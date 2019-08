Horror helypénz a Hungaroringen: nem is csoda, hogy 2000 egy szelet pizza

Nem jószántukból emelték az egekbe az árakat a hungaroringi büfések - fakadt ki az egyik vállalkozó a Pénzcentrumnak, aki szerint másképp lehetetlen kitermelni a tetemes összegű helypénzt. Közben egy olvasónk mutatott fotókat a vendéglátás másik végletéről: ilyen olcsón talán még nem is láttunk lángost Magyarországon.

Azon már a múlt héten hüledeztünk, hogy milyen árakon mennek az ételek és az italok a Hungaroringen a hazai Forma1-es nagydíj alatt. Egy olvasónknak hála megtudhattuk, hogy idén is igen vastag pénztárcával kellett kimennie Mogyoródra annak, aki jól akart lakni az F1-en:

Egy szelet pizza 2000 forintba,

egy perec 1000 forintba,

egy szelet rétes ugyancsak 1000 forintba,

a palacsinta 1500-2000 forintba került,

a roston sült tarja, árban 3200 forint volt.

A gírosztál 4000 forint volt a Ringen, egy szendvics pedig 3000.

800 forintot kértek a fél literes üdítőkért, 1000 forint volt egy dobozos sör.

Az ásványvízért 600 forintot, míg a limonádéért 1200 forintot kellett fizetni.

Azt hozzá kell tenni, hogy a vállalkozók nem jószántukból kérnek horror pénzeket a kajáért és az italokért. Egy büfés, aki idén is kint árult, a Pénzcentrumnak elmondta, nem a lehúzásra megy a játék:

A megjelenő különféle újságcikkek mind-mind arra vannak kihegyezve, hogy 'jaj, hát a gonosz büfések így akarják lehúzni a szegény embereket!' Na, ez egyáltalán nem így van: nekem ki kell fizetni a helypénzt, amitől meg mi dobunk minden évben egy hátast. A titoktartási záradék miatt nem mondhatok pontos összeget, de hétjegyű számról van szó egyetlen egységre... Emellett ki kell fizetnem az embereimet is, és persze az alapanyag, meg a többi sincs ingyen

- sorolta a vállalkozó. Informátorunk ugyan nem árulta el a pontos összeget, de más iparági forrásaink szerint a nagyobb büféknek valóban 10 millió forint körüli összeget kell kifizetnie, de egy kisebb egységtől is milliós helypénzt szednek a magyar F1-es hétvégére.

Nyilatkozónk arra is rámutatott, szerinte mindenki bele van kényszerülve a túlárazásba a Ringen.

Ugyanaz a helyzet, mint a pesti karácsonyi vásárokon, csak itt nem egy hónap van arra, hogy kitermeljük a költségeket, hanem csak 3 nap.

A büfés szerint ugyanakkor megéri a dolog, hiszen idén is 100 ezer fölött volt a nézőszám a Ringen. Ugyanakkor azt elismerte, hogy az árak inkább a külföldiek és a módosabb magyarok pénztárcájára vannak szabva,

"aki ki tudja fizetni az ilyen-olyan tribünbérletet, az nem nézi, mennyibe van egy szendvics, vagy egy sör."

A másik véglet



A múlt heti cikkünk nyomán egy másik olvasónk megmutatta nekünk a dolog másik végletét: ő a hétvégén a kecskeméti vásárban járt, ahol az alábbi menüsort fotózta egy büfénél.



Árlista a kecskeméti vásárban. Fotó: olvasónk. Árlista a kecskeméti vásárban. Fotó: olvasónk.

Látni, hogy a sima lángos 150 (igen, egyszáz ötven) forintba kerül, ha valaki sajtot kér rá, az 350, míg tejfölösen 300 forintba keül a magyarok kedvenc strandebédje. Ha mindkettőt kérnél a lángosra, akkor 500 forintot kérnek el, a virslis verzió is ugyanennyi, míg a bacon feltétért már 600-at kell kicsengetni - a plusz lilahagyma 100 forontba kerül. Az megvan, hogy a Ringen 800 forint volt a fél literes üdítő? Na, itt Kecskeméten 350 forintért adják, az ásványvíz pedig kevesebb, mint feleannyi, mint a Hungaroringen, 250 forint.

Nyilván, a kecskeméti helypénzt töredéke annak, amit a Hungaroringre kell kicsengetni - így nem is árazzák túl a portékát.

Így már nem is olyan drága a Balcsi

A Forma 1 árai előtt a balatoni büfék menüsoraitól dobtuk a hátasokat. Hát, most már ez is olcsónak tűnik a mogyoródi falatozókhoz képest. Vessük össze például a palacsintát, amiről bíztan állíthatjuk, hogy a magyarok jelentős hányada imádja. Na, hát már attól leesett az állunk, hogy a Balatonon már 250-350 forint körül van egyetlen darab - bár az árfekvés nyilván annak függvénye, hogy milyen töltelékkel kérjük az édességet. A Forma 1-en konkrétan szorozzuk be hattal a legolcsóbb árat: ugyanis a baracklekváros és a kakaós 1500 forintért volt kapható, a túrós és a nutellás már 2000 volt.

Ha pedig Kecskeméttel hasonlítjuk össze, akkor lángos tekintetében nagyjából duplaannyira kell számolni: az alap lángos ára a Balcsin 400 és 600 forint között mozog, míg a sajtos-tejfölösé 600 forinttól indul, de a felkapottabb helyeken elérheti akár az 1000 forintot is. Badacsonytomajon és Balatonfüreden a sajtos-tejfölös lángos 800 forint, és 950 forintba kerül.