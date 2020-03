Így válassz idén húsvéti sonkát: kínálat van bőven, de mutatjuk, mire érdemes figyelni

Nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss tojás vagy húsvéti sonka az ünnepi asztalra. Kínálat ugyanis van bőven! Utánajártunk, milyen árakra számíthatunk idén az üzletekben, és tippeket adunk, mire érdemes figyelni a vásárlásnál, hogy biztosan a nekünk leginkább megfelelő terméket válasszuk ki.

Noha egész évben hatalmas a sonkaválaszték az élelmiszerüzletek polcain, a sonkafogyasztás kiemelt időszaka mégis csak a húsvét. Idén sem lesz ez másképp, nem kell amiatt aggódniuk a vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss tojás vagy húsvéti sonka az ünnepi asztalra.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének (Hússzövetség) elnöke szerint ugyanis nem várható ellátási zavar a húsvéti füstölt húskészítmények piacán, az ágazati vállalatok széles kínálattal készülnek. Éder azt is elmondta, a húsvéti füstölt hústermékekből évek óta mintegy 6-7 ezer tonna fogy, idén is hasonló forgalomra számít. Az ellátásban nem lesz gond, bőven lesz hagyományosan érlelt nyers, de gyorspácolt főtt sonka is az üzletekben. A kérdés csak az, mégis milyet válasszunk?

A Lidlben idén például 13 féle sonka lesz elérhető, 999 és 3790 forint közötti árfekvéssel.



"A kínálatban megtalálhatóak a különféle kötözött sonkák, a kötözött füstölt lapockától kezdve, a kötözött pulyka sonkán keresztül egészen a füstölt csülökig gazdag a kínálat" - írta megkeresésünkre a diszkontlánc.

Hogyan találjuk meg a számunkra legmegfelelőbbet?

A vásárláskor érdemes alaposan megnézni a címkét, amely megmutatja, hogy milyen típusú és minőségű termékkel van dolgunk: a nyers sonkák esetében a "nyers sonka", a hőkezelt sonkák esetében "főtt sonka" vagy "sült sonka" alapmegnevezést olvashatjuk.

Azt is nézzük meg, hogy hagyományos pácolással, vagy gyorspácolással készült-e a termék. Utóbbi esetben ugyanis a páclevet injektálással és/vagy vákuum segítségével juttatják a szöveti részekbe, amely által lerövidül az érlelési idő és hamarabb kialakulnak a sonkára jellemző érzékszervi tulajdonságok.

Mivel a gyorspácolt termék előállítási ideje és költsége is alacsonyabb a hagyományos pácolással készült sonkáénál, ezért fogyasztói ára is alacsonyabb, de az íze sem lesz olyan, mint a drágább húsárué. Az sem mindegy, hogy a jelölésen a "füstölt" vagy a "füstölt ízű" kifejezés szerepel-e. Előbbi esetben a füst keményfa közvetlen elégetésével keletkezhet, de a füstaroma légtérbe párologtatásával előállított termékeket is lehet füstöltnek nevezni.

Ha viszont a füstölt ízű sonkát választunk, érdemes tudni, hogy ez esetben a füstaromát közvetlenül a húskészítménybe juttatják, például injektálással. Ízben és illatban is óriási különbségek vannak a füstölt, illetve a füstölt ízű sonkák között.

A lejárati idő mellett érdemes azt is ellenőrizni, hogy a sonka ne legyen túl kemény vagy beszáradt, valamint fontos, hogy a termék - nyomás nélkül - ne engedjen levet.

Így készítsd el az ünnepi menüt!

Idén a húsvét más lesz, mint a korábbi években. Elmaradnak a nagy családi találkozások, baráti összejövetelek, nem lesz locsolkodás sem, viszont a húsvéti menüről nem kell lemondanunk. A kisebb háztartások könnyedén beszerezhetnek kisebb, egy-másfél kilós sonkát is, amiből többször tudnak majd enni, a húst akár más fogásokhoz is fel tudják használni.

Sok családban a húsvéti sonkát hagyományosan az idősebb korosztály szokta elkészíteni. Azoknak sem kell azonban lemondani a húsvéti ínyencségről, akik eddig soha életükben nem vettek részt a menü elkészítésében. A sonka főzése nem túl bonyolult folyamat.

Az, hogy hogyan tároljuk és készítsük el a sonkát, nagyban függ attól, milyent választottunk:

a hagyományos nyers füstölt sonkát nem kell, és nem is javasolt hűtőszekrényben tárolni.

A nyers sonkát a főzést megelőző este érdemes hideg vízbe áztatni, annyira, hogy a víz ellepje. Másnap annyi órán át főzzük a sonkát, ahány kilót az nyom. A főzővíznek épp csak gyöngyöznie kell, amíg fő a sonka. Akkor lesz jó a hús, ha a húsvilla már minden akadály nélkül, könnyen átsiklik rajta.

A főzővizet érdemes ízesíteni egész borssal, vöröshagymával, fokhagymával, babérlevéllel, borókabogyóval. Ha megfőtt a sonka, hagyjuk, hogy a főzőlevében hűljön ki, majd miután a húst kivettük, a főzésből visszamaradó sonkalevet nem érdemes kidobni, hiszen nagyon jó alapja lehet valamilyen levesnek. Ha nem szeretnénk azonnal felhasználni, érdemes lefagyasztani.

A főtt, füstölt sonka jellegű készítményeket (pl. kötözött sonka, gépsonka) hűtőszekrényben kell tartani, és fogyasztás előtt nem kell megfőzni.

A húsvéti sonka igazán főtt tojással, tormával és kaláccsal az igazi. A Lidl megkeresésünkre közölte, idén is készülnek több féle friss, helyben sütött kaláccsal. Aki nem szeretne bajlódni a friss torma lereszelésével és pürésítésével, az kész termékeket is talál majd az üzletekben.

Támogatott tartalom A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.

Címlapkép: Shutterstock

