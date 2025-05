Gigaakciót hirdetett az Auchan: rengeteg magyar potom áron vásárolhatja a csúcsterméket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Auchan Magyarország májusban ünnepli 27. évfordulóját. Ez alkalomból négy héten át tartó árcsökkenéssel lepik meg vásárlóikat: többszáz terméküket 27%-kal olcsóbban kínálják az ünnepi időszakban. Május folyamán minden vásárló indulhat a 270 000 forintos napi nyereményért is, amit ajándékkártyán kapnak meg a nyertesek. Csak egy napig pedig a 27 évvel ezelőtti árakon adnak néhány terméket, köztük tévét és hűtőt is. A születésnapi kampány során bemutatkozik az új, AI segítségével létrehozott marketing-kommunikációs platformjuk is

Az Auchan a hónap folyamán többféle akcióval és nyereményjátékkal készül, hogy a jubileumot együtt ünnepeljék meg a vásárlókkal. Az ez időtartamra eső akciós újságok mindegyike négy oldalon sorolja majd azokat a termékeket, amelyeket – az évfordulóra utalva – 27%-kal olcsóbban adnak májusban. Ezek között szinte minden kategóriából lesznek beválogatott termékek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A másik nagy ünnepi akció a napi nyereményjáték, amelyen vásárlási összegtől függetlenül naponta 270 000 forinttal feltöltött ajándékkártyáért szállhatnak ringbe a vevők Bizalomkártya- és blokkjukkal történő regisztráció után. A nyerteseket hetente sorsolják ki, a nyereményjáték egészen május 31-ig tart. Egyetlen napon, május 27-én pedig több terméket a 27 évvel ezelőtti áron adnak, köztük sajátmárkás tévét és hűtőt is, valamint tisztító- és tisztálkodási szereket. „Ez az évforduló azért fontos számunkra, mert hagyományaink mellett idén sok mindenben megújulunk és frissülünk. Azt szeretnénk, ha vásárlóink is részesei lennének az ünneplésnek és annak, hogy új lendületet veszünk. Az elmúlt 27 év során együtt fejlődtünk, és bízunk benne, hogy nem lesz ez másként a következő 27 évben sem. Ezzel a születésnapi akcióval szeretnénk köszönetet mondani minden egyes vásárlónknak és kollégánknak" – mondta Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója. A nagyszabású születésnapi kampányt minden lehetséges felületen kommunikálja az áruházlánc, az akciós újságjaiban, a hiper- és szupermarketjeiben, valamint tévé- és rádióreklámokban. Valamint útjára indul az új, vásárlóközpontú márkakommunikációs vonal is.

Címlapkép: Getty Images

