Sorra zárnak be a Magyarországra készülő orosz üzletlánc boltjai: koszt, rendetlenséget találtak

Bírósági ítélet kötelezte a Mere boltláncot hazájában tíz üzlet bezárására, az indok pedig nyomós - és egyben ijesztő - volt.

Egyre-másra zárnak be a szuperolcsó orosz diszkontlánc, a Mere boltjai oroszországban - erről a HVG ír a TASZSZ orosz hírügynökség alapján. Mint írják, a boltlánc csak az év eleje óta tíz üzletét zárta be hazai pályán, erre bírósági döntés kötelezte a láncot a közegészségügyi szabályok súlyos megsértése miatt.

A Mere Európában is több boltot nyitott már, hozzánk legközelebb Szerbiában található kereskedelmi egység. Tavaly röppent fel a hír, hogy a diszkontlánc Magyarországon is több boltot tervez nyitni, aztán többféle nehézség is akadt: az eredeti időpontot jó eséllyel nem fogják tartani az első egység megnyitásával, még az sem biztos, hol lenne majd a bolt.