Magyar meggy ára 2025: ennyibe kerül egy kiló meggy a boltban, piacon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A cseresznye mellett a meggy is nagy kedvencnek számít a magyarok körében, ami nem csoda, hiszen számos sütemény alapanyaga, nem beszélve a szörpökről, befőttekről. A meggy ára éppen ezért minden szezonban aktuális téma, főleg akkor, ha olyan csapások érték a termelőket, mint a korai fagyok, vagy az rossz minőségű termés. Ezek a tényezők ráadásul mind befolyásolják az árszabást is, így a meggy ára 2025 során különösen magas lehet, amit a piaci szereplők már most is érzékelnek. Mire számíthatnak a vásárlók, mennyibe kerül a meggy ára 2025-ben? Hogyan alakulnak a meggy árak a piacokon? Egyáltalán, mennyibe kerül egy kiló meggy? Ennek jártunk most utána.

A FruitVeB termésprognózisa szerint továbbra is 35 ezer tonna +/- 15% sávban várják a hazai szüretelhető mennyiséget azzal, hogy jelenleg a negatívabb várakozások vannak többségben, vagyis várhatóan közelebb lesz a termés a 30 ezer tonnához, mint a 40 ezer tonnás mennyiséghez. A várható hazai termés vonatkozásában fel kell hívni a figyelmet a következőkre: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az idei lesz az elmúlt évtizedek leggyengébb meggytermése: messze alulmúlja a jó évjáratokban előállítható 60-70 ezer tonnát, de még a tavalyi – egyébként gyenge – 51 ezer tonnás termést is. Meggy ára 2025: több tényező is nehezíti a termelők dolgát A szakemberek szerint a korai fajtakörben a legjelentősebb a terméskiesés mértéke, de az elmúlt években szinte minden meggyszezonban kellemetlen meglepetéseket idézett elő az időjárás is. Idén is fel kell készülni arra, hogy a kedvezőtlen időjárási hatások (aszály vagy éppen extrém csapadék, vihar- és jégkárok, hőstresszek) még a következő egy hónapban is érdemben módosíthatják a szüretelhető mennyiséget és ezzel a kínálatot. Tehát idén a hazai és nemzetközi meggypiacon összességében szélsőségesen keresleti viszonyokra számítanak, amit a következőkkel indokolnak: a hazai meggytermés kifejezetten alacsony, de minden jelentősebb meggytermelő országban drasztikusak a terméskiesések a tavaszi fagyok miatt. A feldolgozott meggytermékek (meggybefőtt, fagyasztott meggy, meggysűrítmény) hazai és európai készletszintje elhanyagolhatóan alacsony, így lényegében „üres készletekkel” vágnak neki az idei szezonnak. A szakértők úgy vélik, várhatóan ebben a szezonban is nagyon élénk kereslet nyilvánul meg a magyar meggy iránt, különösen Lengyelországból. Bár olyan tekintetben nem lehet majd országokat kiemelni, hogy minden jelentősebb európai gyártó keresni fogja a meggyet, és „vadászni” fog a rendelkezésre álló szerény mennyiségű nyersanyagra. Ezek tekintetében minden tényező abba az irányba hat, hogy az idei évben nagyon magas lesz a meggy ára a piacon. A szakemberek összességében arra számítanak, hogy az I. osztályú, hűtő- és konzervipari meggy vonatkozásában az idei hazai, termelői meggy árak markánsan a tavalyi nettó 400 Ft/kg körüli szezonzáró meggy árak fölött fognak alakulni. Meggy árak a piacokon A meggy idei szezonja kivételesen rosszul alakul, a hatalmas fagykárok miatt régóta nem látott rossz termést takaríthatnak be a termelők. Sokhelyütt érdemi termés sincs, a fagykár egyes ültetvényekben olyan mértékű volt, hogy a szedés nem is jön szóba. Ilyen helyzetben nem véletlen, hogy az árak is jelentősen emelkedtek - magyarázta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. A termelői ár a korábbi 200-300 forintról 600-700-ra emelkedett, ez a nagybani piacon már 1500-1600 forintot jelent kilónként. Mindez azt jelenti, hogy a fogyasztói árak minimum 2500 forint körül, jellemzően inkább afelett alakulnak, lehet találni szép számmal 3 ezer forintnál is drágább tételeket az üzletekben, piacokon. A fogyasztói árakat tekintve nagy eltérések lehetnek a kisebb termelői piacok és nagyobb kiskereskedelmi láncok között, de jelentősen befolyásolhatja a meggy árát a kiszerelés, a csomagolás is - emelte ki a szakember. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mennyibe kerül egy kiló meggy? Megnéztük természetesen a friss adatokat is, hogy mennyibe kerü 1 kg meggy jelenleg, mit mutatnak a meggy árak a piacokon. Ennek mentén, az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a meggy kilója: Ennek mentén a 2025. 26. hét adatai alapján: a budapesti fogyasztói piacokon a meggy ára 1280-1980 Ft/kg között található

a budapesti nagybani piacokon a meggy ára 1500 Ft/kg között vásárolható meg

a vidéki fogyasztói piacokon a meggy ára 1450-2200 Ft/kg körül alakul

a vidéki nagybani piacokon pedig a meggy ára 1300-1500 Ft/kg körül mozog

A Budapesti Nagybani piac adatai szerint, náluk a meggy kilója, a hazai I. osztályú meggy kilója 1500-2000 Ft/kg között alakul. Mennyibe kerül a meggy kilója 2025-ben az áruházakban? Mive a napi bevásárlást sokan intézik nagyobb áruházakban, így körbenéztünk, hogy mennyibe kerül egy kiló meggy a nagy szupermarketekben is. Ennek alapján az áruházak online shopjában a következő árakat találtuk: a meggy ára Tesco online felületén: csomagolt meggy 500g -1599 Ft/csomag

a meggy ára az Aldi online shopjában: csomagolt meggy 500g -1729 Ft/csomag Mivel az akciós újságokban nem találtunk friss meggy ára adatokat, így megnéztük a magvazott, fagyasztott meggy ára hogyan alakul az áruházakban. Ennek mentén a szupermarketek online kínálata szerint a fagyasztott meggy ára a következő: Tesco üzleteiben a fagyasztott meggy ára 1029 Ft/csomag (450g)

Aldi boltjaiban a fagyasztott meggy ára 834 ft/csomag (450g)

Auchan üzleteiben a fagyasztott meggy ára 720 Ft/csomag (450g), 999 Ft/csomag (300g), 1449 Ft/csomag (400g) között mozog

Spar kínálatában a fagyasztott meggy ára 799 Ft/csomag (450g) között kapható Mire számítanak idén még a szakemberek? A tavalyi évben nagyon jelentős mennyiségű meggy (16 ezer tonna, a hazai termés közel harmada) hagyta el az országot, különösen Lengyelország irányába. Ennek egyik oka az volt, hogy a hazai feldolgozóipar (különösen a konzervipar, a német meggybefőtt-vásárlók satujába szorítva) nem vagy csak néhány nap késéssel tudta megadni a lengyelek által diktált és folyamatosan emelkedő meggy árakat, ami „elhúzta” a nyersanyagot a hazai feldolgozóipar elől. A meggy itthon tartásának legfőbb eszköze az árban és a fizetési feltételekben rejlik. Ebből eredően a hazai feldolgozók egyértelmű idei stratégiája az, hogy a hazai meggyet Magyarországon tartsák. A hazai feldolgozó üzemek célja pedig az, hogy a szezonkezdettől fogva megadják legalább a külföldi vevők által diktált meggy árakat és feltételeket.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK