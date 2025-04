Ezek a magyarok már teljesen elengedték a készpénzt: vajon mit tudhatnak?

Már 1000 forint alatti összeg kifizetésekor sem nyúl mindenki automatikusan az apróhoz vagy bankjegyhez, helyette a digitális fizetési megoldásokat, például a bankkártyát választják a pénztárnál – derül ki egy újonnan közölt felmérésből. A fiatalok és meglepő módon az idősek azok, akik visszaszorítják a készpénzhasználatot.

Az OTP Mobil felméréséből kiviláglott az is, hogy hónapról hónapra egyre többen, egyre többször és egyre nagyobb összértékben a digitális fizetési módot használják. A Magyar Nemzeti Bank legutolsó adataiból az látszik, hogy a kártyás fizetések értéke tavaly év végére 14 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miközben a készpénzfelvételek száma 4 százalékkal csökkent.

A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy sokan vannak azok, akik például már a reggelire vásárolt péksüteményt is bankkártyával fizetik ki és nem a pénztárcából előkapott papírpénzzel. Az emberek ötöde ugyanis már 1000 forint alatt sem szívesen fizet készpénzzel, hanem inkább az elektronikus fizetést választja - derül ki az OTP Mobil megbízásából készített reprezentatív felmérésből[2].

A megkérdezettek közel kétharmada egyértelműen az elektronikus fizetés mellett tette le voksát, legyen szó fizikai bankkártya, mobiltárca vagy a qvik (utalás alapú) megoldás egyikéről. A legfőbb érv a készpénzzel szemben a kényelem.

A megkérdezettek kétharmadával havonta előfordul legalább egyszer, hogy az üzletben csak készpénzzel tudnak fizetni. 40 százalékuk reagált erre úgy, hogy emiatt inkább otthagyta a kiválasztott terméket, 45 százaléknál volt annyi készpénz, hogy kifizesse azt,10 százalék pedig később visszament kifizetni.

A készpénzhasználatot egyre jobban háttérbe szorítják azok a fintech-megoldások, amelyek kényelmesebbek és olcsóbbak a vásárlók és a kereskedők számára is. Ilyen például az OTP Mobil által elsőként bevezetett qvik (utalás alapú) is, amelyen keresztül már többszázezer fizetést indítottak. Úgy vélem, hogy az ilyen innovatív fizetési lehetőségek is hozzásegítik a kereskedőpartnereinket az üzletük stabilitásához és a vevőkörük szélesítéséhez

- mondta dr. Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető-helyettese.

Az a felmérésből is látszik, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább előnyben részesíti a digitális fizetési megoldásokat. A 18-39 év közöttiek mindössze 28 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elsősorban bankjeggyel vagy aprópénzzel fizet az üzletben, 35 illetve 34 százalékuk viszont bankkártyát vagy mobiltárcát használ. Ez a korosztály az, amelyik szerint ma már alapvető, hogy az üzletekben, piacon és az olyan szolgáltatóknál, mint például a házhoz járó szerelők vagy például a fodrászok, manikűrösök, lehessen bankkártyával fizetni. Érdekesség, hogy nem a nyugdíjasok ragaszkodnak a készpénzhez, hanem a 40-59 éves korosztály.

Ha egy kereskedő vevőköre a fiatalabbakból áll, annak mindenképpen digitális fizetési megoldásokat, például bankkártyás vagy qvik elfogadást biztosítania. Az innovatív fizetési megoldást ugyanis a fiatalok elvárják: például azok közül, akik már hallottak és használták is a qvik-NFC vagy QR-kódos fizetést, azok többsége 40 alatti volt

- mondta dr. Al-Absi Gáber Seif.