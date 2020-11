Legjobb mosópor 2020: tényleg a legolcsóbb a leghatékonyabb mosószer? - teszt

A mosópor elengedhetetlen része a háztartásnak. De pontosan mitől lesz jó egy mosószer? Mutatjuk, melyik a legjobb mosópor a magyar boltokban. Itt a nagy mosóporteszt 2020.

Mosni mindenki szokott, ám egyáltalán nem mindegy, milyen mosóport zúdítunk a gépbe. Persze, mindenkinek van egy megszokott, bevált mosószere, ám egyáltalán nem biztos, hogy az a leghatékonyabb a piacon - sőt, lehet, hogy ár-érték arányban egyenesen borzalmas a mosópor, amit használunk. Ha így van, rengeteg pénzünk úszik el a csatornába, hiszen minél hatékonyabb a mosóporunk, annál kisebb a valószínűsége, hogy koszos marad a ruha, amit aztán moshatunk ki megint... Ez viszont csak tesztek útján derülhet ki, most megmutatjuk, hogy melyik

a legjobb mosópor, amit boltban lehet kapni Magyarországon.

Így készült a nagy mosópor teszt

A Tudatos Vásárlók Egyesületénél 13 mosópor tisztítási hatékonyságát tesztelte: ezek között megtaláljuk a szupermarketek és drogériák sajátmárkás termékeit, a legtöbb helyen kapható, legismertebb márkákat és a környezetbarát összetételű, alternatív mosóporokat is.

Laboratóriumban vizsgálták, hogy különböző típusú foltokat mennyire jól távolítanak el a ruhákból és megmérték azt is, hogy mennyi foszfort tartalmaznak. Emellett azt is megnézték, hogy a termék rendelkezik-e öko-cimkével, és az egészségi- és környezeti kockázatok jelölését is kielemezték.

A listában az árak egy kilogrammra vetített egységárban vannak feltüntetve, a legolcsóbb tesztelt mosópor kilója 600 forintba került, a legdrágább pedig 4600 forint volt kilónként. A teszthez speciálisan erre a célra kifejlesztett textíliát használtak, ugyanabban a mosógépben, 40 fokon mostak, annyi porral, amennyit a gyártó 4,5 kg közepesen szennyezett ruhához javasol. Kontrollként kimostak egy tiszta fehér textilt is, hogy kiderüljön, az adott szertől szürkül-e a ruha, vagy esetleg van-e további fehérítő hatása. Emellett a tesztcsíkokat az alábbi módokon szennyezték:

kakaóval

sárral

fűvel

olajos foltokkal

vörösborral

céklával.



Tarolt az olcsó mosópor

Meglepő eredmény született a teszten:

a legjobb mosópor a Müller sajátmárkás terméke, a Blink Öko lett, amely hatékonysága mellett környezetbarát is!

Ráadásul ezt nem is műanyag csomagolásban árulják, hanem papírzacskóban lehet megvenni, és az egyetlen mosópor a teszteltek közül, amely rendelkezik EU Ecolabel minősítéssel. Foszfortartalma nagyon alacsony és a hatékonyságát tekintve minden kategóriában kiemelkedő eredményt ért el. Ráadásul az ára is nagyon kedvező: egy kiló csak 810 forintba kerül, ezzel ez az egyik legolcsóbb termék az egész mezőnyben.

A dobogó második helyét szintén papírba csomagolt - ez esetben kartondobozos - termék foglalja el, amit viszont nem lehet boltban venni: az Amway termékcsoport mosóporához azonban nem nehéz hozzájutni, egy weboldalról rendelték meg a tesztelők. Egyébként ez a mezőny messze legdrágább terméke, 4600 forintos kilónkénti áron lehet megvenni, viszont ebből kell a legkisebb adagot használni a mosáshoz.

A dobogós helyezettek közül a Surf mosóporhoz a legkönnyebb hozzájutni, kisebb és nagyobb boltokban és áruházláncokban is elérhető általában. Az ára 1292 forint/kilogramm, a hatékonyságát viszont már inkább a középmezőny tetejéhez lehet hasonlítani, mintsem a legjobbakéhoz.

A táblázat második felében találjuk a legismertebb márkákat: az Ariel, a Persil, a Biopon Takarékos és a Tomi termékek hatékonyságára általánosságban azt mondhatjuk, hogy jó, mindegyiknek van erőssége, gyengesége is. Az áruk hasonló, 1300 forint/kilogramm körüli, kivéve a Biopont, ami 785 forintba kerül kilónként. Az Ariel kivételével viszont elég magas a foszfortartalmuk, ezért is kerültek a mezőny végére a Tudatos Vásárlók tesztjén.

