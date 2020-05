Nyerésre áll az online vásárlás: hiába enyhítenek, a magyarok tovább rendelnek

Magyarországon a COVID-19 világjárvány márciusi megjelenése óta ötszörösére nőtt az e-kiskereskedelem növekedési üteme. A pandémia nagy nyertesei a webáruházak, hiszen a megváltozott helyzet hatására a fogyasztók szinte azonnal a világhálóról kezdték menedzselni bevásárlásaikat. A COVID-19 koronavírus-járvány utáni új időszakot vizsgálva három lehetséges forgatókönyvvel számolnak a kutatók. Mutatjuk, mit hozhat a jövő a bevásárlás tekintetében.

"A világjárvány életünk szerkezetére gyakorolt döbbenetes hatásához még csak hasonlót sem éltünk meg, a változások szédítő sebességgel zajlanak. A világ az újrakalibrálás állapotában van, a fogyasztói szokások villámgyorsan formálódnak, ezek megértése pedig minden vállalatnak elemi érdeke: ennek megfelelően kell alkalmazkodni és priorizálni hosszú és rövid távú terveiket" - mondta Scott McKenzie, a Nielsen Global Intelligence vezetője.

Bármelyik szcenárió is valósul meg, alapvetően határozza majd meg, hol és mily módon vásárolnak majd be a fogyasztók, legyen szó akár élelmiszerről és háztartási vegyi áruról. Preferenciáik egyértelműen a kevesebb érintkezést igénylő vásárlás és az online felé fordultak, költési hajlandóságukat pedig erőteljesen befolyásolja majd személyes anyagi helyzetük is a világjárvány utáni időszakban. Az online vásárlás térnyeréséhez a COVID-19 világjárvány kitörése és a kijárási korlátozások globálisan hozzájárultak.

Magyarországon csak márciusban 76%-kal lőtt ki az online kiskereskedelem forgalma, és a kategóriatrendekből kirajzolódnak a hazai lakosság kijárási korlátozások közötti mindennapjai. Az üdítőitalok online értékbeli forgalma 80%-kal, az előrecsomagolt élelmiszereké 67%-kal, míg a háztartási tisztítók forgalma 63%-kal emelkedett.

A feldolgozott hús online forgalma megkétszereződött (+111%), a száraztészta pedig háromszoros növekedést produkált (+203%), ami jól mutatja, hogy többet főzünk otthon és felhalmoztuk a készleteket. Az általános tisztítókból 274%-kal több fogyott a webshopokban, ami a megváltozott higiénés igényekre adott fogyasztói válasz.

A gyártók és kereskedők feladata most az, hogy sürgősen felülvizsgálják termékportfóliójukat és -kínálatukat, valamint az árazási dinamikát, fontolóra véve a fogyasztók megváltozott költési hajlandóságát. A skála egyik végén a munkanélküliséggel küzdő, korlátozott anyagi lehetőségű fogyasztók állnak, míg a másik végletet a költési szempontból védettebb fogyasztók jelentik. Ebből az is következik, hogy a fogyasztói kosarak rohamos tempóban alakulnak majd, a járványügyi szcenáriók megvalósulásától függően

- tette hozzá McKenzie.