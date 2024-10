Ez lenne a jövő nagy befektetési titka? Jól járhatunk, ha ebbe tesszük a pénzünket

A BÁV ART legfrissebb műtárgybefektetési indexe alapján az arany ékszerek és a műtárgyak iránti érdeklődés jelentősen növekedett a befektetők körében, miközben az ingatlan- és más hagyományos befektetési formák népszerűsége visszaesett. A kutatásból az is leszűrhető, hogy a Z-generáció különösen nyitott a műtárgyvásárlásra.

Átfogó felmérés keretében vizsgálta a BÁV ART a magyar lakosság műtárgypiacról, műtárgyak hozamáról alkotott képét, illetve megtakarítási szokásait és befektetési hajlandóságát. A műtárgybefektetési index szerint a válaszadók többsége anyagi helyzetének javulásáról számolt be az elmúlt két évben, és egyre többeknek van megtakarítása is. Jelentősen nőtt a befektetési hajlandóság is: a válaszadók több mint fele befektetné a pénzét, ha 1 millió forint extra bevételhez jutna. A BÁV ART műtárgybefektetési indexe* szerint az elmúlt négy évben az arany ékszerek és a műtárgyak népszerűsége folyamatosan növekedett. A válaszadók 80%-a úgy véli, hogy ezek az értéktárgyak az elkövetkező öt évben legalább az infláció mértékével növelik majd az értéküket, míg több mint 40%-uk infláció feletti hozamot remél.

A felmérés rámutatott, hogy a műtárgyvásárlás iránti nyitottság különösen a fiatal generációk körében figyelhető meg. A 27 év alatti Z-generációs válaszadók közel fele tervezi, hogy az elkövetkező egy évben műtárgyat vásárol, ami új trendeket indíthat a befektetési piacon. A vásárlók között továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik az ékszerek, festmények, órák és egyéb művészeti alkotások iránt, amelyeket értéktartó befektetésként kezelnek.

A műtárgyak, mint stabil befektetési forma

Az előző évhez képest nőtt azok aránya, akik kockázatmentes, forint alapú megtakarításokat választanak, s különösen az állampapírok iránti érdeklődés emelkedett. Az arany, ékszer és műtárgyak iránti kereslet szintén folyamatosan nőtt, míg a hagyományos befektetések, mint az ingatlan, részvény és kötvény stagnáltak vagy veszítettek vonzerejükből.

A kutatás ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a megvásárolni kívánt tárgyak körében idén először átvették az ékszerek a vezetést a festmények előtt, és nőtt az órák népszerűsége is. A válaszadók 59%-a leginkább ékszert, 53%-uk festményt, 34%-uk pedig órát vásárolna. A felmérés megvizsgálta emellett a műtárgypiac iránti érdeklődés és tájékozottság alakulását, illetve az aukciósházak ismertségét. A megkérdezettek 89%-a legalább egy aukciósházról hallott már, és legismertebb aukciósházként a BÁV ART-ot jelölték meg.

„Az aukciósházaknak még mindig nagy jelentőségük van, s bár számos műtárgyat akár már online is meg lehet vásárolni, az emberek többsége azonban még mindig szereti személyesen megtekinteni a megvásárolni kívánt alkotást. A kutatás is megerősített minket ebben, ugyanis a válaszadók 33%-a független műtárgyszakértőre hallgatna, ha műtárgyvásárlásra szánná magát, aukción történő vásárlás előtt pedig 70%-uk fontosnak tartja, hogy az adott tárgyat előzetesen megnézhesse az aukciós kiállításon. Éppen ezért fokozott figyelemmel készülünk arra, hogy a decemberi 84. Művészeti Aukcióink összes tételét elegáns körülmények között mutassuk be az érdeklődőknek november 23. és december 1. között a BÁV ART Aukciósház és Galériában” – mondta Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója.

