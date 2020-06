Brutál leárazásokkal támad a Joy-napok: ezeket veheted meg 60 százalékkal olcsóbban

Így a vészhelyzet elmúltával elérkezett az első "offline" kuponőrület, a Joy-napokkal indul a sor. Ha figyelmes vagy, akár 60 százalékkal olcsóbban is vásárolhatsz: a Pénzcentrum most összeszedte a legnagyobb leárazásokat! De azért nem árt óvatosnak lenni, könnyen elszaladhat az emberrel a ló...

A korábbi online verzió után elstartolt az offline Joy-napok is, június 22. és 28. között tudod beváltani a kuponokat, amelyeket a fizikai újságban, illetve annak online verziójában szerezhetsz be. Emellett alkalmazáson keresztül is lehet kuponozni: ott is elő kell fizetni, de a telefonodon magaddal viheted az összes kedvezményt.

Rengeteg 10-30 százalékos kedvezményt találsz, a nagyobb akciók már-már elvesznek a rengetegben, ezért most a Pénzcentrum összeszedett pár gigaleárazást a Joy-napokról!

40-60 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz



Féláron veheted meg például a megjelölt kerékpárokat a Hervisben, de az eMAG-on is lehet 50 százalék kedvezménnyel vásárolni bizonyos illatosítókból tisztítószerekből.

Sőt, nyaralni is mehetsz féláron: az egyik kupon egyszeri 50 százalék kedvezményt biztosít a Dráva Hotel Thermal Resort**** rack rate - napi portai - áraiból. Ha egy kis kultúrára vágysz, akkor a Ludwig Múzeumba is vehetsz most éves bérletet 50 százalék kedvezménnyel!

Ha épp felújítasz, akkor is jól jöhet egy kupon: a Domex szőnyegáruházban például egyes vízálló laminált padlókra van 50 százalék engedmény, illetve bizonyos "süppedős" szőnyegpadlókra.

40 százalékkal olcsóbban vehetsz meg többféle parfümöt a Müllerben vagy a Rossmannban, illetve bizonyos Scholl termékeket is az eMAG-on és az eDigitalon. Emellett 40 százalékot engednek a Tescóban minden Finish termékre.

Csak óvatosan a kuponokkal!

Mint viselkedési zavar egyre több embert érint napjaink társadalmában a vásárlásfüggőség, melynek hátterében igen hasonló mechanizmusok állnak, mint az az alkohol- vagy drogfüggőség esetében. A kuponnapok jó alkalmat biztosít az önvizsgálatra is vásárlási szokáinkat illetően: bár a kényszeres vásárlás az ember szervezetére nincs káros hatással, szociális életét alapjaiban rendezheti át vagy károsíthatja meg. Intő jel lehet többek között, hogy ki, hányszor gondol magára a vásárlásra, mennyire tölti ez el izgalommal, vagy hogy mennyire tervezetten költ például drága dolgokra.

Dr. Hoyer Mária, klinikai addiktológiai szakpszichológus korábban a vásárlásfüggőségről azt mondta el a Pénzcentrumnak, hogy a vásárlással kapcsolatos magatartászavarok már gyerekeken megfigyelhetők, kimutathatók. Valószínűleg nem felnőtt korban dől el, ki lesz a shoppingolás rabja.

Jó lenne, ha a mindenkori szülők a fejükbe vésnék, hogy nem akkor szeretik igazán a gyereküket, hogy minden rigolyáját azonnal teljesítik, hanem bizonyos feltételeket szabnak a számukra, amiknek a teljesítéseit, betartásukat jutalmazzák. Ez a fajta szemlélet sokkal inkább célravezető

- tanácsolja a szakpszichológus. Ha a szülők folyton eleget tesznek a gyermek vágyainak vásárláskor, akkor addikció alakulhat ki már kisgyermek korban, mert a kicsik nem tanulják meg korlátozni az igényeiket. Egy ilyen gyerek egy idő utána csak akkor fog egy séta, bevásárlás vagy utazás során megnyugodni, ha kap valami tárgyat a szüleitől, ha ez kimarad, akkor úgy érzi, hogy elhanyagolják, nem fontos, ekkor jön a hiszti és az ordibálás. Ez felnőtt korban krónikus vásárlásfüggőség formájában fog megjelenni.

Bár a vásárlásfüggőség veszélyeire az USA-ban már a 80-as, 90-es években felhívták a figyelmet, hozzánk ez történelmi okokból nyílván később jutott el. Dr. Hoyer Mária szerint a tradíciók folyamatos elvesztésével, az információs nyomás, a technológia előretörésével egy teljesen új világ alakult körénk alig néhány évtizeden belül.

A régi, jól bejáratott sémák már csak korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmazhatók a ma felmerülő problémáira, szituációira.

A szakember tanácsa, hogy figyeljünk az intő jelekre: a vásárláshoz fűződő viszonyra, a fellépő szorongásra, kiüresedő az emberi kapcsolatokra. Hogyha felismerjük a problémát, akkor a kiutat is meg tudjuk találni belőle a magunk módján, de fontos, hogy akár függő az ember, akár nem, ne engedjen a nyomásnak.