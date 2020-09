Mekis burgerben számítva jobban élünk, mint 30 éve bármikor: hol itt az infláció?

Nehéz elképzelni, hogy volt idő, amikor még 43 forint volt egy Big Mac, és egy sajtburger csak 26 forint. Természetesen az akkori átlagfizetések sem tettek ki százezreket. A Pénzcentrum most kiszámolta, hogy ha a mekis kaják árait összemérjük az átlagfizetéssel, mikor "éltek jobban" a magyar vásárlók.



A Magyarországon jelenleg is működő gyorséttermek közül elsőként a Meki jött be az országba - még a rendszerváltás előtt - 1988-ban. A nyitáskor még csak 15-féle termékből lehetett választani. Az akkori legdrágább étel a 43 forintos Big Mac volt, és egy sajtburger is mindössze 26 forintba került. A hamburger, a nagy krumpli és a tejturmix is 25-25 forint volt. A legolcsóbb a kínálatban a presszókávé, a tea és a forró kakaó - ma forró csoki - volt, ezek 12 forintba kerültek.

Akkor viszont a havi átlagkereset is még bruttó 8968 forint volt.

Vagyis ebből az összegből 208 Big Macre futotta volna, 344 sajtburgerre, és 358 hamburgerre vagy nagy sültkrumplira.

A nyitást után 20 évvel, vagyis 2008-ban egy Big Mac 650 forintba, a nagy sültkrumpli 430 forintba került - az Index szerint. Időközben a hamburger és a sajtburger is drágultak, nyolcszorosára: 200-200 forintra. Azonban 2008-ban az átlagkereset már 198 964 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Vagyis ebből a pénzből már kijött volna 306 db Big Mac, 462 nagy sültkrumpli, illetve 994 hamburger vagy sajtburger.

Jelenleg az országban 92 McDonald's üzemel (ennek csaknem fele a fővárosban), összesen 124 féle terméket árulnak, viszont az áraik nem egységesek. Találunk Big Macet 860 és 920 forintért is, sajtburgert 250-360 forintig, a hamburger nagyjából 320-330 forint a legtöbb helyen, a nagy krumpli pedig 660 körül van. Mivel a 2020-as évre még nem számolhatunk átlagkeresetet, a 2019-es átlaggal - 367 833 forinttal - számolva 399-427 Big Mac, 1021-1471 sajtburger, kb. 1131 hamburger és 553 nagy sültkrumpli jönne ki belőle:

A grafikonon látható, hogy leginkább a sajtburger ára maradt tartósan alacsonyan, és a hamburger is a nyomában van. Viszont bármely terméket vizsgálva elmondható, hogy az adott évben az átlagekeresetből egyre több mekis ételre futotta.

Tehát az átlagkeresetet és a mekis kaják árát öszemérve 2020-ban elvileg kétszer-háromszor olyan jól élünk, mint 1988-ban.

Ezek a bizonyos termékek alapján számított indexek - tehát hogy az adott évi átlagkeresetből mennyi kenyeret vásárolhattunk volna például - viszont önmagukban nem tudják megmutatni a tapasztalható infláció valós mértékét. Lehetséges, hogy ma az átlagos keresetből kétszer annyi Big Macre futná, mint 1988-ban, ez azonban csak egy szelete a teljes képnek.

Címlapkép: Getty Images