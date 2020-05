Ilyen maszkban BKV-znak a pénzes magyarok: tényleg szükség van erre?

Míg pár hete még hiánycikknek számított, mára elárasztották az országot az egyszerű szájmaszkok: rendelhetsz, vehetsz a patikákban, kínai üzletekben, sőt designer darabokat is rendelhetsz magadnak 10 ezer forintért.

A kijárási korlátozások feloldása után is ajánlott betartani a távolságtartási szabályokat, ahogy maszkviselés is sok helyen zárt térben kötelező: boltokban, vagy a közösségi közlekedési eszközökön.

A kezdeti nehézségek után, maszkot ma már egyre több helyről be lehet szerezni, sőt, ma már egyre több helyről be lehet szerezni. Sőt, ahogy arról a Pénzcentrum elsőként beszámolt, már a diszkontáruházak is árulják őket hetek óta. Habár a legtöbben már egészen biztosan beszerezték, most összeszedtük, hol mennyibe kerülnek a maszkok.

Legolcsóbbtól a legdrágábbig

Míg a járvány első időszakában a horror áron árult szájmaszkokról szóltak a hírek, mára már lecsengett a roham, mindenki találhat magának különféle minősítésű, anyagú, színű és szagú szájmaszkokat - csak győzzük kapkodni a fejünket!

Ha nem érintkezünk bizonyítottan beteg, vagy gyanús tüneteket produkálókkal, a hétköznapi életünket élve egyszerű sebészeti, vagy a textilmaszkok is jó szolgálatot tesznek. Persze ne feledjük el, hogy míg előbbiek egyszerhasználatosak, utóbbiakat pedig használat után érdemes kimosni (esetleg vasalni is) magas hőmérsékleten.

Az online piactereken ismét egészen olcsón hozzá lehet jutni, a Jófogáson 99 forintért (200 darab rendelése esetén), a Vaterán a 3 Rétegű higiéniai maszkból 50 darab 9990 forintba kerül - darabja tehát 200 forint.

A sebészeti vagy a textilmaszkok nem szűrnek teljesen, az apró cseppeket nem szűri meg, nem teljesen zárt, nem simul az arcra, így ezeken a helyeken be tudjuk szívni, lélegezni a vírus tartalmú cseppeket, ennek megfelelően nem véd a vírus ellen. FP maszk (félálarc) ezzel szemben kilégzőszelepes, tehát a kilélegzett levegőt engedi ki a szelepen keresztül, teljesen zárt, rásimul az arcra, a réseken nem tud szűrés nélküli levegő beáramolni, így belégzéskor szűr, a teljes felületén keresztül. Mivel az apró cseppeket is képes megszűrni, így véd az esetleges fertőződés ellen. Ilyen maszkokat használnak az egészségügyi dolgozók, mentősök, stb., akik ténylegesen betegeket ápolnak.



A textilmaszkok, ahogy a sebészeti is, inkább arra alkalmasak, hogy ha mi magunk betegek vagyunk, köhögünk, tüsszögünk, a kórokozókat ne "szórjuk szét" a környezetünkben, vagyis megvédjünk másokat az esetleges fertőződéstől.

Fontos, hogy rendszeresen, minden viselés után kimossuk az arcmaszkokat. A Semmelweis Egyetem ajánlása, hogy a maszkok mosása minimum 60 fokon történjen.

Textilmaszkot vásárolhatunk 500-1500 forint körüli összegért is online, az üzletekben nyilván valamivel drágábban. Ugyanakkor sok textiltervező, táska- és ruhakészítő már szinte a járvány első pillanatában felismerte a lehetőséget, és ráálltak az igazán divatos, és környezetbarát védőeszközök gyártására.

Dr. Nagy Marcell igazságügyi foglalkozás-orvostan szakértő, a szervezet titkára korábbi felhívásában hangsúlyozta: sem a szövetmaszk, sem a sebészi szájmaszk nem klasszikus értelemben vett védőeszköz, de viselésük gátolja a nyálcseppek, illetve az abban található vírusok kijutását a levegőbe.



Maszkok gyártását már a járvány kezdetekor elkezdtük. Láttuk minden média felületen, hogy nagyon nagy hiánycikk. Úgy gondoltuk, hogy lépnünk kell. Először is az egészügyi dolgozóknak ajándékoztunk, illetve minden rendelés mellé ajándékba adtunk 1 db-ot. Utána egyre több egyéni megkeresés jött, és elkezdtük önmagában is értékesíteni.

Egy felnőtt maszk 2990 forint, a gyerek maszk darab ára pedig 2490 forint. A szájmaszkok dupla réteg pamutvászonból készülnek és közbenső polipropilén filter réteg van beleépítve. Az érdeklődés folyamatosan de 1 hónappal ezelőtt volt a legdurvább. Akkor tényleg éjjel-nappal maszkokat gyártottunk és adtuk őket fel csomagküldő szolgálattal. Jelenleg pedig Az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának ambulanciájára küldünk a gyerekeknek nagyon kedves kisfiú és kislány unikornisos maszkokat. A lehetőségeinkhez mérten folyamatos támogatást biztosítunk különböző szervezeteknek -mondta el a pénzcentrumnak Egedi Adél, a Delka Bag alapítója, tervezője.



Azonban a határ a csillagos ég, hiszen lehet kapni tervezőimaszkokat 5-8 ezer forintért, is, sőt, már a nagy világmárkák, mint például a Chanel is gyártja őket. 10 ezer forintba kerül.

Címlapkép: Getty Images