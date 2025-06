Közel 170 háztartási és higiéniai termék lesz olcsóbb ezekben az üzletekben

A PENNY Magyarország május 30-tól nagyszabású árcsökkentést indít, amely a vegyi áru választékának közel 40%-át érinti, köztük olyan alapvető háztartási és higiéniai termékeket, mint mosóporok, tusfürdők és fogkrémek. A kiárusítás során közel 170 termék ára csökken, ami bevásárlásonként akár több ezer forint megtakarítást is jelenthet a vásárlóknak. A diszkontlánc adatai szerint minden negyedik vásárlói kosárba kerül valamilyen vegyi áru, így a kedvezmények jelentős segítséget nyújthatnak a háztartások számára.

Folytatja az alapvető háztartási és higiéniai termékek áresőjét a PENNY Magyarország. A diszkontlánc május 30-tól kezdődően a vegyi áru választékának közel 40%-ánál csökkenti az árakat, így például a mosópor, az öblítő, a tusfürdő vagy a fogkrém most még nagyobb kedvezménnyel szerezhető be az üzletekben. A kiárusítás az elkövetkezendő hetekben közel 170 alapvető terméket fog érinteni, és bevásárlásonként akár több ezer forint kedvezményt is jelenthet a már megszokott pénztárcabarát árakból.

Az alapvető háztartási és higiéniai termékek a mindennapi bevásárlások elengedhetetlen részei, és jelentős szerepet töltenek be a havi kiadásokban is. Ezt a PENNY vásárlási adatai is alátámasztják: a diszkontlánc elemzései alapján minden negyedik vásárlói kosárba kerül valamilyen vegyi áru.

Az árcsökkentés 17 termékkategóriát érint, köztük olyan alapvető háztartási cikkeket, mint a mosóporok, tusfürdők, samponok, testápolók, fogkrémek, borotvahabok és papírzsebkendők.

"A PENNY számára kiemelten fontos, hogy vásárlói számára egyszerre biztosítsa a minőséget és a pénztárcabarát árakat. Május 30-tól ezért a háztartási és higiéniai termékek közel 40%-ánál újabb tartós kedvezményekkel találkozhatnak a vásárlóink, amivel még több maradhat a pénztárcákban" – mondta el Bálint Zoltán, a PENNY beszerzési osztályvezetője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az árcsökkentéssel termékenként akár több száz, bevásárlásonként pedig akár több ezer forintot is megspórolhatnak a vásárlók, különösen, ha figyelemmel kísérik a kedvezményes termékeket. A tartós árcsökkentés jelentős megtakarítást jelenthet a háztartások számára, hiszen ezek a termékek rendszeresen szerepelnek a bevásárlólistákon, és folyamatosan szükség van rájuk a mindennapokban.