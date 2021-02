Megdőlt a fehérjepor-tévhit: hasztalan készítményeket sóznak ránk a boltban?

Magyarországon is rengetegen használnak kölönféle fehérjeporokat. De vajon tényleg szükség van rájuk, nem elég csak rendesen enni? A diatetikusok véleménye eltér, de abban viszont egyetértenek, hogy nagyon meg kell nézni, mit veszünk.

Magyarországon is igencsak népszerűek a különféle fehérjekészítmények, proteinporok, shake-ek. Nem is véletlen, hiszen a fehérje a szénhidrátok és zsírok mellett a három fő makrotápanyag egyike, amelyeket testünk viszonylag nagy mennyiségben használ fel a mindennapi működéshez. Az izomtömeg felépítéséhez különösképp a fehérje szükséges, emellett a szövetek helyreállításához, az immunfunkcióhoz és más testi folyamatokhoz is elengedhetetlen. A porított étrend-kiegészítők előállításához a fehérjét állati, vagy növényi eredetű anyagokból (például tejsavóból) különféle eljárásokkal vonják ki.

De vajon hasznos is a fehérjeporok fogyasztása? Valóban szükségünk van rájuk? A HuffPost dietetikusokkal, táplálkozási szakemberekkel vette végig, mi is az igazság a fehérjekészítményekről.

A legtöbb embernek nincs szüksége fehérjeporra



A fehérje esetében a naponta ajánlott mennyiség a minimum 0,8 gramm fehérje / testtömeg-kilogramm (bizonyos csoportoknak, például az idősebbeknek és a sportolóknak többre lehet szüksége). Tehát például annak, aki 72 kilogrammot nyom, naponta legalább 58 gramm fehérjére lenne szüksége.

Összehasonlításképpen, 100 gramm csirkemell körülbelül 31 gramm fehérjét tartalmaz, ami már több mint a napi szükséglet fele. Ha más fehérjeforrásokat is figyelembe veszünk, például a tojást (két tojás 12 gramm fehérjét tartalmaz), a babot (8 gramm fél bögre főtt babban) és a lazacot (26 gramm 00 grammban), látható, hogy meglehetősen könnyű különösebb erőfeszítés nélkül megfelelni a beviteli ajánlásoknak.

Ha konkrét céljaid vannak, például az izomtömeg növelése, akkor az edzés mellett a napi bevitelt 1,7 gramm / testtömeg-kilogrammra is lehet növelni, az American College of Sports Medicine szerint. A fehérje mennyisége egy adag fehérjeporban termékenként változik, de a legtöbb 20-25 grammot tartalmaz.

Bár a por gyors és egyszerű fehérjeforrás lehet, nem nyújt semmilyen előnyt a fehérjedús étkezéshez képest

- mondta Alissa Rumsey dietetikus. A fehérjedús étrend természetes formában tartalmaz más tápanyagokat, például rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyekből hiányozhatnak a por alapú étrend-kiegészítőből. Ugyanakkor a szakértő megjegyezte, hogy sokaknak - például a vegánoknak, a műtétből felépülőknek és az idősebbeknek - nehezebb lehet csak étkezéssel bevinni a megfelelő mennyiségű fehérjét.

Ha vagy nem biztos abban, hogy elegendő fehérjétét viszel be, akkor Danielle LaFata, DB Nutrition dietetikusa azt javasolja, hogy több napig kövesd nyomon, mit eszel, majd beszélj orvosoddal vagy dietetikusoddal, hogy meghatározza az egyéni fehérjeszükségletet

A fehérjepor az egészséges étrend része lehet, mértékkel.

Noha a fehérjeporok nem helyettesítik az igazi ételeket, kiegészíthetik az egészséges, változatos étrendet. A fehérjeporok egyik előnye a kényelmük: sokáig elállnak, turmixként fogyaszthatók akár séta közben is.

LaFata felhívta a figyelmet arra is, hogy a turmix segítségével további összetevőket keverhetsz a fehérjeporba és a választott folyadékba, hogy finomabb étel legyen. Dióval (amely egészséges zsírt és fehérjét tartalmaz), magvakkal, például len vagy chia (amelyek rostot, zsírt, fehérjét és omega-3-at tartalmaznak ), valamint egyes gyümölcsökkel és zöldségekkel (amelyek rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak).

Mit kell keresni egy fehérjeporban, és mit kell kerülni

Rumsey azt javasolja, hogy csak ellenőrzött helyről vásároljunk ilyen étrend-kiegészítőket, mivel bizonyos fehérjeporokról kiderült, hogy nehézfémeket tartalmaznak a határértéknél nagyobb mennyiségben.

Azt is vedd figyelembe, hogy milyen ételallergiád van: például a tejsavófehérje tüneteket okozhat a laktózérzékenyeknek. Azok pedig, akik kerülik az állati eredetű termékeket, a szója, borsó, barna rizs, vagy kender alapú fehérjeporok között keresgélhetnek. Ha ilyenben gondolkodunk, akkor a fehérjeforrásokat ötvöző termékek - például a rizs és a borsó keveréke - a legjobbak - mondta a LaFata.

Legyen egyértelmű, miből készült a por, minél kevesebből, annál jobb. "A legjobb, ha olyan ízesítetlen fehérjepor-fajtákat keresünk, amelyek csak egyetlen összetevőt vagy fehérje-keveréket tartalmaznak, a turmixot pedig ízesítsük gyümölcsökkel, magvakkal" - mondta Stefani Sassos táplálkozási szakértő.

Kerülni kell a hozzáadott cukrokat, mivel fagyasztott vagy friss gyümölcs, méz vagy juharszirup hozzáadásával könnyedén édesítheted a fehérjeturmixot - hívta fel a figyelmet LaFata. Érdemes kerülni a mesterséges édesítőszereket (például szukralózt) tartalmazó porokat is, mivel ezek károsíthatják az ízreceptorokat és a bél mikrobiomját - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images