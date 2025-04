Százmilliót sikkasztott a benzinkutas zalai nő: nincs kegyelem, máris vádat emeltek ellene

Csaknem százmillió forint elsikkasztása miatt emeltek vádat egy nagykanizsai nő ellen, aki két benzinkút üzemeltetésével volt megbízva - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön.

Németh Eszter arról számolt be, hogy a 37 éves nő egy benzinkutak üzemeltetését ellátó betéti társaság alkalmazásában állva két nagykanizsai kút vezetését is ellátta, feladata volt a pénz kezelése is. A kutak tulajdonosa meghatározta a pénz kezelésének pontos rendjét, amelybe beletarozott a "fölözés". Ennek során bizonyos érték felett ki kellett venni az üzemanyagtöltő állomás pénztárából a készpénzt, amelyről bizonylatot kellett nyomtatni, majd a pénzt egy ledátumozott tasakban a széfbe helyezni, ahonnan a tasakokat a megbízott pénzszállító cég alkalmazottai meghatározott napokon vitték el.

A vádlott a pénzkezelés szabályainak megszegésével, folyamatosan növekvő összegekkel alkalmazott olyan technikai megoldást a pénztár lefölözése során, amellyel a tulajdonost megkárosította. Az egyik általa vezetett töltőállomáson a pénzszállítást megelőző napokon a rendszerben már végrehajtott fölözést törölte, majd a pénzszállítást követően a korábban törölt összeget fiktíven ismét visszakönyvelte.

A vádlott egy idő után az egyre növekvő hiányt már a vezetése alatt álló másik benzinkúton végzett tranzakciókkal pótolta. Ott is fölözéseket hajtott végre, de a pénzt nem tette be a széfbe, hanem átvitte a másik benzinkútra, ott átcsomagolta, és az ott korábban végrehajtott fiktív fölözésekről félretett bizonylattal helyezte a széfbe.

A tulajdonos részvénytársaság munkatársai 2024 márciusában ellenőrzést hajtottak végre a feltűnően sok fölözés és sztornózás miatt. Amikor a biztonsági munkatársak az ellenőrzés során kérték, hogy a vádlott nyomtassa ki a széftartalom-nyilvántartást, a nő - hogy ne lehessen nyomtatni - kihúzta a hálózatból a számítógépet, rendszerproblémát imitálva. A pénzszállító azonban kinyitotta a széfet, amelyben csupán kétmillió forint volt, az elektronikus nyilvántartások szerinti 95,5 millió forint helyett.

A nő még a helyszínen bevallotta az elkövetés módszerét, majd letartóztatták, később pedig a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A vádlottól csaknem négymillió forintot tudtak lefoglalni. A nővel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat, börtönbüntetés kiszabását indítványozva.