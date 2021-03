Ez válthatná az anyasági támogatást? Így nézne ki a magyar babacsomag, ennyibe kerülne

Magyarországon az anyasági támogatás összege 64 125 forint, szülés után pedig termékmintacsomagot kapnak a kórházban. Mindeközben a finn anyák egy nagyjából 90 ezer forint értékű babakelengyét tartalmazó csomag és 140 euró (51500 forint) közül választhatnak. A finnek 95 százalékban a dobozt választják, de vajon mit tennének a magyar anyák? A Pénzcentrum kiszámolta, hogy a finn babacsomag 50 termékét mennyiért vásárolhatná meg itthon egy család, mennyiben érné meg a magyar családoknak is inkább egy rendesen összeállított babapakk, mint az a 64 ezer forintos támogatás.



A gyermeknevelés, felkészülés a családdá válásra nem könnyű feladat manapság, és ahány ország, annyiféle juttatás, ellátás segíti a szülőket világszerte. Egy friss felmérés szerint Svédországban, Németországban és Chilében a legkönnyebb ma szülőnek lenni - azok a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők alapján, amelyek megnehezítik, vagy éppen segítik a gyereknevelést. Az egyik ilyen tényező azoknak a szociális juttatásoknak az összessége, amelyek a család anyagi biztonságát garantálják.

Magyarországon például 2021-től a csecsemőgondozási díjra jogosultak már a korábbi fizetésük 100 százalékát megkaphatják (korábban ez 70% volt), a szülési szabadság maximális ideje pedig viszonylag hosszúnak mondható, 24 hét (168 nap). Ausztria szintén 100 százalékot fizet, de 16 hétre, vagy Észtország 20 hétre, a németek 14 hétre, a hollandok 16 hétre, stb. A görögöknél viszont például 43 hétre is elmehetnek szülési szabadságra az anyák, viszont csak 49,5 százalékos juttatásra számíthatnak.

Az OECD országok átlaga 18,1 hét volt, az EU tagállamoké 2018-ban 22,1 hét. Ennél a magyar anyák jobb helyzetben vannak, főleg 2021-től, ráadásul a magyar anyák jogosultak egyszeri anyasági támogatásra is - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén - ha rendesen jártak várandósgondozásra. Ennek összege a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával egyezik meg. Az öregségi nyugdíjminimum összege 2008 óta változatlanul 28500 forint, vagyis

az anyasági támogatás összege is egy gyermek után 64 125 forint már tizenhárom éve.

A KSH adatai szerint 2019-ről 2020-ra 13,5 százalékkal nőtt az anyasági támogatás utalások száma (90 218 ezerről 102 440-re), miközben az élveszületések száma 3,4 százalékkal emelkedett csak. (Feltehetően sok igénylés futott 2020-ra azoktól, akik még 2019-ben hozták világra gyermeküket.) Van is mire költeni ezt a pénzt, hiszen egy újszülött érkezése a családba nem kevés kiadással jár: az alapvető babakelengyén kívül kell költeni bababútorokra, játékokra, pelenkára, babakocsira, babaülésre stb. Valószínűleg, ha az első gyermekről van szó, ez az összeg nem is fedezi csak a kezdeti kiadások töredékét.

A finn modell egészen más

Ahogy a bevezetőben utaltunk rá, országonként jelentős eltérés lehet abban, hogyan "bánik" az anyákkal és újszülöttekkel az állam. Finnországban például minden szülés előtt álló nő jogosult egy úgynevezett babacsomagra, amelyben a kezdeti időkben legszükségesebb dolgokat találja az alap ruhadaraboktól a fürdővízhőmérőn átegészen a nyunyókáig (polgárinevén szundikendő).

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a 2021-es finn babacsomag összesen 50 kelléket foglal magában, amely helyett a finn anyák választhatnák a 140 eurós térítést is, de 95 százalékban a babacsomagot és nem a pénzt kérik. 140 euró az forintban sem túl sok: 51500 forint, tehát még kevesebb, mint a magyar anyasági támogatás. Feltételezzük, hogy ez az összeg a doboz tartalmának beszerzési árával egyező vagy annál kevesebb (ez a valószínűbb). Kíváncsiak voltunk, ha megpróbálnánk összeállítani egy hasonló tartalmú csomagot egy magyar anyának, magyar árakkal - úgy hogy minden újonnan veszünk - akkor mennyivel jönnénk ki rosszabbul.

Hiszen ha végignézzük a finn babadoboz tartalmát termékről termékre, - ha nem is vagyunk tisztában a babacuccok jelenlegi árával, akkor is - azt érezzük: ez nem férne bele 51500, de 64125 forintba sem. Mennyibe férne akkor bele? A Pénzcentrum számításai szerint ha egy keretet akarunk meghatározni, milyen összegbe férnénk bele, és az átlag hol van ehhez képest, akkor kb. 69 ezer forinttól 122 forint kiadást is jelenthetne a babacsomag összeállítása. Ezeknek az összegeknek a megállapításához különböző árösszehasonlító oldalak, online piacterek és babatermékeket árusító webáruházak árait fésültük át.

A táblázat másik oszlopába olyan árakat gyűjtöttünk, amelyekkel logikusabb volt számolni, hiszen ha valaki ajándékba, vagy magának válogatja össze a babakelengyét, játékokat, előkét, stb. valószínűbb hogy egy helyen vesz meg több mindent, minthogy mindent külön helyről - főként most, hogy lényegében csak online lehet rendelni. Szállítási költséget sem akar 15 helyre fizetni az ember 3-4 helyett.

Ezért számoltunk egy olyan átlagárat is, amely esetben korlátozott számú helyről szerezzük be a termékeket, és igyekszünk olcsóbb megoldásokat találni. Így jött ki a 91 forint körüli eredmény - ez valamivel alacsonyabb mint a fenti két árazás átlaga. Tehát a finn babacsomag értéke magyar forintban nagyjából 77 százalékkal magasabb, mint az az ellenérték, amit cserébe lehet igényelni, illetve a magyar anyasági támogatásnál (64 125 forint) kb. 42 százalékkal többet ér.

A beszerzési ár már más tészta

Nyilvánvalóan azt nem tudhatjuk, hogy a KELA, a finn társadalombiztosítási intézet milyen áron szerzi be nagyobb mennyiségben ezeket a termékeket. Ha valaki megnézi alaposabban a táblázatot és a finn babacsomag termékeit, láthat is eltéréseket, mert némely esetben nem lehet olyan kiszerelésben megtalálni a boltban sem azokat a termékeket, amikből ezek a csomagok egyet-egyet tartalmaznak.



Vagy ott van például a designer doboz esete, amely nagy tételben rendelve biztos nem drága, viszont ha valaki saját maga venne Magyarországon ilyen dobozt, az aligha talál. Az ilyen megerősített falú design kartondobozok több ezer forintba belekerülnek, ráadásul nálunk nem is szabvány ez a bruttó 70,5 x 44 x 7 cm-es méret. A WHO adatai szerint az átlagos újszülött mérete 49-50 cm között van, de teljesen normálisnak tekinthető a 47-53 cm közötti hosszúság is.

Így az ilyen méretű dobozt valóban lehet a kezdeti időben kiságynak, vagy "babafészeknek" használni. Ha pedig az ilyen funkciójú termékeket kezdjük böngészni, hamar láthatjuk, hogy 10-15 ezres tételekről van szó - tehát magát a dobozt legjobb kihagyni a számításból, az átlagos áraknál is inkább mint csomagolási költség számoltunk rá 500 forintot.

Ezen a példán keresztül csak azt szeretnénk illusztrálni, mennyire jól ki van találva, hogy a babacsomag termékei lehetőleg egyszerre legyenek költséghatkonyak és praktikusak - mint például a takaróként és hálózsákként is használható darab, amilyet pl. a hazai boltokban nem könnyű találni. Ha pedig a doboz összeállítója szerződéseket köt bizonyos termékekre gyártókkal, vagy megpályáztatja azokat, az a gyártónak nagy üzlet, hiszen minden újszülött családjához kerülhet egy az ő paplanjából, vagy kézkrémjéből - tehát ennek megfelelően jó áron fogja vállalni a szállítást.

Abban a csomagban is, amelyet a magyar anyák kapnak a kórházakban, jellemzően mini termékminták vannak, és prospektusok. Így azt gondoljuk, ha a magyar állam állítana össze a finnekéhez hasonló csomagot, ők is meg tudnák ezt oldani 64 125 forint alatti beszerzési árért, amiért cserébe viszont a családok nagyobb összértékű termékcsomagot kaphatnának. A kérdés az, hogy nálunk is hasonlóan népszerű lenne-e a babacsomag, mint finneknél, ahol csak 5 százalék kéri a pénzt, és 95 a termékcsomagot.

