Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
Vigyázz, mit vásárolsz! Több mint 1,3 tonna húst és 300 tojást vontak ki a forgalomból
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei július 15. és augusztus 30. között több mint 350 ellenőrzést tartottak a nyári szezonális ellenőrzés-sorozaton. A lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait ellenőrizték a szakemberek. A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van.
Az ellenőrzések során a szakemberek a nyári időszakban kiemelten keresett termékek és szolgáltatások biztonságát vizsgálták. A cél a fogyasztók védelme és a jogszabályi előírások betartatásának biztosítása volt.
A szakemberek országosan 76 helyi termelői piacon tartottak ellenőrzést. Az árusítók többsége nyilvántartásba vett kistermelő volt, és rendelkezett FELIR azonosítóval, az őstermelőként árusítókat pedig felszólították a kistermelői bejelentés pótlására. Az ellenőrzött piacokon a higiéniai feltételek biztosítottak voltak. Az árusoknál csupán kisebb hiányosságok merültek fel az élelmiszerek jelölése, a nyilvántartás vezetése és egyéb dokumentumok terén, amelyeket az érintettek határidőn belül pótoltak. Egy vármegyében azonban két külön helyszínen egy vágott baromfit és tojást, illetve egy tejterméket árusító kistermelőnél súlyos szabálytalanságok miatt indult eljárás, és összesen több mint 130 kg élelmiszert és 300 db tojást kellett kivonni a forgalomból. Budapesten két esetben fordult elő, hogy helyi termelői piacon kereskedőként árusítottak nem kistermelői húskészítményeket. Az egyik vállalkozó ellen élelmiszer-higiéniai hiányosságok és az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, illetve a nyomonkövethetőség hiánya miatt indult eljárás.
A nyár kedvelt termékei, a grillezésre szánt húskészítmények is górcső alá kerültek. A szakemberek 72 ellenőrzést végeztek, melyek során az ellenőrzött létesítmények esetén 9 vállalkozóval szemben indult eljárás. Többek között az előállítás körülményeivel, a termékek dokumentációjával, a nyomonkövethetőséggel tapasztaltak problémákat. Engedély nélküli előállítás és súlyos élelmiszerlánc-biztonsági problémák miatt több mint 1,3 tonna terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg.
A hatóság szakemberei 102 ásványvíz-palackozónál és szikvíz-előállítónál végeztek ellenőrzéseket. A legtöbb létesítmény megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a dolgozók egészségügyi alkalmassága is igazolt volt, súlyos hiányosságot nem tártak fel az ellenőrzések. Néhány üzemben akadtak csak hiányosságok, melyek érintették a dokumentáció vezetését, a higiéniai és műszaki állapotot, a nyomonkövethetőséget, kártevőirtást valamint az élelmiszerek jelölését. A szakemberek minden esetben intézkedtek: hét esetben a hatósági eljárások és a hiánypótlások jelenleg folyamatban vannak.
A nyár kedvelt italai sem maradtak ki az ellenőrzés-sorozatból, hiszen országos szinten mintegy 83 vendéglátóhely alkoholosital-kínálatát ellenőrizték a szakemberek. A tapasztalatok kedvezőek: az alapborok rendelkeztek a Nébih által kiadott forgalomba hozatali azonosítóval. Továbbá nyomonkövethetőségük és tárolásuk megfelelt, a létesítmények higiéniai feltételei biztosítottak voltak. Hiányosságot csak három esetben tapasztaltak az ellenőrök. Egy létesítmény esetén a HACCP kézikönyv vezetésével, két további létesítmény esetén pedig a dolgozók egészségügyi kiskönyvének hiányával akadt probléma.
A szakemberek 47 lovas szolgáltató létesítményt is ellenőriztek. Közel 700 ló tartási körülményeit és a vonatkozó dokumentumokat vizsgálták meg a lovardákban. Hat esetben indult eljárás a lovak jelöletlensége, a lóútlevél és a kötelező szűrővizsgálatok hiánya miatt. Továbbá problémát jelentett a lovak lovas szolgáltatásra való alkalmatlansága, illetve a lovas szolgáltatás bejelentésének elmulasztása.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legtöbb létesítmény és árusító megfelelt a jogszabályi követelményeknek, azonban több helyen is feltártak kisebb-nagyobb hiányosságokat. A Nébih és a kormányhivatalok szakemberei azon dolgoznak, hogy a fogyasztók biztonságos körülmények között előállított és ellenőrzött minőségű termékek közül válogathassanak.
