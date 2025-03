Népszerű garnélarákot hívnak vissza: nehogy megedd, komoly bajod lehet tőle!

Vietnamból érkezett, Magyarországon is árult fagyasztott garnélarákban mutattak ki állatgyógyászati szermaradékot, ezért kérik, hogy ha vettünk, semmiképpen se együk meg.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján állatgyógyászati szermaradék tartalmat mutattak ki vietnámi fagyasztott garnélarák nyárs termékben. A termékből magyar vállalkozások részére is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: Raw peeled shrimp skewers frozen & glazed with added water / Garnélanyárs fehérlábú ostorgarnélával, hozzáadott vízzel és védő jégréteggel, nettó 800g, fagyasztott (VN)

Márka: Ben’s Easy Kitchen

Kiszerelése: 800 g

Minőségmegőrzési idő: 26.11.2025; 16.12.2025; 18.12.2025;

Tételszám: QNLCOM-3367

A termékeket 2024. november 1. és 2025. február 15. közötti időszakban értékesítették.

Exportőr: Q N L Company Limited (Vietnám)

Importőr: BML Food Group Holland BV. (Hollandia)

Magyar forgalmazó: Fjordin Kft.

Magyar forgalmazó: Matusz-Vad Zrt.

A termékvisszahívás oka az, hogy állatgyógyászati szermaradék jelenlétét mutatták ki a termékben. Az NFKH és a forgalmazó kérik, hogy

amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!