Döbbenetes meglepetés a boltok kasszáinál: jóval olcsóbb lett a magyarok kedvenc nyári étele

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utóbbi években már többször is foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy alaposan megdrágultak az egykor filléres ételnek számító lecsó alapanyagai. Ez már a legalapvetőbb hozzávalókról is elmondható volt, és akkor még a virsliről vagy a szárazkolbászról nem is beszéltünk. De mi a helyzet most? Nos, jelenleg jóval vegyesebb a kép, mint egy évvel ezelőtt, ugyanis a 2019-es állapotokhoz képest még mindig jelentősen drágább ételnek számít a lecsó, ugyanakkor 2023 júliusához képest kifejezetten árcsökkenés figyelhető meg.

Bár a lecsó sokak fejében egy olcsó nyári ételként létezik, az utóbbi években végbement Nagy Inflációt ennek az ételnek az alapanyagai sem vészelték át nyomtalanul – az elmúlt években több cikkben is bemutattuk, hogy a legalapvetőbb hozzávalók bizony jelentős mértékben megdrágultak az utolsó békeévhez, azaz 2019-hez képest. Ez még a legalapvetőbb alapanyagokról, tehát paradicsomról és a paprikáról is elmondható volt, és talán nem meglepő módon mindez fokozottan igaz volt a drágább hozzávalók, a tojás, a virsli és a szárazkolbász esetében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ugyanakkor jelentős fejlemény az idei évben, hogy az elmúlt évek folyamatos áremelkedésével ellentétben idén júliusban az alapanyagárak alacsonyabbak voltak az egy évvel ezelőttiekhez képest. Ez kivétel nélkül mindegyik – általunk vizsgált – alapanyagról elmondható, tehát azt már most kijelenthetjük, hogy a tavalyi évhez képest olcsóbban megússzuk a lecsófőzést. De mégis mennyivel? Alapvető hozzávalók Az alábbi grafikonon látható, hogy az alapvető hozzávalók, vagyis a vöröshagyma, a paradicsom és a paprika mindegyike jelentősen megdrágult 2019-hez képest – a vöröshagyma kilója 16,3 százalékkal, a paradicsomé 47,3 százalékkal, míg a zöldpaprikáé 34 százalékkal. Ugyanakkor a tavaly júliusi árakhoz viszonyítva a vöröshagyma kilója 27,4 százalékkal, a paradicsomé 7,9 százalékkal, míg a zöldpaprikáé 9,5 százalékkal lett olcsóbb. Összességében tehát az elmúlt öt évben sokat drágult az étel, ám az utóbbi egy évben sokat korrigáltak az árak. A szuperlecsó is olcsóbb lett Sokan szeretik az alapvető hozzávalóknál lényegesen drágább kiegészítőkkel felturbózni a lecsót, úgy mint tojással, virslivel vagy szárazkolbásszal. Kezdjük ezek közül a legolcsóbbal, azaz a tojással – ennek 10 darabja 2019 júliusában még átlagosan 393 forintba került, ezzel szemben jelenleg 727 forintot kérnek el értük a boltokban, ami 85 százalékos áremelkedést jelent. Ugyancsak rendkívül magas, 75 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető a virsli esetében is – ennek kilójáért öt éve még csak 1 760 forintot kértek el, szemben a jelenlegi 3 080 forinttal. Végezetül nézzük a legdrágább hozzávalót, a szárazkolbászt – ennek átlagára 3 510 forint volt 2019-ben, szemben a jelenlegi 5 630 forinttal, ami 60,4 százalékos áremelkedést jelent. Öröm az ürömben, hogy a tavalyi árak még magasabbak voltak – a tojás 14,15 százalékkal, a virsli 6,7 százalékkal, míg a szárazkolbász 5,1 százalékkal lett olcsóbb 2023 júliusához képest. Ezek egyáltalán nem elhanyagolható arányok, jóllehet láthattuk, hogy volt honnan csökkenniük az áraknak. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ha elraknánk télire Sokan persze nem csak nyáron, pontosabban nem csak nyárra készítenek lecsót, hanem télre is beraktároznak néhány befőttes üveggel. Nézzük meg, mekkora kiadásra kell számítani ebben az esetben. Az összehasonlíthatóság kedvéért a korábbi években is használt recepthez nyúltunk vissza, tehát abból indultunk ki, hogy az általunk főzött lecsó egy rész paradicsomot, két rész paprikát és fél rész vöröshagymát tartalmaz. Természetesen egy jó lecsó sok-sok egyéb hozzávalókat is tartalmazhat, de mi most csupán ennyivel számoltunk: 4 kiló paradicsomot vettünk egy résznek,

8 kiló paprikát két résznek,

továbbá 2 kiló vöröshagymát vettünk fél résznek. Mindezt 2019 júliusában 8 424 forintból, 2023 júliusában 12 812 forintból, jelenleg pedig 11 412 forintból tudtuk volna, illetve tudnánk elkészíteni. 2019-hez viszonyítva ez 35,5 százalékos drágulást jelent (+ 2 988 forint), ami nem kevés, ám érdemes felidézni, hogy tavaly még 52 százalékos áremelkedésről számolhattunk be. Ezzel szemben a tavalyi árakhoz viszonyítva 10,9 százalékkal olcsóbban hozhatnánk ki a fenti adagot, tehát 1 400 forint plusz maradna a zsebünkben. Ha mindehhez még azt is megemlítjük, hogy tavalyhoz képest az átlagbér is jelentősen megemelkedett, akkor elmondhatjuk, hogy ma jóval kisebb teher egy jó lecsó elkészítése, mint volt egy évvel ezelőtt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK