Itt az Aldi válasza a Lidl mozgóboltjára: óriási bejelentést kaptak a vidéki magyarok

Kibővítette az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét az Aldi, 2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.

Emlékezetettek, 5 évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult el az Aldi Online bevásárlás, amely online bevásárlási lehetőséget nyújt Magyarországon a diszkontlánc kínálatából. A termékeket a ROKSH személyes bevásárlói készítik össze, és ők juttatják el a megrendelőkhöz.

A két vállalat most újabb településeken tette elérhetővé az online bevásárlási szolgáltatást és házhoz szállítást, megkétszerezve azoknak a településeknek a számát, ahol elérhető ez a megoldás. Legutóbb Nógrád megyei városokkal és falvakkal bővült a lista, így rövid időn belül kétszeresére növelte lefedettségét, amely ennek következtében 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó számára lesznek elérhetőek a termékek.

A települések között a legkülönbözőbb méretűek is megtalálhatók, a legnagyobbak – például Budapest, Pécs, Debrecen vagy Szeged – mellett közel 40 helyen 3000-nél kevesebben élnek, 21 község lakossága pedig ezer főnél is kisebb, például a mintegy 300 fős Nógrád vármegyei Csesztvén is lehet már a diszkontból rendelni.

A megrendelt árukat az alábbi településeken viszi házhoz a ROKSH: