Ez a kemény, nem az ára: így már nem is olyan drága a zsírúj, 612 ezres iPhone

A kedd esti bemutató után nyilvánosak lettek az új iPhone-ok hazai árai. A legolcsóbb és a legdrágább modell között több mint 300 ezer forint a különbség. Sőt, a magyar és az amerikai árak között is elképesztő különbségek mutatkoznak. Mutatjuk, milyen tényezők alakítják a csúcsdrága mobilok magyarországi vételárát, illetve azt is kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne naponta a legdrágább új iPhone.

Kedd este jelentette be az Apple az iPhone 12-es szériáját, ami a gyártó első 5G képes készüléke lesz. A méretein kívül (vékonyabb, keskenyebb lesz, mint az előző) a kijelzőn is nagyot változtattak, az LCD-t OLED-technológiára cserélték, ami képminőségben hatalmas előrelépés. Az üveg kerámiabevonatot kap, ami tartósabb, mint az eddigi kijelzők, az A14 Bionic processzor pedig gyorsabb és kevesebbet fogyaszt, mint az elődje. Mindemellett két 12 megapixeles kamerát kapunk a 12-es iPhone-ba, és a szelfikamera is jobb lesz az előzőnél a gyártó szerint.

Négy változatban érkezik az új iPhone, a "sima mellett" lesz Pro, Pro Max és Mini verzió is: a legnagyobb 6,7 hüvelykes kijelzővel jön, a Pro 6,1 hüvelykessel. A Mini pedig 5,4 hüvelykes kijelzővel érkezik, ebbe bekerül az alap 12-es minden funkciója, csak kisebb lesz a készülék. A Pro és a Pro Max lényegében kamera tekintetében tér el a többitől, ezekbe hátra három lencsét tettek, illetve a Pro-modellekben van vezeték nélüli töltés is.

Mielőtt az árra rátérnénk, érdemes megemlíteni, hogy igaznak bizonyultak a korábbi pletykák:

az új telefonok mellé az Apple nem ad sem töltőfejet, sem fülhallgatót, csak egy adatkábelt.

És akkor az árak: az USA-ban a legolcsóbb iPhone 12 Mini 699 dollárról indul, ami most átváltva (1USD = 308,1 HUF) kb. 216 ezer forintnak felel meg, a sima 12-es 100 dollárral drágább, kb 247 ezerről indul kint. A Pro legalacsonyabb ára 999 dollár, kb. 309 ezer forint, a Pro Max pedig 100 dollárral drágábbról indul, átszámolva 340 ezerről. Erre jön még rá az adó, ami minden államban más, de 900 dollárnál (kb. 278 ezer forintnál) egyik államban sem kell majd többet fizetni a legújabb 12-es "sima" iPhone-ért, a legolcsóbb Mini pedig nem lesz majd több kb. 785 dollárnál, ami nagyjából 242 ezer forint.

És akkor nézzük meg a hivatalos magyarországi árakat:

Igen, jól látod, itthon a legolcsóbb készülék, a 64 gigás Mini 84 ezer forinttal kerül többe itthon, mint az Államokban, a sima 12 is kb. ennyivel drágább, a nagyobb modelleknél pedig még ennél is nagyobb a különbség. Ennek több oka is van, nem csupán az, hogy az Atlanti óceán túlpartján ennyivel olcsóbbak lennének az elektronikai termékek.

A világbajnok magyar áfa...



Európa más részeiben sem olcsóbb a telefon az Apple hivatalos oldalai szerint. A németeknél 778 eurót kérnek el az alap iPhone 12-ért, ami átszámolva durván 283 ezer forint (1 EUR = 363,9 HUF), a briteknél 699 font a 12-es indulóára, ami kb. 279 ezer forintnak felel meg. A franciáknál 809 euróba (294 ezer forintba) kerül az új 12-es iPhone, Csehországban 24 990 koronáért (kb. 331 ezer forintért) dobta piacra az Apple, Olaszországban 839 eurót (305 ezer forintot) fizet ki az, aki megrendeli az újdonságot.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a németeknél 19 százalékos az áfa, az osztrákoknál, a briteknél és Franciaországban 20 százalék, Csehországban 21, az olaszoknál pedig 22 százalék az általános forgalmi adó. Magyarországon 27-et kell rászámolni - egyébként ez Európában a legtöbb.

Magyarországon nem csak az áfát tartalmazza a vételár, hanem az "alkalmazandó szerzői jogdíjakat" is: az adó a legolcsóbb 12-es iPhone-on kb. 38 800 forint, plusz még a telefon memóriája után is kell fizetni az Artisjusnak (mint minden adathordozó esetében), ez 64 GB kapacitásig a telefonoknál 2852 forint - a legolcsóbb 12-es memóriája is 64 gigás.

A gyenge forint sem segít...



Érdemes tudni, hogy az Apple az európai árakat úgy állapítja meg, hogy az amerikai árat átváltja euróra, majd pedig rápakol némi árfolyamkockázatot. Hiszen a vállalatnak sem érdeke, hogy bukjon a telefonokon, ha esetleg nagyon megerősödne a dollár, és kevesebb eurót keressen. Ahol pedig nem euró van, ott az adott ország fizetőeszközére is átváltják az eurós árat, plusz ismét némi árfolyamkockázat.

Úgyhogy egyáltalán nem segít nekünk az sem, hogy az utóbbi időben valóságos mélyrepülésben volt a forint, hiszen most is 360 körül van egy euró. Vélhetően az Apple-nél is figyelemmel kísérték, hogy mennyire ingadozik a forint-euró árfolyam, és raktak biztosítékot az itthoni árakra.

Más se olcsóbb, ha gyenge a forint



A gyenge forint folyományaként a boltokban előbb-utóbb minden olyan termék drágulni fog, amelyért te ugyan forinttal foizetsz a kasszánál, de a boltos más valutában (pl. euróban) vásárolja azt meg külföldről. Ha tartósan ilyen gyenge marad a forint, akkor hozzá kell szokni a drágább kakaóhoz, banánhoz, kávéhoz, narancshoz - egy szóval minden olyan termékhez, amit nem tudnak nagy mennyiségben előállítani vagy megtermelni Magyarországon, és külföldről kell behozni. Öröm az ürömben, hogy a hazai termelők által sokat szidott szlovák import tej ára is felmehet.

Ha már import: azok is rosszul járnak, akik nem közvetlenül a vevőknek adják el a külföldről behozott termékeiket, hanem mondjuk valamilyen gyárnak. Az ő bevételük a most keveset érő forintban keletkezik, ám az áruért nekik is valutában kell fizetni. Aki külföldre, például az EU-ba exportálja az áruját az örülhet a mélypontnak, hiszen nála ez pont fordítva van: a hazai forintjaiból állítja elő Magyarországon a termékét, és euróért, dollárért adja azt tovább.

Az a kevés áru, amit 100 százalékban Magyarországon termelnek, megúszhatja az árváltozást még hosszabb ideig gyenge forint mellett is. Bár kevés ilyen magyar termék van, hiszen a gyártáshoz szükséges eszközök, csomagolóanyagok vagy számítástechnikai eszközök közül valami szinte biztosan külföldről származik.

Így azért nem is olyan drága

Első blikkre valóban soknak tűnhet 250 ezer forint egy telefonért, a csúcs, 512 gigás Pro Max 612 ezer forintos árcédulája pedig egyenesen mélyütés az Apple-fanoknak. Ám ha ezt az árat összevetjük olyan termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal, melyekre nap, mint nap pénzt szánunk, de egyáltalán nem tartoznak a legégetőbb szükségleteink közé - persze ez elég szubjektív.

Ahhoz hogy megtudjuk nézni, napjába hány forintunkba kerülne a legújab csúcs iPhone megvásárlásra, ki kell derítenünk, hogy az első felhasználók nagyjából mennyi ideig használják mobiltelefonjukat. Az Apple környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó oldalán azt találtuk, hogy a vállalat a környezetre gyakorolt hatásmérésében 3 évvel számol első tulajdonosok esetében. Ezzel a számmal pedig máris ki tudjuk számolni, hogy mennyibe kerülne napi szinten egy átlagos felhasználónak az új kütyüje. Példaszámításunkban, az egyszerűség kedvéért nem fogjuk figyelembe venni az árak, tehát a pénz értékének változását - másnéven az inflációt.

Tehát egy tulajdonos átlagosan 1095 napig használja a telefonját, ami az új iPhone 12 Pro Max esetében

napi 558 forintot jelent, ennyit fizetnénk a készülékért, ha naponta kérné a pénzt az Apple.

Vessük ezt össze azzal, ha valkakinek például Netflix előfizetése van, amiből a legolcsóbb 2490 forintba kerül havonta. Ha ezt 30 napra leosztjuk, akkor napi 83 forintra jön ki a szolgáltatás. Ha emellé zenét is akarunk hallgatni, és előfizetünk a Spotify prémiumra, az még 5 eurót, 1820 forintot jelent - 30 napra leosztva durván 60 forintra jönne ki.

Úghogy aki filmet is akar nézni, és zenét is streamel, az naponta 143 forintot fizet ezekért.

Ha valaki edzeni jár, és korlátlan havibérletet vesz valamelyik belvárosi fitnessterembe, annak megkérik az árát: nagyjából 20 ezer forintba fáj egy ilyen.

Napokra leosztva 666 forintba kerülne így edzeni, ami ebben a formában még drágább is, mint a csúcs-iPhone!

Sokak egyik legpazarlóbb szokása, hogy minden nap betérnek egy nagypoharas kávézólánc egyik egységébe, ahol egy közepes méretű, olcsóbb kávé

750-800 forintba is simán belekerül.

Az egyik legdrágább napi szintű cselekvés azonban kétség kívül a dohányzás. Egy átlagos doboz, jó minőségű dohány valamivel 1 500 forint fölött pörög, ami azt jelenti, hogy ha valaki napi szinten el szív belőle egy dobozt,

a költsége csak ezzel a káros szenvedéllyel naponta 1 500 forint lesz, de még a fél doboz ára is több, mint az iPhone 12 Pro Maxé.

Az összeállítást persze ki-ki folytatni tudja saját szokásai és költései alapján. De sokakat nagy meglepetés érhet, valójában mennyit költenek naponta olyan dolgokra, amik csupán a kényelmüket, függőségüket vagy bármi egyéb napi szükségleteiket elégítik ki.

Címlapkép: Apple