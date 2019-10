4 tuti tipp: így töltsd ki a nyertes szelvényt az Ötöslottón, még nem késő!

Gigászi nyeremény ütheti a markát a hétvégén annak, aki lottózik és el is viszi a főnyereményt a 41. heti hétvégén. Mind az Ötöslottó, mind a Hatoslottó főnyereménye milliárd fölötti összeg, úgyhogy lehet izgulni. De mi most mutatunk négy ütős tippet, amivel maximalizálni lehet a nyerési esélyt és a nyeremény nagyságát is. Még tényleg nem késő!

Igazi bankrobbantás lehet a 41. játékhát a lottón, ugyanis az Ötös- és Hatoslottó főnyereménye egyaránt egymilliárd forint feletti összeggel várja a szerencsevadászokat. Előbbi esetében a jackpot 1,737 milliárd forint, utóbbi játék esetében pedig egy telitalálatos szelvény 1,212 milliárd forintot ér. A két lottónyeremény egyenként is akkora méretű, hogy egy csapásra megváltoztatná bárki életét, hát még a kettő együtt.

Éppen ezért mutatunk most négy egyszerű, de annál nagyszerűbb praktikát, amikkel bárki felturbózhatja nyerési esélyeit, hogy utána már csak a mérhetetlen mennyiségű pénz számolgatása legyen az ember legnagyobb problémája. Zárójelben csak annyit, hogy a gigászi brit lottónyeremény előtt néhány nappal már megszellőztették ezeket a praktikákat, és láss csodát, robbant is a nyereménybomba, valaki 63,5 milliárd forinttal lett gazdagabb. Véletlen volna? Biztosan! De végül is bármi megtörténhet...

Menj a nagyokra!

Rengeteg ember szerencseszáma valamilyen születési időponthoz tartozik, hónapok, napok, évfordulók, általában mind nagyon kicsi számok. Ez azért lehet problémás, mert ha valaki így tesz számokat, az rengeteg magas számtól alapból elesik. Arról nem is beszélve, hogy mivel nagyon sokan alacsony számokkal játszanak, ha nyerés van, akkor nagyobb az esély arra, hogy többen is nyerjenek ugyanazokkal a számokkal.

Az persze nyilvánvaló, hogy senki nem tudja milyen számokat húznak, de ha 90 vagy 45 számról van szó, de mi már saját akaratunkból úgy játszunk mintha csak maximum 30 szám lenne, akkor már rossz lovon ülünk. Éppen ezért bátran menjünk magas számokért is, ne csak a magunk kis szerencseszámaiban bízzunk. Dr. John Haigh a Sussexi Egyetem matematikus például azt mondta a brit lottó kapcsán, hogy ha valaki kizárólag alacsony számokkal játszik, az ha nyer is, sokkal nagyobb eséllyel kell hogy osztozzon a nyereményen, mintha valaki nagy számokkal (is) játszik.

Nem baj, ha csúnya!

Sok ember úgy tölti ki a szelvényeket, hogy azok kiadjanak valami mintát, jól nézzenek ki, egy vonalba legyenek és a többi. Ezt senki se csinálja! Ehelyett inkább osszuk el a számokat 2-3 teljesen különböző helyre a szelvényen.

Őrülj meg!

Ha valamilyen oknál fogva kijönne nyereménynek az 1-2-3-4-5-(6) a lottók esetében, akkor valószínűleg jó sok főnyeremény lelne gazdára, mert biztos sokan vannak úgy, akik azt hitték, hogy ezzel a kis trükkel jól meghekkelik a rendszert. A nagyokosok tehát nem járnának jól ebben az esetben. Sokan azt hiszik, hogy ha egyik héten nyert valami, akkor az a következő héten is megtörténhet, és hát persze meg is történhet, de mivel sokan mókaként vagy tényleges meggyőződésük miatt (mindegy is) szintén így tesznek megint csak ugrik a nagynyeremény vagy legalábbis osztozni kell rajta, és szimpla idő és pénzvesztés lesz a hasztalan játékból. Ezen felül a tipikus szerencseszámok sem igazán jók, sokan játsszák őket, így nagyobb a lehetősége annak is, hogy másoknál is azok a számok lapulnak, mint nálunk.

Ezek helyett tehát egyértelműen jobb választás az, ha megőrül az ember és abszolút vaktában ikszelget egy nagyot, abból baja még senkinek sem volt. Arról nem is beszélve, hogy a véletlenre bízva a dolgot sokkal kisebb annak is az esélye, hogy a számaink másokéval összetalálkozzanak.

Játssz online, bízd magad a gépekre!

Sokan nem bíznak a gépi játékban, maguk akarják irányítani a szerencséjüket, viszont az eddigiekből épp az látszott, hogy sokan rossz stratégiával vágnak neki a dolgoknak, alacsony számokkal vagy éppen mitikus szerencseszámokkal játszanak, amik igazából inkább csak csökkenthetik az esélyüket a győzelemre, a gép viszont vaktában lövöldöz, ami adott esetben még jobban is elsülhet, mint az ember keze. Ezzel kapcsolatban egyébként megkerestük a Szerencsejáték Zrt.-t is, mert kíváncsiak voltunk, hogy a magyar játékosok körében mennyire népszerű a gép általi szelvénykitöltés.

Játékosaink döntő többsége saját maga választja ki számait, és csak kis részük bízza a terminálra a számválasztást, viszont a nyertes szelvények részarányában nincs számottevő különbség. Fontos hangsúlyozni, hogy bármelyik módszer mellett is dönt az adott játékos ugyanakkora esélye van a főnyeremény megnyerésére

- közölte a Pénzcentrum megkeresésére a Szerencsejáték Zrt., akik elküldték azt is, hogy miként alakult a nyertes szelvények száma 2019 első hetétől 2019.40. hetéig tartó időszakban az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó esetében:

A számokból természetesen az látszik, hogy sokkal több a nyertes szelvények száma a gépieké, de ez azért van, mert a magyarok a saját kezük munkáját inkább előnyben részesítik, mint a gépekét. De mint ahogy azt a Szerencsejáték Zrt. is elmondta lapunknak, részarányait tekintve nincs nagy különbség, úgyhogy ha mi magunk nem is tudunk megőrülni, és nagyon bízunk egyes szerencseszámainkban, akkor is tolhatunk egy gépi játékot, hiszen ő alapból a véletlenszerűségre van programozva, ami ha győzelmi esélyeket nem is növeli, nagyobb eséllyel másoknak olyan számai nem lesznek. Sok szerencsét mindenkinek!

(Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon