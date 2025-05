Vége a titkolózásnak: tényleg óriási árréssel működik a DM, Rossmann, Müller Magyarországon?

A kormány a piperetermékekre is kiterjesztené az árrésstopot, elsősorban a mosószerek és tusfürdők állítólagos magas árrései miatt. A nyilvános cégadatok azonban nem támasztják alá, hogy a drogérialáncok kirívóan magas haszonkulccsal működnének.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég jelentette be, hogy a kormány a piperetermékekre is kiterjesztené az árrésstopot. A miniszter indoklása szerint erre azért van szükség, mert egyes termékeknél, különösen a mosószereknél és tusfürdőknél 30 százalék feletti árrések is előfordulnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Váratlan bejelentést tett Orbán Viktor: nagy változás jön az árrésstopnál, minden magyar vásárlót érint A kormányfő a meglepően rossz GDP-adatra reagálva azt mondta, amíg az európai gazdaság nem lendül fel, nekünk is nehezebb dolgunk lesz.

Bár a pontos árrések üzleti titkot képeznek, a nyilvános cégadatokból következtetni lehet az egyes kereskedelmi láncok átlagos haszonkulcsára - írja a Portfolio. Ehhez az értékesítés nettó árbevételéből ki kell vonni az eladott áruk beszerzési értékét, majd ezt az összeget osztani az árbevétellel. Ez a módszer – bár nem tökéletes a beszállítókkal kötött szolgáltatási szerződések miatt – jó képet ad a különböző láncok működéséről.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos, ami kiderült a legújabb árrésstopról: komoly leépítési hullám indulhat a magyar boltokban? Könnyen lehet, hogy hamarosan nem csak a 30 fajta élelmiszer, hanem a háztartási- és más piperecikkek esetében is új árakat találhatunk a boltokban.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az árrés nem egyenlő a profittal! A boltok ebből finanszírozzák a működési költségeket a bérektől kezdve a rezsin át a dolgozók béréig, illetve a különböző fejlesztéseket, beruházásokat. Az üzletláncok jellemzően 2-3 százalékos haszonkulccsal működnek, de az utóbbi években több is veszteséges volt.

A 2023-as beszámolók alapján a diszkontláncok jellemzően alacsonyabb árrésaránnyal működnek:

a Lidl 26,3,

az Aldi 26,2,

a Penny pedig 25,3 százalékos mutatóval rendelkezik.

Ez jól tükrözi üzleti modelljüket, amely az alacsony egységnyi haszonra, nagy forgalomra és gyors készletforgásra épül. A szupermarketek és hipermarketek ennél magasabb árrést realizálnak:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

a Tesco 30,6,

az Auchan 29,7,

a Spar pedig 37,9 százalékos értékkel működik.

Ez részben a szélesebb termékkínálatnak és a több magas árrésű terméknek köszönhető. A drogériák szegmensében vegyes a kép:

a DM 36,9 százalékos árrése valóban kiemelkedő, ami nem feltétlenül a termékek drágaságát, hanem a saját márkás termékek erős pozicionáltságát jelzi.

A Müller 27,1,

a Rossmann meglepően alacsony 24,7,

az EcoFamily pedig 26,9 százalékos árréssel működik.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) megkérdőjelezte az intézkedés szükségességét. Álláspontjuk szerint az élelmiszer árrésstop sem szolgálja hosszú távon az infláció csökkentését, a háztartási- és tisztítószerek bevonása pedig rövid távon sem indokolt. Érvelésük szerint e termékkör súlya a fogyasztói kosárban mindössze 2-3 százalék, szemben az élelmiszerek 25-30 százalékos arányával, így egy esetleges jelentős árcsökkenés sem befolyásolná érdemben az inflációt.