Kemény ősz vár a magyar háztulajokra: szorít az idő, itt a 32 pontos feladatlista

Szép lassan beköszönt az ősz, a pihenést felváltják a ház körüli munkálatok. Sokan nem is tudják, minek kezdjenek neki, már a feladatok összeszedésekor is elakadnak. Nekik állítottunk most össze egy részletes listát a teendőkről!

Szépen lassan bekígyózik az ősz, a naptár tekintetében már holnap meg is érkezik. Ilyenkor jön el az őszi nagytakarítás, otthonrendezés ideje. Sokan azonban megrettennek a nagy feladattól, hirtelen azt sem tudják, hogy mihez kezdjenek. Nekik érdemes egy feladatlistát összeállítani, akár szobákra is lebontva, hogy még véletlenül se maradjon ki semmi. Többeket már maga a listaírás is elrettenthet, a Pénzcentrum most nekik kedveskedik: mutatjuk a részletes feladatlistát!

A házban ezekre figyelj

Ellenőrizd az ablakokat, ajtókat, megfelelően szigetelnek-e. Ha huzat van csukott ablaknál, ajtónál, akkor érdemes még a nagyobb hideg beállta előtt megcsináltatni. A kisebb légáramlatokat nem feltétlenül érezzük meg a kezünkkel, úgyhogy érdemes egy égő gyertyával is körbejárni, és figyelni a lángot!

A fűtőrendszert, kéményt sem árt ellenőriztetni, hiszen a szén-monoxid akár halálos is lehet. A füst- és szén-monoxid jelzőkben elemet kell cserélni, esetleg újakat venni.

Ha van légkondid, azt is el kell tenni télire: meg kell tisztítani a kültéri és a beltéri egységet is.

Ha programozható a termosztátod, nézd meg, utoljára milyen fűtési ciklusok voltak beállítva. Hátha azóta változott valami.

Hálószoba

Készítsd elő a hűvösebb időre alkalmas ágyneműket.

Rakj rendet a szekrényekben, tedd el a nyári ruhákat, szedd elő az őszi-téli kollekciót.

Indulhat az ablakmosás, a függönyöket is dobd be a mosógépbe!

Fürdőszoba

Ha zuhanyfüggönyöd van, tisztítsd meg.

Vízkőtelenítsd a zuhanyfejet.

Cseréld le a fogkeféket, ha már régiek

Nézd át a csempefúgákat, ha kell, akkor javíttasd ki.

Töltsd fel a piperekészletet.

Konyhai teendők

Tisztítsd ki a hűtőt (és szelektálj!), olvaszd le a fagyasztót is.

A páraelszívót sem árt kitisztítani.

Szelektálj a spájzban, ami nem kell, vagy lejárt dobd ki!

A fűszereket is nézd át, ami már nem friss, dobd ki. Töltsd fel a készleteket.

A nappaliban is van mit csinálni

Tisztítsd meg a csillárokat.

Szedd le a pókhálókat.

Töröld át az összes kapcsolót, kilincset.

Mozgasd át a bútorokat, azok alatt is moss fel!

Ablakpucolás, függönymosás.



Kívül sem árt szétnézni

Ellenőrizd a tetőt: ha nem ép, akkor még a hűvösek beállta előtt érdemes orvosolni.

Jelentkezz be kéményellenőrzésre, ha már szemre is baj van (például omlik le), akkor mielőbb cselekedni kell.

Rendeld be a tűzifát, ha azzal fűtesz: egyrészt több ideje van kiszáradni, másfelől biztosan jó áron kapsz.

Ellenőrizd kívülről a házfalat, nincsenek-e repedések.

Tisztítsd meg az ereszt, ezt követően ellenőrizd, nem szivárog-e valahol a víz belőle. Ugyanezt tedd meg a földi esővíz-elvezetőkkel.

Kívülről is ellenőrizd az ajtókat, ablakokat, nézd át a tömítéseket.

Zárd el a csapokat, tedd el a slagot: ha beüt a fagy, akkor tönkre mehetnek. Ha öntözőrendszered van, azt is érdemes szakemberrel átnézetni a fagyok előtt.

Nézd át a fákat, nincs-e olyan ág, ami elszáradt, később letörhet. Főleg azokra kell figyelni, amelyek közel vannak a villanyvezetékekhez, tetőkhöz.

Tedd el télire a kerti bútorokat.

Ezekre figyelj a garázsban

Ha motoros kerti szerszámaid vannak, engedd le belőlük az üzemanyagot, végezd el a karbantartást, tisztítást, javítást, mielőtt elrakod őket télire.

Rakj rendet, ne rumliba pakolj el őszre és télre.



Címlapkép: Getty Images