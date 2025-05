Nesze neked árréstop: ilyen tejek áraszthatják el a magyar boltokat - mindenki ezt fogja inni?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar boltok polcain egyre több külföldi UHT tej jelenik meg – most már nemcsak szlovák, hanem cseh dobozok is. Ráadásul a folyamatot az árréstop hosszabbítása egyre csak hajthatja. A Lidl már országosan is akciózik import tejjel. Más láncnál pedig 100 forintos különbséget is találtunk a legolcsóbb magyar és legolcsóbb külföldi tej között.

A hazai boltok tejpultjain már nem csak a megszokott magyar, de egyre több szlovák és újabban cseh UHT tej is feltűnik. Miközben előbbivel már a tavalyi év végén is lehetett találkozni akár nagyobb láncoknál is, utóbbi egészen újszerűnek számít a hazai piacon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Viszont idehaza nem más, mint Lidl országos hálózata kezdte teríteni ezeket a tejeket. A Lidl-ben kapható, a 20. héten kiemelten „akciózott” tejről egy olvasónk fotót is küldött nekünk, mutatjuk: Árnyomás és árréstop hajtja az importot Az import tej térnyerésének több oka is van. Egyrészt összességében jó ideje (némi megtörésekkel) emelkedik a hazai tej felvásárlási ára, ami automatikusan drágább polci árakat jelentene. Másrészt 2025. március 17-től életbe lépett a kiskereskedelmi árréstop, ami számos élelmiszerre – köztük a tejre is – maximálja a bolti haszonkulcsot. Ennek hatására egyes áruházak még inkább az olcsóbb külföldi források felé fordulnak, hogy megtarthassák a kedvezőbb árakat. 100 forint különbség is lehet a magyar és a szlovák UHT között Bár a nagyobb áruházláncok továbbra is forgalmaznak magyar tejeket, az import termékek egyre komolyabb versenytársat jelentenek. Jó példa erre a Kifli.hu kínálata, ahol a legolcsóbb szlovák UHT tej ára mintegy 100 forinttal alacsonyabb, mint a legolcsóbb magyar tejé. A vásárlók pedig árérzékenyek – különösen inflációs időkben –, így ez a különbség könnyen terelheti őket a külföldi termékek felé. Egyébként a szóban forgó Lidl-s Malko tej a 20. 'szuper' áron meglehetősen elől volt hirdetve a diszkont akciós újságjában 299 forintért. A trend tehát világos: ha a magyar termelők versenyképessége tovább csökken, és az árréstop is tartós marad, a tejimport térnyerése minden bizonnyal gyorsulni fog. Ez pedig hosszú távon komoly kihívást jelenthet a hazai tejágazatnak. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A 2019-es nagy tejbotrány Jó néhány éve történt, de meglehetősen nagy port kavart, amikor a Penny akciósan 128 (!) forintért árult tartós tejet, amire a Tejterméktanács feljelentette a diszkontot, mondván az akkori árakon számolva, ennyi pénzért egyszerűen nem lehet jó minőségű tejet forgalmazni. Az üzletlánc azonban az olcsó tejjel kapcsolatban elmondta, magyar piacról nem tudta azt a mennyiséget beszerezni, amellyel ki tudta volna elégíteni a boltjai igényeit, ezért kellett importtal pótolni a beszerzéseit. A diszkont ehhez azt is hozzátette, hogy 11 terméke magyar nyerstej alapú, egy termékük pedig importból származik. Ezen felül azt nem közölték, hogy mennyiért vásárolták meg az ominózus, akkor polcra került tejet, de azt igen, hogy minden jogszabályt betartottak. Az esetnek azonban nagyon hullámai lettek, a nagy bajusz-összeakasztásokat követően több lánc is önkéntesen vállalta, hogy tejtermékei túlnyomó vagy teljes mértékben magyar tejből fognak készülni. Aztán persze ezek eseti jelleggel meg-megdőltek, ám azt a mai napig látjuk, hogy a hazai láncok tejszortimentje túlnyomó többségben magyar tejből készül.

Címlapkép: Getty Images

