Elárulta a kormány, hogy mire készülnek a gyenge forinttal

A kormány kiszabadította a társadalmat a devizacsapdából, így aztán a gyenge forint kevesebbeket érint - mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón. Az államadósság tekintetében is csökkent a deviza jelentősége, az árfolyamkockázattal kapcsolatban pedig elmondta, hogy mentesítették a lakosságot az árfolyamcsapdából.

Azt is elmondta, hogy a költségvetésnek előnye is származik a gyenge forintból, az árfolyam pedig inkább a nemzeti bankhoz tartozik. A magas inflációról elmondta, hogy korábban láttunk már 30 százalékos áremelkedést is, így a mostani 4,7 százalék csak relatíve magas. Ha a tervnél magasabb lesz az infláció, akkor az érintetteket, például a nyugdíjasokat kompenzálni fogják.