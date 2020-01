Brutál drágulás a magyar henteseknél: 24 százalékkal kerül többe ez a hús

Majdnem negyedével drágult egyetlen év alatt a sertéshús Magyarországon. A vágósertés felvásárlási ára 507 forint volt, 43 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

2020 január 15-től a húspultokban fel kell tüntetni a sertéshúsok származási helyét. A 200 négyzetméternél kisebb boltokban csak szöveges formában, a nagyobbakban a származási helyet jelölő nemzeti színű zászlócskával is. A cél az, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a magyar sertéshúsra, nyilván azért, hogy többet vásároljanak belőle, mondják a húsosok.



Ezzel párhuzamosan a Blokkk.com szakportál megnézte az árak alakulását is, és a KSH mérése szerint a sertéshús ára 24 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. 2019 novemberében a vágósertés felvásárlási ára 507 forint volt, 43 százalékkal több az egy évvel korábbinál. És a húsosok egy-két évig elhúzódó folyamatra számítanak.

A boltokban a csontozott rövidkaraj ára 1750 forint, a sertéskarajé 1550 forint volt 2019 utolsó hónapjában. Egy évvel korábban ezek az árak 1470 és 1210 forintot mutattak. A portál megjegyzi, hogy a piaci tapasztalat az, hogy ha valamilyen élelmiszernek nagyot ugrik az ára, akkor abból kevesebbet vesznek a vásárlók, főleg akkor, ha találnak helyette valami mást is a pultban. Bár a sertéshús az sertéshús, a maga jellegzetességeivel együtt, de hát ha nagyon drága, akkor csak oldalra is pillant a vásárló, mi van még. és megakadhat a szeme a baromfihúson, ahol csak 2 százalékos volt az áremelkedés.

A zászlókkal is lehet még bonyodalom

A zászlós rendelet lényege, hogy a húspultban a sertéshús származási helyét minden boltban fel kell tüntetni feliratozással (a darálthús és a húsnyesedék kivételével). Zászló csak a 200 négyzetméternél nagyobb boltban kell, ott viszont már belép az állattartás helye és a vágás helye is. Ez lehet eltérő a származási helytől, ekkor két zászló lesz a pultban. Így pedig a Blokk.com szerint az azért nem egyértelmű, hogy az állattartás és a vágás helyét szövegesen is fel kell tüntetni, vagy elég a zászló.