Jövőépítés pénzügyi stressz nélkül – Így segít a Fundamenta valóra váltani a lakásálmokat (x)

Ismét mozgásba lendült a lakáspiac Magyarországon, miközben a lakhatás kérdése aktuálisabb, mint valaha. Bár a kormány 21 pontos Gazdasági Akciótervéből 10 pont közvetlenül érinti az ingatlanpiacot, ennek ellenére az a tapasztalat, hogy ma Magyarországon meglehetősen nehéz saját otthonhoz jutni. Az új lakásokat iránti kereslet folyamatosan nő, ami egyszerre vezethető vissza az alacsony kínálatra és a befektetési célú vásárlások élénkülésére. Az ingatlanárak az egekbe járnak, a fővárosban az eladó lakások átlagos négyzetméter ára már egymillió forint felett van, míg egy átlagos albérleti díj elviszi a budapesti átlagfizetések felét. Mi lehet mégis a megoldás? Ha saját otthonra gyűjtenénk, mindenképp érdemes elgondolkodni az előtakarékosságon és az öngondoskodáson. Ebben segíthet nekünk hazánk legismertebb lakás-takarékpénztára, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., akinek legújabb termékével, a Jövőépítő Lakásszámlával minden eddiginél könnyebben vághatunk neki a megtakarításnak.

Első lépés az önálló otthon és a lakásálmok teljesítése felé: megtakarítás és öngondoskodás

A magyar lakosság egyre inkább felismeri mind a megtakarítás, mind az öngondoskodás fontosságát. A Fundamenta megtakarítások témában végzett legfrissebb kutatása szerint a megkérdezettek 90 százalékának kiemelkedően fontos, hogy rendszeresen tudjon megtakarítani, de a pénzügyi tudatosságot az is jelzi, hogy a felmérésben szereplők 45,7 százaléka 3-5 éves időtávban, 39,7 százaléka pedig ennél is hosszabb időtávban gondolkodik, ha megtakarításról van szó.

A Fundamenta hosszú évek óta arra törekszik, hogy rugalmas, de egyúttal kiszámítható megoldásokat nyújtson a lakáscélok eléréséhez. A jelenlegi gyorsan változó gazdasági környezetben azok a megoldások mind felértékelődnek, ahol ez a két, látszólag ellentétes tényező, a rugalmasság és kiszámíthatóság egyszerre vannak jelen, hiszen így a környezeti változásokból eredő kockázatok minimalizálhatóak, a lakásszámla pedig épp ilyen alternatíva. A 28 év lakás-takarékpénztári tapasztalat ugyan önmagáért beszél, de a vállalat fő erőssége emellett a 360 fokos ügyfélkiszolgálás. Elmondható, hogy a lakás-takarékpénztárak közül jelenleg a Fundamenta rendelkezik a legszélesebb termék- és szolgáltatáspalettával, így minden kérdésre, minden élethelyzetre van válaszuk, legyen szó megtakarításról, hitelfelvételről, ingatlanvásárlásról, felújításról vagy energetikai korszerűsítésről.

Egy lakásvásárlás, illetve az oda vezető út ugyanakkor mindig komoly fejtörést jelent, hiszen egy komplex, összetett, és számos esetben átláthatatlan folyamat. Ahhoz, hogy eligazodjunk ebben a sokszor útvesztőnek tűnő pénzügyi világban, a Fundamenta komoly támogatást biztosít a képzett vagyontervezési specialista Személyi Bankáraik segítségével, akik a megtakarítási időszaktól kezdődően, a hitelfelvételen át végig kísérik az ügyfeleket az otthonteremtéshez szükséges folyamaton.

Bemutatkozik a Jövőépítő Lakásszámla

A Fundamenta termékpalettája minden egyedi élethelyzetre személyre szabott megoldást tud nyújtani, legyen szó akár megtakarítási, akár hitelfelvételi igényről, akár arról, ha a jövő generációjának lakhatásáról szeretnénk gondoskodni.

A Fundamenta új termékével most még tovább bővíti ezt az egyedülállóan széles kínálatot, a Jövőépítő Lakásszámla azok számára ideális választás, akik gondolva a jövőre, szeretnék elkezdeni az előtakarékoskodást magas, akár 30%-os kamatbónusz (EBKM 4,73–4,82) lehetősége mellett, ugyanakkor a kezdeti költségeket is minimalizálni kívánják. A konstrukció ugyanis a kapcsolódó akciók keretében most mindössze a havi, vagy az éves megtakarítási összeg elhelyezésével elindítható.

A termék optimális lehet például az önerő gyűjtésre akár lakásvásárlás, akár hitelfelvétel tervezése esetén, és természetesen lakásfelújítási, energetikai korszerűsítési tervek esetén is. Mindezt biztonságosan, az elsőtől az utolsó pillanatig kiszámítható feltételek mellett.

A Jövőépítő Lakásszámla előnyei:

Akár 31,25 millió forintos szerződéses összeg – A megtakarítás végén lakáshitellel kombinálva ez az összeg már komoly segítség lehet lakáscéljaink megvalósítására.

– A megtakarítás végén lakáshitellel kombinálva ez az összeg már komoly segítség lehet lakáscéljaink megvalósítására. Kamatbónusz akár 30%-os mértékben (EBKM 4,73–4,82%) – A kamatbónusz mértéke a választott futamidőtől függően 10%, 20% vagy akár 30% is lehet.*

– A kamatbónusz mértéke a választott futamidőtől függően 10%, 20% vagy akár 30% is lehet.* Kiszámíthatóság – Mind a kamatbónusz, mind a hitelkamat mértéke fix, nem változhat a futamidő alatt, ezáltal biztos és kiszámítható pénzügyi megoldást kínálva.

– Mind a kamatbónusz, mind a hitelkamat mértéke fix, nem változhat a futamidő alatt, ezáltal biztos és kiszámítható pénzügyi megoldást kínálva. Rugalmas megtakarítási lehetőség – A havi befizetés 10 ezer és 100 ezer forint között személyre szabva alakítható, a futamidő pedig 58–125 hónap között mozoghat.

– A havi befizetés 10 ezer és 100 ezer forint között személyre szabva alakítható, a futamidő pedig 58–125 hónap között mozoghat. Kezdeti költségek minimalizálása – A Jövőépítő Lakásszámlához kapcsolódó Első Lépés akciónál a teljes éves megtakarítási összeg elhelyezésével, míg a Könnyű Start akció esetében – ha az ügyfél a megfelelő MBH Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlával rendezkedik, vagy most nyit egyet, illetve, ha módosítja számlacsomagját – csupán az első havi megtakarítás befizetésével megnyitható a lakásszámla.

Mind a Jövőépítő Lakásszámla, mind a Fundamenta többi lakás-előtakarékossági terméke jó választás lehet a lakhatási kérdéseink megoldására az öngondoskodás útján. Ha felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség, mindenképp azt tanácsoljuk, hogy látogasson el a legközelebbi MBH bankfiókba, vagy a Magyar Posta fiókjainak egyikébe, illetve kérjen segítséget a Fundamenta Személyi Bankáraitól. Ők azok a képzett vagyontervezési specialisták, akik az ügyfelekkel közösen alakítják ki a legmegfelelőbb pénzügyi konstrukciót. A több mint 1200 fős Személyi Bankár hálózat országos lefedettséggel dolgozik, naprakész tudásukkal, szakértelmükkel igényeink szerint bárhol, akár az otthonunkban, és szinte bármikor, akár hétvégén is személyesen beszélik át az igényeinket. A bizalom irányukba töretlen, ezt támasztja alá a Fundamenta legfrissebb felmérése, mely rávilágít arra, hogy az ügyfelek 90 százaléka vette igénybe a pénzügyi szolgáltató Személyi Bankárainak segítségét.

A Fundamenta története egyidős a magyarországi lakás-takarékpénztárak történetével. Szakosított hitelintézetként 1997 óta folytat lakás-takarékpénztári tevékenységet, dinamikusan és folyamatosan növelve ügyfelei és munkatársai számát. 1997-es elindulása óta a Fundamenta több, mint 1,6 millió lakásálom megvalósítását segítette elő, közel 3 millió megkötött lakás-takarékpénztári és ehhez kapcsolódó hitelszerződés felhasználásával. Mintegy 450 ezer ügyfelével és az országos lefedettséget biztosító Személyi Bankár hálózatával a Fundamenta piacvezető a lakás-takarékpénztárak piacán, tevékenysége pedig ma már kiterjed a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos beruházások finanszírozására és ingatlanközvetítésre is.

További információkért látogasson el a Fundamenta weboldalára: Az otthonteremtés szakértője - Fundamenta Lakáskassza

* A jelen tájékoztatás nem tekinthető a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részéről hivatalos ajánlattételnek, az itt leírtak kizárólag a figyelemfelkeltést célozzák. A tájékoztatás nem teljeskörű, a termék részletes feltételeit az Üzletszabályzat, valamint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyújtott termékekről és azok feltételeiről szóló hirdetmény tartalmazza.

