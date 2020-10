Jön az újabb cigiáremelés: hiába drága most is, rengeteget szívnak a magyarok

Magyarországon még viszonylag olcsó is a cigi, legalábbis egy gyűjtés szerint 41 országban biztosan drágább dohányozni, mint nálunk. Annak ellenére rengeteget pöfékelnek a magyarok, hogy amúgy 1500 forint körül van egy doboz cigi: 2018-ban például minden egyes állampolgárra 850 szál jutott - és akkor még a szivarról nem is beszéltünk... Az árak pedig csak emelkedni fognak, mivel az EU-s szabályok szerint mindenképp emelni kell a jövedéki adón. Januártól újabb cigiáremelés jön majd.



Összesítették, hogy a világ országaiban mennyibe kerül egy doboz cigaretta: a Numbeo gyűjtéséből kiderült, hogy Magyarország 42. helyen áll a 104 országot magában foglaló drágasági listán, a szakértők kb. 1450 forintos átlagárat számoltak egy dobozra. Európában a középmezőnyhöz tartozunk.

Ha dohányosként sokallod ezt a pénzt cigire, akkor jusson eszedbe, hogy valahol még ennél is többe kerül a mindennapi nikotin: most kiderült, hogy a világon Ausztráliában a legdrágább dohányozni. Itt átszámolva több mint 7600 forintba kerül egyetlen, 20 szálas kiszerelésű cigaretta átlagosan. A második helyen Új-Zéland áll, ahol kb. 6400 forintért lehet venni cigit, a harmadik helyre befutott Írország, ahol átváltva 4800 forintért lehet venni egy doboznyi bűzrudat.

A 104 országot vizsgáló lista legalján Nigéria áll, ahol mindössze 275 forint körül van egy 20-as pakk cigaretta. Kazahsztánban sem sokkal drágább, 350 forint egy doboz cigi, és Vietnámban is csak 360-at kérnek érte.

Kelet-Európában is a középmezőnyben vagyunk: a cseheknél, Szlovákiában (kb. 1244 ft.), Horvátországban és a lengyeleknél is valamivel olcsóbb cigizni, mint itthon, Romániában, Szlovéniában és Ausztriában pedig drágábban adják a cigarettát.

Rengeteget pöfékelnek a magyarok

A legfrissebb adatok szerint 2018-ban mint 8,3 milliárd darab cigaretta fogyott el hazánkban a Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer szerint,

tehát minden egyes magyarra több mint 850 szál jutott.

Egy évvel korábban 7086,93 millió darab cigit vettek a magyarok, vagyis 17 százalékkal emelkedett a legális forgalom. Szivarból, szivarkából 561,36 millió darab fogyott, míg 2017-ben 520,64 milliót pöfékeltek el, vagyis 7,8 százalékkal nőtt a forgalom.

Ennyit költ itthon egy dohányos

Az 1450 forintos dobozárral számolva a Pénzcentrum most kiszámolta, mennyit pöfékelnek el a magyar dohányosok. A számításhoz három esetet vizsgáltunk: aki napi fél dobozzal szív, aki napi eggyel is elpöfékel, és kiszámoltuk, mennyit költ cigire az a láncdohányos, aki két dobozzal is elszív naponta.

A heti számok szerint, ha valaki napi egy dobozzal szív, annak 10150 forintjába fáj a dohányzás, értelemszerűen a napi fél doboz ennek az összegnek a felére, a kettő pedig a duplájára jön ki. Egy év alatt már az is milliós összeget pöfékel el, aki beéri napi fél dobozzal, de a kemény füstölők már lassan egy új autó árát költik el dohányárura.

Durva drágulás van folyamatban



2021-ben vélhetően előrébb fogunk szerepelni a listán: ugyanis vannak uniós adóminimumok, amelyeket 2021-ig be kell vezetnie Magyarországnak. Ennek érdekében szükséges a cigaretta jövedéki adómértékének fokozatos, előre rögzített módon történő emelése, egyidejűleg a fogyasztási dohány adómértékének a cigaretta adómértékéhez történő közelítése, tekintettel a fogyasztási dohány termékhelyettesítő jellegére - áll a kormányzati indoklásban.

A pontos dohánydrágulási menetrend pedig a következő:

A jövedéki adó mértéke a cigarettára:

a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban 20 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de legalább 33 500 forint ezer darabonként,

a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 21 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 22,5 százaléka, de legalább 34 500 forint ezer darabonként,

2021. január 1-jétől 22 800 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 22 százaléka, de legalább 35 800 forint ezer darabonként.

A jövedéki adó mértéke a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra:

a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban 20 100 forint kilogrammonként,

a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 20 700 forint kilogrammonként,

2021. január 1-jétől 21 480 forint kilogrammonként.

