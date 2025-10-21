2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Vásárlás

Itt az Aldi válasza a Lidl mozgóboltjára: óriási bejelentést kaptak a vidéki magyarok

Pénzcentrum
2025. október 21. 11:04

Kibővítette az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét az Aldi, 2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.

Az Aldi Magyarország bejelentette, hogy erősíti az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét, és megduplázta azoknak a településeknek a számát, amelyekben elérhető a szolgáltatás. 2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.

Emlékezetettek, 5 évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult el az Aldi Online bevásárlás, amely online bevásárlási lehetőséget nyújt Magyarországon a diszkontlánc kínálatából. A termékeket a ROKSH személyes bevásárlói készítik össze, és ők juttatják el a megrendelőkhöz.

A két vállalat most újabb településeken tette elérhetővé az online bevásárlási szolgáltatást és házhoz szállítást, megkétszerezve azoknak a településeknek a számát, ahol elérhető ez a megoldás. Legutóbb Nógrád megyei városokkal és falvakkal bővült a lista, így rövid időn belül kétszeresére növelte lefedettségét, amely ennek következtében 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó számára lesznek elérhetőek a termékek.

A települések között a legkülönbözőbb méretűek is megtalálhatók, a legnagyobbak – például Budapest, Pécs, Debrecen vagy Szeged – mellett közel 40 helyen 3000-nél kevesebben élnek, 21 község lakossága pedig ezer főnél is kisebb, például a mintegy 300 fős Nógrád vármegyei Csesztvén is lehet már a diszkontból rendelni.

A megrendelt árukat az alábbi településeken viszi házhoz a ROKSH:

  • Acsa
  • Galgamácsa
  • Pécs
  • Tárnok
  • Alsónémedi
  • Göd
  • Penc
  • Telki
  • Alsópetény
  • Gödöllő
  • Péteri
  • Tereske
  • Balassagyarmat
  • Gyál
  • Pilisborosjenő
  • Tiszasziget
  • Bánk
  • Gyömrő
  • Piliscsaba
  • Törökbálint
  • Becske
  • Győr
  • Pilisvörösvár
  • Újszentiván
  • Bercel
  • Halásztelek
  • Pilisszentiván
  • Üllő
  • Biatorbágy
  • Hugyag
  • Pomáz
  • Üröm
  • Budajenő
  • Kerepes
  • Püspökhatvan
  • Vác
  • Budakalász
  • Keszeg
  • Püspökszilágy
  • Vácduka
  • Budakeszi
  • Kétbodony
  • Rád
  • Vácegres
  • Budapest
  • Kisnémedi
  • Remeteszőlős
  • Váchartyán
  • Budaörs
  • Kisnémedi
  • Remeteszőlős
  • Váchartyán
  • Csesztve
  • Kistarcsa
  • Rétság
  • Váckisújfalu
  • Csobánka
  • Kosd
  • Romhány
  • Vácrátót
  • Csomád
  • Legénd
  • Solymár
  • Vecsés
  • Csömör
  • Maglód
  • Sóskút
  • Veresegyház
  • Csővár
  • Magyarnándor
  • Szada
  • Debrecen
  • Mogyoród
  • Szátok
  • Deszk
  • Mohora
  • Százhalombatta
  • Diósd
  • Nagytarcsa
  • Szécsénke
  • Dunaharaszti
  • Nézsa
  • Szécsény
  • Dunakeszi
  • Nógrádkövesd
  • Szeged
  • Ecser
  • Nógrádsáp
  • Szendehely
  • Érd
  • Nyíregyháza
  • Szentendre
  • Erdőkertes
  • Őrbottyán
  • Szigethalom
  • Érsekvadkert
  • Őrhalom
  • Szigetszentmiklós
  • Felsőpetény
  • Ősagárd
  • Sződ
  • Fót
  • Patvarc
  • Sződliget
  • Galgaguta
  • Páty
  • Szügy
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #aldi #diszkont #házhozszállítás #webáruház #bevásárlás #online vásárlás #szolgáltatás #vásárlók #fogyasztók #települések

NAPTÁR
Ajánlatunk
