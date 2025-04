Brutális pusztítást végezhet a fagy: gazdák ezrei mennek tönkre?

A talaj felső egyméteres rétege csaknem országszerte föltöltődött március végére, vasárnapra azonban sarkvidéki levegő érkezik, a tavaszi fagyok pedig újabb károkat okozhatnak a gyümölcsösökben a jövő héten - közölte a HungaroMet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzésben azt is írják, hogy az elmúlt tíz napban jelentős, 20-50 milliméternyi volt a csapadék; délnyugaton és az ország középső részén ennél is több esett, míg északon és az Alföldön helyenként nem érte el ezt az értéket.

Már a 90 napos csapadékmennyiség is nagy területen több a szokásosnál, sokfelé telítődött a talaj felső 70-90 centiméteres, délnyugaton és északkeleten az 1-1,5 méteres rétege is, helyenként belvízfoltok is megjelentek. A hőmérséklet az átlagos fölött alakult, éjszakánként is többnyire csak 5 és 10 Celsius-fok közé hűlt le a levegő, napközben pedig jellemzően 15 fok körülire, a naposabb részeken 20 fok közelébe melegedett fel a levegő. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet a múlt hét közepe óta 10 fok körüli.

Az őszi vetések tavaszi fejlődése a kedvező nedvesség és hőmérséklet hatására jól halad, a gyengébben áttelelt őszi búza táblái is szépen erősödnek. A szántókra a tartósan sáros talaj miatt csak ritkán lehetett gépekkel ráhajtani, de az elmúlt napok szeles időjárása miatt sokat szikkadt a felszín.

A korai csonthéjasok közül a kajszi és a mandula csaknem országszerte elvirágzott. A gyakori csapadék kedvezett a gombás megbetegedéseknek. A hét legvégétől visszatérő fagyok még komolyabb problémákat okozhatnak: a kajszi a sziromhullás, terméskezdemény fejlődési fázisában mínusz 1-2 Celsius-foknál erősebb fagy esetén már károsodik, az őszibarack teljes virágzásban mínusz 2-3 foknál kezd károsodni.

Hozzátették: bár a kukorica vetéséhez a talaj hőmérséklete elérte a 10 fokos küszöbértéket, a jövő heti lehűlés miatt még érdemes várni. Az előrejelzés szerint szombatig marad az enyhe idő, majd vasárnapra sarkvidéki eredetű hideg légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, hózáporok is előfordulhatnak. Hétfőtől visszatérnek a fagyok, így a fagyvédelemre mindenképpen fel kell készülni.

Hétfő reggelre többnyire 0 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő, és a szél is fújni fog, ami nem engedi annyira lehűlni a felszín közeli légréteget, de nehezíti a fagy elleni védekezést. Keddtől lassan enyhül az idő, az éjszakai lehűlés mértéke a felhőzettől is erősen függ majd. Összességében országos csapadék nem valószínű, a záporokból 10 milliméternyinél kevesebb csapadék várható a jövő hét közepéig.