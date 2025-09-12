2025. szeptember 12. péntek Mária
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
In this cropped image, a customers hands are inspecting a box of eggs in a grocery store, emphasizing the careful scrutiny and selection process while shopping for fresh produce.
Vásárlás

Vigyázz, mit vásárolsz! Több mint 1,3 tonna húst és 300 tojást vontak ki a forgalomból

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 14:04

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei július 15. és augusztus 30. között több mint 350 ellenőrzést tartottak a nyári szezonális ellenőrzés-sorozaton. A lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait ellenőrizték a szakemberek. A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van.

Az ellenőrzések során a szakemberek a nyári időszakban kiemelten keresett termékek és szolgáltatások biztonságát vizsgálták. A cél a fogyasztók védelme és a jogszabályi előírások betartatásának biztosítása volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek országosan 76 helyi termelői piacon tartottak ellenőrzést. Az árusítók többsége nyilvántartásba vett kistermelő volt, és rendelkezett FELIR azonosítóval, az őstermelőként árusítókat pedig felszólították a kistermelői bejelentés pótlására. Az ellenőrzött piacokon a higiéniai feltételek biztosítottak voltak. Az árusoknál csupán kisebb hiányosságok merültek fel az élelmiszerek jelölése, a nyilvántartás vezetése és egyéb dokumentumok terén, amelyeket az érintettek határidőn belül pótoltak. Egy vármegyében azonban két külön helyszínen egy vágott baromfit és tojást, illetve egy tejterméket árusító kistermelőnél súlyos szabálytalanságok miatt indult eljárás, és összesen több mint 130 kg élelmiszert és 300 db tojást kellett kivonni a forgalomból. Budapesten két esetben fordult elő, hogy helyi termelői piacon kereskedőként árusítottak nem kistermelői húskészítményeket. Az egyik vállalkozó ellen élelmiszer-higiéniai hiányosságok és az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, illetve a nyomonkövethetőség hiánya miatt indult eljárás.

A nyár kedvelt termékei, a grillezésre szánt húskészítmények is górcső alá kerültek. A szakemberek 72 ellenőrzést végeztek, melyek során az ellenőrzött létesítmények esetén 9 vállalkozóval szemben indult eljárás. Többek között az előállítás körülményeivel, a termékek dokumentációjával, a nyomonkövethetőséggel tapasztaltak problémákat. Engedély nélküli előállítás és súlyos élelmiszerlánc-biztonsági problémák miatt több mint 1,3 tonna terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg.

A hatóság szakemberei 102 ásványvíz-palackozónál és szikvíz-előállítónál végeztek ellenőrzéseket. A legtöbb létesítmény megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a dolgozók egészségügyi alkalmassága is igazolt volt, súlyos hiányosságot nem tártak fel az ellenőrzések. Néhány üzemben akadtak csak hiányosságok, melyek érintették a dokumentáció vezetését, a higiéniai és műszaki állapotot, a nyomonkövethetőséget, kártevőirtást valamint az élelmiszerek jelölését. A szakemberek minden esetben intézkedtek: hét esetben a hatósági eljárások és a hiánypótlások jelenleg folyamatban vannak.

A nyár kedvelt italai sem maradtak ki az ellenőrzés-sorozatból, hiszen országos szinten mintegy 83 vendéglátóhely alkoholosital-kínálatát ellenőrizték a szakemberek. A tapasztalatok kedvezőek: az alapborok rendelkeztek a Nébih által kiadott forgalomba hozatali azonosítóval. Továbbá nyomonkövethetőségük és tárolásuk megfelelt, a létesítmények higiéniai feltételei biztosítottak voltak. Hiányosságot csak három esetben tapasztaltak az ellenőrök. Egy létesítmény esetén a HACCP kézikönyv vezetésével, két további létesítmény esetén pedig a dolgozók egészségügyi kiskönyvének hiányával akadt probléma.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakemberek 47 lovas szolgáltató létesítményt is ellenőriztek. Közel 700 ló tartási körülményeit és a vonatkozó dokumentumokat vizsgálták meg a lovardákban. Hat esetben indult eljárás a lovak jelöletlensége, a lóútlevél és a kötelező szűrővizsgálatok hiánya miatt. Továbbá problémát jelentett a lovak lovas szolgáltatásra való alkalmatlansága, illetve a lovas szolgáltatás bejelentésének elmulasztása.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legtöbb létesítmény és árusító megfelelt a jogszabályi követelményeknek, azonban több helyen is feltártak kisebb-nagyobb hiányosságokat. A Nébih és a kormányhivatalok szakemberei azon dolgoznak, hogy a fogyasztók biztonságos körülmények között előállított és ellenőrzött minőségű termékek közül válogathassanak.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #nébih #tojás #razzia #szakember #eljárás #higiénia #termékek #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:45
14:31
14:04
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
2 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
3 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
2 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
5
4 hete
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 13:04
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 12:40
Szigorú végrendeletet hagyott az olasz divatcézár: mi lesz az Armani-birodalommal?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 14:27
Erős hírek érkeztek az uniós sertéshúsról: ezt jobb, ha mindenki tudja