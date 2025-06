Ekkora a baj, már nem számít a minőség? Egyre többen választják az olcsót a jó helyett

A kipróbált termékekben bíznak a magyarok, az árérzékenység pedig továbbra is meghatározó attitűd a háztartások költéseinél. Az akciós újságok még mindig kiemelten fontosak a vásárlói tájékozódásnál, és egyre nagyobb teret nyernek ezek online verziói is – derül ki egy friss, vásárlási szokásokat vizsgáló kutatásból.

Egy friss kutatás eredményei alapján csupán a megkérdezettek 13%-a jelentette ki, hogy anyagi gondok nélkül él, míg 43% állítása szerint a fizetését beosztva jól kijön, 23% pedig éppenhogy egyensúlyban tartja a kiadásait és a bevételeit. A beérkezett válaszok alapján kijelenthető, hogy bár a magyar fogyasztók továbbra is kiemelten árérzékenyek, elsősorban a személyes tapasztalatok befolyásolják őket a vásárlási döntéshozatalkor. A válaszadók 78%-a akkor szavaz bizalmat egy terméknek, ha korábban már volt vele pozitív élménye, de az akciós ár is sokat nyom a latba: a megkérdezettek 69%-a elsősorban leárazott termékeket tesz a kosarába. Kicsivel több mint a kitöltők fele, 53% számára már attól szimpatikus egy termék, hogy saját kategóriájának legolcsóbb képviselője.

A válaszadók kiemelten a Penny, a Lidl, a Spar és Interspar, valamint az Aldi üzleteit látogatják, ezeknek az akcióit követik nyomon, illetve ezek üzleteiben fordulnak meg a leggyakrabban. Alig több mint a kitöltők fele nyilatkozott úgy, hogy az adott élelmiszerboltot annak közelsége miatt választja: míg 61% az ottani árak, 69% az aktuális akciók miatt intézi ott a bevásárlást.

A személyes mintavétel során az üzleteknél megkérdezettek mindössze 50%-a jelentette ki, hogy az akciók befolyásolják az üzletválasztást. Számukra a lokáció közelsége a mérvadó, ezért kevesebb üzletbe is látogatnak el egy-egy bevásárlás alkalmával (átlagosan 2,4), míg az online kitöltők sokkal tudatosabbak. Ők átlagosan 3,5 üzletet is feltérképeznek, amit elsősorban a legjobb ajánlatok megtalálása motivál. Mindkét csoport számára a zöldség, gyümölcs, hús és tejtermékek akciói a leginkább meghatározóak.

Bár az üzletek mobilapplikációinak használata is terjed, a vásárlói tájékozódásnak továbbra is meghatározó része az akciós újság, amelyet a válaszadók 47%-a még mindig nyomtatott formában szerez be. Elindult azonban egy digitalizációs folyamat, amellyel egyre többen tartanak lépést: a személyesen megkérdezettek 23%-a ismer online akciós újság gyűjtőoldalt, 48%-uk pedig heti rendszerességgel használ is ilyen platformot. Az akciós újságok legnépszerűbb online gyűjtőhelye az Akciós-Újság.hu.

„A felmérés eredményei világosan mutatják, hogy a magyar vásárlók többsége rendkívül árérzékeny, és tudatos döntéseket hoz a bevásárlások során. Az akciós újságok továbbra is kulcsszerepet játszanak a tájékozódásban, különösen most, amikor a háztartások kétharmada kénytelen szorosabbra húzni a nadrágszíjat. A közeljövőben megújuló Akciós-Újság.hu célja, hogy a digitális fejlődéssel lépést tartva még hatékonyabban segítse a vásárlókat az árak összehasonlításában és a legkedvezőbb ajánlatok megtalálásában” – mondta Kovács Ádám, az Akciós-Újság.hu termékmenedzsere.