A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Itt az Aldi válasza a Lidl mozgóboltjára: óriási bejelentést kaptak a vidéki magyarok
Kibővítette az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét az Aldi, 2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
Az Aldi Magyarország bejelentette, hogy erősíti az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét, és megduplázta azoknak a településeknek a számát, amelyekben elérhető a szolgáltatás. 2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
Emlékezetettek, 5 évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult el az Aldi Online bevásárlás, amely online bevásárlási lehetőséget nyújt Magyarországon a diszkontlánc kínálatából. A termékeket a ROKSH személyes bevásárlói készítik össze, és ők juttatják el a megrendelőkhöz.
A két vállalat most újabb településeken tette elérhetővé az online bevásárlási szolgáltatást és házhoz szállítást, megkétszerezve azoknak a településeknek a számát, ahol elérhető ez a megoldás. Legutóbb Nógrád megyei városokkal és falvakkal bővült a lista, így rövid időn belül kétszeresére növelte lefedettségét, amely ennek következtében 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó számára lesznek elérhetőek a termékek.
A települések között a legkülönbözőbb méretűek is megtalálhatók, a legnagyobbak – például Budapest, Pécs, Debrecen vagy Szeged – mellett közel 40 helyen 3000-nél kevesebben élnek, 21 község lakossága pedig ezer főnél is kisebb, például a mintegy 300 fős Nógrád vármegyei Csesztvén is lehet már a diszkontból rendelni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A megrendelt árukat az alábbi településeken viszi házhoz a ROKSH:
- Acsa
- Galgamácsa
- Pécs
- Tárnok
- Alsónémedi
- Göd
- Penc
- Telki
- Alsópetény
- Gödöllő
- Péteri
- Tereske
- Balassagyarmat
- Gyál
- Pilisborosjenő
- Tiszasziget
- Bánk
- Gyömrő
- Piliscsaba
- Törökbálint
- Becske
- Győr
- Pilisvörösvár
- Újszentiván
- Bercel
- Halásztelek
- Pilisszentiván
- Üllő
- Biatorbágy
- Hugyag
- Pomáz
- Üröm
- Budajenő
- Kerepes
- Püspökhatvan
- Vác
- Budakalász
- Keszeg
- Püspökszilágy
- Vácduka
- Budakeszi
- Kétbodony
- Rád
- Vácegres
- Budapest
- Kisnémedi
- Remeteszőlős
- Váchartyán
- Budaörs
- Kisnémedi
- Remeteszőlős
- Váchartyán
- Csesztve
- Kistarcsa
- Rétság
- Váckisújfalu
- Csobánka
- Kosd
- Romhány
- Vácrátót
- Csomád
- Legénd
- Solymár
- Vecsés
- Csömör
- Maglód
- Sóskút
- Veresegyház
- Csővár
- Magyarnándor
- Szada
- Debrecen
- Mogyoród
- Szátok
- Deszk
- Mohora
- Százhalombatta
- Diósd
- Nagytarcsa
- Szécsénke
- Dunaharaszti
- Nézsa
- Szécsény
- Dunakeszi
- Nógrádkövesd
- Szeged
- Ecser
- Nógrádsáp
- Szendehely
- Érd
- Nyíregyháza
- Szentendre
- Erdőkertes
- Őrbottyán
- Szigethalom
- Érsekvadkert
- Őrhalom
- Szigetszentmiklós
- Felsőpetény
- Ősagárd
- Sződ
- Fót
- Patvarc
- Sződliget
- Galgaguta
- Páty
- Szügy
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.