Élesedtek a radikális őszi akciók: az élelmesek már rohannak az Aldiba, Tescóba

Eljött az őszi nagytakarítás, kertrendezés ideje: ezer a dolog, szinte végeláthatatlan a lista. Ráadásul nem úgy megy, hogy csak nekiáll az ember, aztán letolja: eszközök is kellenek, na meg tisztítószerek! A Pénzcetrum most megnézte, mi akciós a boltokban, hogy ne nullázzon le teljesen az őszi pepecselés!

Visszafordíthatatlanul beköszöntött az ősz, már ami a naptárat illeti. Ilyenkor lehet elkezdeni pepecselni a lakásban, a kertben: őszi nagytakarítást tartani, rendet rakni, szelektálni. A teendők listája szinte végtelen, sokan azonban megrettennek a nagy feladattól, hirtelen azt sem tudják, hogy mihez kezdjenek. Nekik érdemes egy feladatlistát összeállítani, akár szobákra is lebontva, hogy még véletlenül se maradjon ki semmi. Többeket már maga a listaírás is elrettenthet, a Pénzcentrum rájuk gondolva állította össze 32 pontos feladatlistáját.

Oké, az már meg van, mivel kell haladni, ám ehez eszközök is kellenek. A tisztítószerek, szerszámok pedig elég drágák, úgyhogy érdemes figyelni a leárazásokat, ha nem akarod, hogy lenullázzanak a ház körüli munkálatok. Persze nem lehet mindig az akciós újságokat bújni, elég idegőrlő: épp ezért a Pénzcentrum most átnézte helyetted is a boltok aktuális kiadványait, és összeszedtük, mi minden jöhet jól, ha a házban, kertben ügyködsz valamin!

Az Aldiban még a lakásfelújításhoz is találasz kellékeket: 5 darabos ecsetkészletet például 1499 forintért vehetsz, de van lakkozó és festőkészlet is 2999-ért. Festőszalag is kellhet, 3 darab most 999 forintba kerül, 1599-ért pedig takarószövetet adnak. A festőhenger 1799, a csiszolókészlet pedig 1499 forintért kapható most. Kerti cuccokból sincs hiány: van speckó kesztyű 499 forontért, kétrészes ollószett 2299-ért, az ágvágó ollóért pedig 3499 forintot kérnek. Erős szálú kerti, vagy utcai seprű is van, 1799 forintért adják az Aldiban.

A Lidl takarókkal támad: egy 250*260-as 4999 forintba kerül, de van nagy szőnyeg is 6999-ért. Emellett van egy csomó otthoni dekorációs termék - mütyűr - is, 3699 forintért pedig egy ragasztópisztolyt is vehetsz, ha dekorálni akarsz! Érdemes a hétfőtől érvényes leárazásokat is figyelni, akkortól egy csomó barkácsáru, szerszám lesz leakciózva!

A Tescóbanegy csomó tisztítószer van leárazva: egy palack Flóraszept például most 549 forintba kerül, felmosóvödröt már 659 forintért is találni - a hozzá való felmosóért 1329-et kérnek. Van még magasnyomású mosó is, vagy akkus ablaktisztító is, mindkettő 14 990 forintért kapható. 6999 forintért már egy létrát is adnak, és a festékosztályon is repkednek a leáratások! Ha két flakon Domestost veszel, most csak 509 forintba kerül darabja, a nedves-száraz porszívó pedig 16 990-be kerül 24 990 helyett!

Az Auchanban minden Domestos wc-tisztítóra 25 százalék kedvezmény van, akadnak különféle festékek is, amiknek az árából akár 30 százalékot is engedtek. A mosógépeket is elérte az árzuhanás, úgyhogy érdemes szétnézni, ha már csereérett lenne a sajátod! De elég jó áron van a vezeték nélküli állóporszívó is, most csak 24 990-be kerül.

A Sparban egy palack Flóraszept árát 15 százalékkal vitték le, így most 549 forintba kerül, de van Cillit Bang univerzális tisztítószer is, most csak 799 forintba kerül, féláron adják! A Bref termékek árából 25 százalékot engedtek. Van Vileda felmosószett is, 8999 forintba kerül, a mikroszálas törlőkendőből pedig 5 darab 499 forintért kapható. Akad még súrolószivacs is, egy kinec darabos pakk ára 279 forint a Sparban. Ha pont elromlott a vasaló, akkor kapóra jöhet, hogy most csak 5999 forintért adják, egy porzsákos porszívót pedig már 12 999 forintért is megvehetsz!

