Itt a bejelentés: népszerű bor tűnik el a magyar boltok polcairól, itt senki ne keresse többé ezeket

Légli Ottó bejelentette: 2025-től nem találkozhatunk többé a borászata palackjaival a hipermarketek polcain. A Légli Borászat mostantól prémium irányba fordul, új stílusú borokkal és más piaci szemlélettel lép tovább.

"Többé nem lehet a hiperek polcain légiborokkal találkozni. Ez egy mélyreható változás, nagyon egyszerűen fogalmazva a légi borok premizálásának lehetünk a tanúi" - jelentette be borászatának hivatalos TikTok csatornáján Légli Ottó, borász. A videóban elmondta azt is, hogy Teljesen más hozzáállással, egészen más stílusú borok, a meglevők is másképp megfogalmazva fognak megjelenni a 2024-es évjárattól.

A szakember elmondta, hogy új birtokboruk a Légli Lugas lesz, ami már egy egészen más belépő szintet fog képviselni, de kiemelte a Kokas borukat is, ami a Kokas-hegy dűlőről származik, és egy sauvignon szőlőről van szó, amit héjon erjesztettek.