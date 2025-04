Durván lecsapja az árakat az Aldi: kétezer termék lesz olcsóbb, mutatjuk, hol találod őket

Az ALDI jelentős árcsökkentést hajt végre húsvét előtt. A vállalat az üzletek középső sorában található nem-élelmiszer jellegű termékek – mintegy 2000 árucikk – esetében kiugró mértékben mérsékli a fogyasztói árakat.

Radikális mértékben csökkenti az ALDI a kiárusításban részt vevő, nem-élelmiszer jellegű termékeinek árát. A jellemzően az üzletek középső során elérhető húsvéti ajándékok, háztartási és lakberendezési eszközök, ruhák, cipők, konyhai kiegészítők, háziállatfelszerelések közül mintegy 2000 termék kerül kevesebbe.

A vásárlók az üzletekben a készletkisöprés felirat alatt találják ezeket az árucikkeket, amelyek árát a februárban mérsékelt szinthez képest további 50%-kal csökkentette az áruházlánc. A készletkisöprési akció az ALDI valamennyi magyarországi üzletében érvényes, a termékkínálat üzletenként eltérő lehet, és kizárólag a készlet erejéig tart.

Az ALDI elkötelezett amellett, hogy a magyar vásárlók számára a lehető legjobb ár-érték arányú termékeket kínálja. A most bevezetett további árcsökkentés is ezt a törekvésünket tükrözi, így húsvét előtti radikális leárazásunknak köszönhetően számos termék az egy hónappal ezelőtti árhoz képest 50%-kal kedvezőbb szinten vásárolható meg, ezzel is segítjük a családokat az ünnepi készülődés során

– nyilatkozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója.