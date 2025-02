Ez most komoly? Bírság járhat, ha nem vagyunk otthon amikor érkezik a futár

Bírságot javasolnak bevezetni azokra a vásárlókra, akik nem tartózkodnak otthon a csomagkézbesítés időpontjában. A Manhattan Associates vezetője szerint ez a megoldás segíthetne csökkenteni a logisztikai terheket és a felesleges szállításokat- közölte a NLC.

Pieter Van den Broecke, a Manhattan Associates Benelux és németországi részlegének ügyvezető igazgatója új megoldást javasol a sikertelen csomagkézbesítések problémájára. A szakember szerint pénzbírságot kellene kivetni azokra, akik a megbeszélt időpontban nem tartózkodnak otthon.

A javaslat hátterében az áll, hogy az e-kereskedelmi vállalatok és futárszolgálatok egyre növekvő kiszállítási és visszaküldési forgalommal szembesülnek. A sikertelen kézbesítések miatt a futároknak gyakran többször kell ugyanarra a címre visszatérniük.

"Egy ilyen intézkedés arra kényszerítené a csomagrendelőket, hogy tudatosabban gondolják át, hol és mikor akarják átvenni a csomagjukat. Végül is a csomagkézbesítésre nehezedő nyomás egyre nő" – magyarázta Van den Broecke.

A felesleges kiszállítások nemcsak többletmunkát jelentenek, de környezetvédelmi szempontból is károsak. A bírság bevezetése "pénzügyi ösztönzőként" működne, ami felelősségteljesebb magatartásra késztetné a vásárlókat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ügyvezető szerint a megoldás része lehet az is, ha a vevők inkább csomagpontokat vagy pick-up pontokat választanak kézbesítési címként. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a webáruházaknak és futárszolgálatoknak is rugalmasabb időpontválasztási lehetőségeket kellene biztosítaniuk. A váratlan helyzetekre is gondolva Van den Broecke egy önkiszolgáló alkalmazás bevezetését javasolja, amellyel a vásárlók könnyen módosíthatnák a kézbesítés időpontját vagy helyszínét.