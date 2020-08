Drága augusztus vár a magyar szülőkre: így még elkerülheted a csődöt

A tervek szerint a 2020/2021-es tanév hagyományos formában indul, logikus, hogy a szülők nem szeretnének vagyonokat elverni iskolaszerekre, ha egy hónapig lesz tantermi oktatás, utána pedig újra digitális csatornákon keresztül oktatják a diákokat. Viszont mivel nem láthat senki a jövőbe, mégsem lenne érdemes lemaradni a nagy nyári akciókról: bár még van egy szűk hónap szeptemberig, inkább még most érdemes megvenni a füzeteket, ceruzákat, iskolatáskákat, nyomott áron. Ha pedig jön a második hullám, a tanszerek elállnak. Mutatjuk, milyen iskolakezdési kedvezményekkel találkozhatunk a Tesco, Lidl, Auchan, Aldi üzleteiben.

A 2020/2021-es tanév a tervek szerint a hagyományos formában indul el, amint azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is hangsúlyozta a július 30-i Kormányinfón. Az pedig, hogy szeptembert követően hogy alakul az év, még homály fedi. Mint a járvány alatt kiderült, sok családban nem volt elég digitális eszköz ahhoz, hogy a gyerek(ek) részt tudjanak venni a digitális oktatásban és a szülő is tudjon dolgozni.

Így pedig felmerülhet a kérdés, hogy az idei iskolakezdésnél mit érdemes inkább vásárolni: digitális eszközöket, otthon tanuláshoz szükséges dolgokat (rendes íróasztal, szék, asztali lámpa, stb.), vagy inkább iskolatáskára, füzetekre költsön tízezreket a szülő. Ebben sajnos nem lehet jó tanácsot adni, hiszen a járványgörbe alakulását nem lehet kiszámítani, főként ha kinyitnak az iskolák. Az viszont biztos, hogyha már be kell vásárolni füzetből, akkor érdemes olcsón, akciósan beszerezni.

<br>

A nagy boltláncok már július végén hatalmas leárazásokkal támadtak: a Tesco a Végre hív a suli, az Auchan az Idén is szuper buli a suli, a Lidl pedig a Vigyázz, kész, sulistart jelmondattal hirdette meg a nagy akciókat. Július 28-tól augusztus 16-ig vásárolhatnak be kedvezményesen a szülők, diákok.

Vigyázz, kész, sulistart

A Lidl kifejezetten az iskolakezdésre kiadott akciós újságjában található design füzetek 69 forinttól kaphatók. Az idei sulikezdés is olyan merchandising dömpinget hoz, akárcsak az eddigi évek: Pókemberből, Jégvarázsból, Star Wasból, Jurassic Worldből, Minionokból, verdás cuccokból nem lesz hiány. A pókemberes, jégvarázsos füzeteket 299 forintért vesztegeti a boltlánc, a keményfedeles mappákat 899-999 forintért.

Figurás tolltarók kaphatók 1499-1799 forintos áron, a színesceruza, valamint vízfesték készletek 799 forintba kerülnek. Egy csomag gyurmát 359 forintért szerezhetünk be. Az ergonómikus iskolatáskákat 4444 forintért vihetjük haza, a tornazsákokat 999 forintért adják. Ledes asztali lámpákat már szintén kapunk 4444 forintért.

Minden további heti akciót megtalálsz a Lidl újságjában!

Végre hív a suli

A Tesco sulikezdés témájú akciós újságjában 32 forintos füzetet is találtunk, és a legalapabb egyrekeszes 990 forintos hátizsáktól, a több rekeszes, spéci iskolatákákig az ár elmehet 3490-21990 forintig is. A tornazsákokat 1399 forintért szerezhetjük be.

A menőbb tolltarók 1199-2490 forintba kerülnek, színesceruzák csomagja 539 forint, a vízfesték és zsírkréta készletek 149-419 és 99-199 forintba kerülnek. Könyvek is vannak akcióban: a Gőgös Gúnár Gedeon és AblakZsiráf, 20% kedvezménnyel 2159 forintba kerül. Az őszre nem csak sulis cuccokkal, hanem már melegebb ruhatárral is készül a Tesco. A kabátok kiskamaszoknak 4490-6490 forintért lesznek, a kisebbeknek már 3990 forintért.

Ráadásul ezen a hétvégén minden iskolatáskára 50 százalék kedvezményt ad a boltlánc. Minden további Tesco akcióért kattints ide.

Idén is szuper buli a suli...

Az Auchan is meghirdette az elmaradhatatlan iskolakezdési kedvezményeket, állatmintás füzetekkel (199 Ft), jégvarázsos-pókemberes táskákkal, Harry Potter-es, minionos tolltartókkal csábítja be a gyerekeket és szüleiket. A jégvarázsos, verdás uzsidobozra (399 forint) is biztos sokan ráharapnak majd.

Az iskolatáskák 4990-16990 forint között mozognak árban, az A4-es spirál füzetek 349 forintért kaphatók. Színes ceruzákat 449-1490 forintért vehetünk készletben, és a kötelező olvasmányoknak is lement az ára: most egységesen 548 forintba kerülnek!

Otthon tanuláshoz kínálnak 12-20 százalékos kedvezménnyel íróasztalokat 9990 forinttól, és hozzájuk tartozó székeket 15-20 százalékos kedvezménnyel 15990 forinttól. Az asztali lámpákat 3790-5490 forintért vesztegetik. Az okoseszközöket is be lehet szerezni kedvezményesen, akár részletfizetéssel,

okostelefont már 29990 forintért, tabletet 38990 forintért, új notebookot pedig 199990 forintért.

A további Auchan akciókat itt megtalálod!

Iskolakezdés? Felkészültünk!

Az Aldi vasárnaptól indítja el nagy sulikezdési akcióit, melyben lesz színes jegyzettömb 399 forinétrt, színes ceruza készlet 599-1599 forintért, ecsetkészlet 299 forintért. A tolltartó üresen 999 forintba kerül, tele írószerekkel 1699 forint.

Az A5-ös füzetek 149-169 forintba, az A4-esek 269 forintba kerülnek majd hétvégétől, még iskolatáskát is vehetünk 6999 forintért. Minden további Aldi akciót megtalálsz itt!