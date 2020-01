Brutális pénzt zsebelhet valaki szombaton: alig volt még ilyen Magyarországon

Még mindig van lehetőség arra, hogy egy szerencsés a több mint 4 milliárd forintos jackpotot, vagyis az Ötöslottó történetének harmadik legmagasabb főnyereményét vihesse haza a hétvégén.

Az Ötöslottón 30 hete nem született telitalálat, így most szombaton már 4,242 milliárd forintért szállhatunk versenybe. A játék 20 éve, egy októberi szombaton tett először milliárdossá egy szerencsést. Az egyedüli nyertes nyereménye akkor közel 1,1 milliárd forint volt, amelyet még nem kísért kiemelt médiafigyelem, mert bár az ország lottólázban égett, jórészt egy új lottójáték, a Skandináv lottó elindulása miatt.

Az Ötöslottó több mint 60 éves története során számos más érdekes számadattal is találkozhattunk. Ilyen például az 1990-es év, amelyhez azóta is több rekord kapcsolódik. Ebben az esztendőben érték el egyetlen sorsoláson a legtöbb telitalálatot (13 darab), de a legnagyobb heti forgalom, több mint 21 millió feladott alapjáték is ehhez az évhez fűződik. Érdemes tehát ezen a héten is szerencsét próbálni, hátha elcsíphetjük az Ötöslottó giganyereményét, a több mint 4 milliárd forintot. A megújult lottóshowt pedig a nagy nyeremények mellett a világszínvonalon éneklő hazai sztárfellépő, Király Linda miatt is megéri figyelni.

