Itt a 2021-es finn babacsomag: ezt az 50 terméket kapja minden újszülött

A finn egészségügyi biztosító alanyi jogon juttat minden újszülött családjának egy csomagot, melynek tartalmával rendszeresen foglalkozik a nemzetközi sajtó is. A hazai babacsomag is jelentős eltérést mutat a finnekétől: míg a magyar doboz egy magáncég terméke, és szinte csak termékmintákat tartalmaz, addig a finn csomagban 50 igényes és átgondolt termék kapott helyet.

Finnországban is fontos téma évről évre a babacsomag tartalma - írja a G7.A termékek száma egyébként némileg csökkent tavalyhoz képest, például a pamut kezeslábas, a takaró és a lázmérő is kikerült a csomagból. Helyette új elemként beletettek egy szilikon előkét (bár a hagyományosból is megtartottak egyet) és egy háromrészes ruhát (ez a képen középen felül, a kezeslábas meleg ruhától balra látható).

A színvilág és a minták természetesen semlegesek, lány és fiú babáknak egyaránt megfelelőek, és egymással is elég jól kombinálhatóak. A 2021-es babadobozban 50 termék található, és kibontva-kiterítve így néz ki:

A hálózsák mintájára szavazást írt ki a KELA, az elsöprő győztes ez a világosszürke állatos téma lett. A textíliák egy része részben újrahasznosított anyagokból készült, a pamuttermékek egy része pedig 95 százalékban organikus alapanyagból van. Itt van a hivatalos finn videó arról, mit tartalmaz pontosan a csomag:





Címlapkép: Getty Images