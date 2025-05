Őrület, milyen sokat érhet ez a régi fillér érme: sok magyar fiókjában, szekrényében ott lapulhat belőle

Sok háztartásban kallódnak régi alumíniumfillérek, amelyekről első ránézésre senki sem gondolná, hogy értékesek lehetnek. Pedig egyes darabok – mint az 1969-es „nagy nullás” 10 filléres – ma már keresett ritkaságok a gyűjtők körében. Ez az aprónak tűnő különbség, a nulla számjegy nagyobb belső átmérője, akár több tízezer forintot is jelenthet egy verdefényes állapotú érme esetében.

Magyarországon a pénzgyűjtés az egyik legnépszerűbb hobbi – de nem csak a szenvedélyes numizmatikusok bukkanhatnak értékes darabokra. Családi örökségekben, régi fiókok mélyén vagy padlásokon is könnyen lapulhatnak olyan érmék, amelyek első ránézésre jelentéktelennek tűnnek, mégis komoly piaci értéket képviselnek. Egy-egy különleges, ritkább példány akár tízezreket is érhet, még ha valaha csupán filléreket jelentett is a kasszában. Derül ki a NumizPortal Youtube csatorna egyik közelmúltbeli videójából.

Korábban egyébként már beszámoltunk a legendás 1971-es "akasztófás" 20 filléresről, amely esetében nem árt tisztázni, pontosan milyen kiadásról beszélünk, hiszen míg egyik igen értékes lehet, a másikban semmi extra nincs. Az viszont már biztos, nem ez az egyetlen különleges fillér a régi időkből.

Most egy újabb régi pénzről derült ki, hogy komoly értéket képvisel

Ha valakinek még lapul otthon egy zsáknyi régi alumíniumfillér, érdemes közelebbről is megvizsgálnia őket. Az 1969-es „nagy nullás” 10 filléres ugyanis gyűjtői körökben keresett darab, és akár több tízezer forintot is érhet hibátlan állapotban.

A különlegesség lényege, hogy a címleten szereplő nulla számjegy belső átmérője nagyobb a megszokottnál – valószínűleg egy eltérő verőtő miatt. Bár használt állapotban viszonylag gyakran előfordul, verdefényes (UNC) példányok aukciókon szinte egyáltalán nem bukkannak fel.

A Forintportál 6-os ritkasági besorolást adott az érmének, ami közepes ritkaságot jelez, de a kereslet alapján ennél értékesebb lehet. A 2023-as Adamowski-katalógus 12 ezer forintra árazza a hibátlan darabot, de a tényleges piaci érték ennél magasabb is lehet.