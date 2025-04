Hiába a nagy fáradozás: újabb hatalmas bukás lett a pesti piac, nem teszi zsebre, amit kapott

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rendszeresen ellenőrzik a fővárosi Golgota úti piacot. Ezúttal több mint 7 000 hamis terméket vontak ki a forgalomból.

Kecsegtető árak, világmárkák feliratai, tömérdek divatosnak tűnő holmi csalogatja a vásárlókat a fővárosi Ganz-telepre. A piac kínálata hemzseg a hamisított termékektől, ezért a pénzügyőrök rendszeresen tartanak razziákat ezen a területen. Az egyenruhások a napokban újabb váratlan ellenőrzést tartottak, és több elhagyott raktárt is találtak. Feltehetően az eladók alig néhány perccel korábban hagyták hátra az eladásra kínált, jogsértő portékáikat. A pavilonokból több mint 7 000 darab különféle márkajelzéssel (Boss, Moncler, Nike, Tommy Hilfiger) díszített papucsok, cipők, táskák kerültek elő.

A jogsértő termékek több mint 50 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

A NAV kiemelt feladata, hogy kiszűrje a hamis termékeket a piacról, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek. A hamis ruházati termékek vagy lábbelik esetében előfordulhat, hogy olyan vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezettel kapcsolatba, amelyek akár az egészségre is ártalmasak lehetnek. A lefoglalt hamisítványok súlyosan sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és a márkák hírnevét, minőségük pedig gyakran jóval gyengébb. A NAV Bevetési Igazgatósága a jövőben is tervez hasonló razziát a gazdaság és a tisztességes piaci szereplők, valamint az állampolgárok egészségének védelme érdekében.