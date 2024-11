Ez most komoly, tényleg 450 ezer forintot ér ez a régi 200-as? Bármelyik tárcában lapulhat egy

Hiába, hogy modern pénzek, bizonyos gyűjtők a nem is olyan régi papír 200 forintosokért vagy 5000 forintosokért is képesek nagy pénzeket fizetni vagy legalábbis elkérni értük az online piactereken – írja a Világgazdaság.

A régi pénzek értékét két dolog határozza meg: a legfontosabb a ritkaság. Római kori érmét is lehet venni pár száz forintért, de a toplisták élén a 19–20. századi pénzek állnak. A másik meghatározó tényező az állapot – mondta a portálnak Tóth Csaba numizmatikus, aki azt is elmondta, hogy egy bankjegy vagy érme valós értékét nem feltétlen tükrözi a kora. A legkeresettebb ritkaságok között pedig sok nemrég forgalomban lévő pénzérme vagy bankjegy is szerepel.

Ilyen a papír kétszázas is, ami igazi sláger lett Magyarországon a gyűjtők körében. Például jelenleg is akad olyan online hirdető, aki egyetlen 1998-as 200 forintos bankjegyért 450 ezer forintot kér. Sőt, a Vatera kínálatában még egy olyan 200 forintos próbaveret-tervezet változat is szerepel, amiért valaki 3,8 millió forintot szeretne kapni. De a szakértő egyúttal azt is hozzátette: a pénzek értékét a koruk mellett természetesen más dolgok is befolyásolják. A portál talált olyan hirdetést is, amiben 100 darab forgalomba soha be nem kerülő, tökéletes állapotban lévő, „extrém sorszámú” 5000 forintos bankjegyet kínál eladásra valaki 5,3 millió forintért.

Ugyanez a hirdető például egy makulátlan állapotú, 1999-ben kiadott ötezres 30 ezer forintot ér, de ha alacsonyabb a sorszáma, akkor akár 45-60 ezer forintot is érhet. A tökéletes állapotú, 0000002-es sorszámú bankjegy körülbelül 200 ezer forintot, a 0000001-es sorszámmal pedig minimum 500 ezer forintot érhet – fejtette ki egy hozzászólásában az eladó.