Kiszámoltuk: ennyivel lesz drágább 2020-ban a szilveszteri menü, mint 2019-ben

Majdnem négyszáz forinttal kell átlagosan többet fizetni idén egy klasszikus szilveszteri menüért idén, mint 2019-ben. A 10 százalékos éves áremelkedésért legfőképp 2 termék a ludas, az egyik a mindig nélkülözhetetlen virsli, a másik pedig az ehhez szükséges fehérkenyér.

A karácsonynak vége, már csak a szilveszter van hátra az évből. Az újévi ünneplésnek pedig elengedhetetlen kellékei a virsli-pezsgő páros. Olyannyira, hogy mindkét termékből most már hosszú-hosszú évek óta óriási mennyiséget vásárolnak a magyarok az évnek ennek a szakában.

A virsliből a baromfi és a sertés a nyerő sokaknál, míg pezsgőből még most is markánsan az édeset keresik a legtöbbet. Igaz, utóbbi esetében évről-évre megfigyelhető az a trend, hogy a vásárlók egy része a szárazabb ízvilág felé fordul. A pezsgő és a virsli azonban önmagában nem elegendőek, mind új évi menü. A húskészítmény élvezetéhez elengedhetetlen a kenyér és a mustár is.

De mennyibe kerülnek most ezek a termékek, és mennyibe kerültek tavaly? Azért hogy ezt kiderítsük, a Pénzcentrumon összeállítottunk egy 5 termékből álló klasszikus szilveszteri menüt. Képzeletbeli kosarunkba raktunk:

sertésvirslit

fehér kenyeret,

tartós kenyeret,

egy flakon mustárt,

és egy édes fehér 0,75-ös tankpezsgőt.

Ha megnézzük hogyan alakultak a klasszikus szilveszteri termékek árai az elmúlt 10 évben, azt találjuk, hogy egyetlen eset kivételével nem volt kiugró, éves drágulás. A sertésvirsli kilós ára azonban ebből a szempontból kakukktojás, hiszen ahogy látjuk 2018-2020 között több mint 400 forintos áremelkedés volt tapasztalható. Ami 2 év leforgása alatt 24 százalékos áremelkedést jelentett.

Mennyibe kerül idén a szilveszteri menü?

Az egyszerűség kedvéért képzeletbeli kosarunkban egy bevásárlás során, minden, a listánkban szereplő termékből 1 egységnyit viszünk magunkkal a kasszához. Ennek következtében, ha az idegi átlagárakkal számolunk, akkor: 1 kiló sertésvirslit, 1 kiló fehérkenyeret, egy tetszőleges 250-500 grammos tartós kenyeret, egy 350-500 grammos mustárt, illetve egy 0,75 literes édes fehér pezsgőt

átlagosan 4 255 forintért vásárolhatunk meg idén szilveszterre.

Ugyanezért a csomagért 2019. év végén 3 871 forintot kellett volna fizetni. Egy év alatt tehát az mondható, hogy átlagosan

384 forinttal drágult a szilveszteri menü ára.

Erről, ahogy a fenti grafikonból is látszik, gyakorlatilag két termék tehet. Az egyik a sertésvirsli, ami egyetlen év leforgása alatt átlagosan 17 százalékkal lett drágább. Míg a fehérkenyér kilója ugyanezen az időtávon majdnem ugyanennyivel, 14 százalékkal emelkedett.

A virsli drágulásának legfőbb oka, hogy a sertésnek igencsak magasan volt a világpiaci ára, főleg az év első felében. A kenyér esetében pedig a legfőbb alapanyag, a liszt éves átlagos áremelkedése okozta végül a kenyér drágulását.

Egy év leforgása alatt tehát a teljes szilveszteri menünk áremelkedése mintegy 10 százalékos volt.

Azért hogy mindezt kontextusba tudjuk helyezni érdemes idecitálni a KSH legfrissebb inflációs statisztikáit. Ebből kiderült, hogy a fogyasztói árak éves növekedési üteme 2,7 százalékra lassult 2020. novemberben 2019 novemberéhez képest.

Ezzel együtt azért bőven akadtak olyan termékek, amiknek a drágulásra egyáltalán nem volt ilyen mérsékelt. Az élelmiszerek ára, ami például a legtöbb embert érint, 6,2 százalékkal nőtt 2019 novemberéhez képest idén novemberre, ezen belül ráadásul az idényáras élelmiszereké, minta burgonya, friss zöldség és a friss hazai és déligyümölcs összesen 14,4 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve ilyenkor. Ám több mint 10 százalékos áremelkedést mértek a párizsi-kolbász tengelyen, az étolajnál, a lisztnél és a cukornál is.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a szilveszteri menünk egy éves drágulása - ami az öt termékből álló kosarunkból, gyakorlatilag kettőnek volt köszönhető - hozzávetőlegesen hozta az átlagos éves élelmiszer-drágulás ütemét. Nem úgy, mint a karácsonyi menü, amire úgyszólván az ember gatyája is ráment idén, főleg ha kiadós mennyiségben készített diós és mákos bejglit.

