdődik meg a kifizetési eljárás.

Igen ám, csakhogy a nagynyerteseknek lehetőségük van kitölteniük egy úgynevezett nagynyertes-kérdőívet, amiben anonim módon beszámolhatnak arról, hogy milyen körülmények között nyertek, illetve, hogy mire költik a nyereményt, kinek adnak belőle és a többi. Ennek apropóján megkerestük a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy kiderítsük ki volt az utolsó nagynyertes, aki hozzájárult az általa kitöltött nagynyertes-kérdőív publikussá tételéhez:

A legutóbbi kitöltött nagynyertes kérdőív a júniusi Ötöslottó nyertestől származik. A szerencsés játékos önkéntes és névtelen válaszaiból kiderült, hogy évtizedek óta, heti rendszerességgel játszik Ötöslottót, de korábban még nem nyert hasonlóan magas összeget. Számait véletlenszerűen, speciális szelvényfeladási stratégia nélkül választotta ki. A megnyert összeg bizonyos részét pedig pénzügyi befektető segítségével fogja felhasználni. A fentiek tükrében - egyáltalán nem meglepő módon - a nyertes úgy nyilatkozott: esze ágában sincs abbahagyni a lottózást

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a magyar szerencsejáték-szervező. Mindezen felül szerkesztőségünk azt is megtudta, hogy az önkéntesen kitöltött kérdőívek tanulsága szerint

a nagynyertesek főleg állandó számokkal játszanak, de gépi játékokkal is nyertek már;

vannak olyan játékosok, akikre valóban illik a "szerencse fia" jelző, hiszen már több alkalommal is nyertek nagyobb összeget;

szinte mindegyik nyertes hosszabb ideje, de van, aki már évtizedek óta rendszeresen játszik azzal a játékkal, amelynek főnyereményét megnyerte;

a játékosok többsége csak akkor hiszi el igazán, hogy ő ütötte meg a főnyereményt, ha már kifizetésre került a nyereménye, vagyis az emberek nyereménnyel kapcsolatos vélekedéseiket tekintve igaz a mondás: "Hiszem, ha látom."

A nyári Ötöslottó-győztes egyébként június 29-én ütötte meg a főnyereményt a 4; 10; 24; 55; 77-es számsorral, amivel 1 154 615 510 forintot nyert. Azóta nem is volt egyébként telitalálatos szelvény a sorsolásokon, éppen ezért nem meglepő, hogy a 45. héten már 2,235 milliárd forintért versengenek a magyar szerencsevadászok az Ötöslottón. Úgy, hogy közben a Hatoslottón sem volt telitalálat már június 30. óta, így ott is gigászi, 1,585 milliárd forintos nyeremény várja a játékosokat. Így tehát egyszerre legalább két új milliárdosa is lehet majd az országnak november második hétvégéjén.

(Címlapkép - MTI/Mónus Márton)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon