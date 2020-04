Díjmentes kiszállítással segíti a vonzáskörzetében élőket egy budapesti áruház

Kiszállítási szolgáltatást indított a budapesti ÁRKÁD bevásárlóközpont, amelynek keretében a X., XIV., XV., XVI., XVII. kerületekben élő 65 év feletti lakosoknak szeretne segíteni az alapvető élelmiszerek, higiéniai eszközök és gyógyszerek beszerzésében. A megrendeléseket, amelyeket a beérkezések sorrendjében szállítási költség nélkül házhoz visznek, telefonon és e-mailen lehet leadni.

A koronavírus járvány közben kialakult helyzetben is fontos, hogy segítsük azokat, akik a bevásárlóközpont vonzáskörzetében élnek. Éppen ezért a környékbeli, tehát a X., XIV., XV., XVI., XVII. kerületben élő 65 év feletti, gyakran egyedül, segítség nélkül élő emberek számára kínál az ÁRKÁD ebben a nehéz és veszélyes helyzetben megoldást a legszükségesebb élelmiszerek, gyógyszerek és higiéniai eszközök ingyenes házhoz szállításával.

Az üzletházban megrendelt élelmiszereket, higiéniai eszközöket, nem receptköteles gyógyszereket, valamint - a TAJ szám megadása után - az eReceptre felírt gyógyszereket a bevásárlóközpont, valamint a vele együttműködő, a kiszállítást végző Utánpótlás Akadémia KISTEXT SE beszerzi és kiszállítja. A kiválasztott termékek listáját 10.000 Ft értékhatárig lehet leadni a gondoskodas@arkadbudapest.hu címen 0-24 óráig, vagy a +36 30 680 5560 telefonszámon 10-18 óráig.

A megrendelést díjmentesen kiszállítják, a megrendelt termékeket pedig számla ellenében a szállítónál kell kifizetni. Természetesen a kiszállítás megfelel a jelenlegi higiéniai ajánlásoknak, a futárok minden esetben maszkot és kesztyűt viselnek. Természetesen a cég az idősek biztonságára is gondolt. A megrendelést e-mailen vagy telefonon minden esetben visszaigazolják, és ezzel egy időben megadnak egy olyan napi biztonsági kódot, jelszót, aminek bemondásával biztonságosan be lehet azonosítani a szállítót.

"Az ÁRKÁD mindig is nagy figyelmet szentelt a vonzáskörzetében élőkre, és úgy érezzük, a jelenlegi, kivételes időszakban is kötelesek vagyunk segíteni a nehéz helyzetben élőknek" - mondta Vizsolyi Dániel, az ÁRKÁD bevásárlóközpont igazgatója.

"Akár egy családban, úgy a mi kerületünkben is a legnehezebb helyzetben mutatkozik meg a leginkább az összefogás ereje. Mi, kőbányaiak, a bajban is mindig számíthattunk egymásra és ez a kerületben otthonra találó vállalkozásokra is igaz. Megbecsülésre méltó minden olyan kezdeményezés, amely révén nagyobb biztonságban tudhatjuk kerületünk féltett, idősebb lakóit" - értékelte a szolgáltatás elindulását D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere.







A csomagok kiszállítását az Utánpótlás Akadémia KISTEXT SE vállalta saját autóival. Az Egyesület közel 800 sportolóval rendelkezik, akiknek a fejlődés alapú szakmai munka jelenti a mindennapokat. Az Egyesület számára a koronavírus megjelenése előtt is fontos volt a társadalmi felelősségvállalás, amelynek keretében a fogyatékkal élők sportolását segítette. Nem ez az első eset, hogy az Egyesület segítséget nyújt a koronavírus elleni küzdelemben. Néhány napja a IX. kerületben, a Soroksári út mentén található, nemrégiben átadott röplabda- és kézilabda létesítményét ajánlotta fel a járvány elleni védekezéshez.

Címlapkép: Getty Images