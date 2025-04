Rég nem látott sorsjegy tarolja le Magyarországot: ezért különleges, óriásit lehet vele nyerni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Új kaparós sorsjegyet vezet be a Szerencsejáték Zrt., amit az április 3-án megrendezésre kerülő sajtóeseményükön jelentettek be, amin a Pénzcentrum is részt vett. A sorsjegy Jókívánság névre hallgat, és különlegessége, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló hazai gyermekek ezreit segítő Kapaszkodó programját támogatja. Ezen felül azért nyerni is lehet vele, nem is keveset.

Új, különleges sorsjegyet bocsát forgalomba a Szerencsejáték Zrt., ami ezúttal jó célt is fog szolgálni. Az új kaparós ugyanis a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló hazai gyermekek ezreit segítő Kapaszkodó programját támogatja. Az új sorsjegyek neve Jókívánság valamint Jókívánság Extra lesz. Előbbivel 50, utóbbival viszont 100 millió forintot lehet nyerni. A sorsjegyeket április 4-től lehet megvásárolni a Szerencsejáték Zrt. hálózatában lévő lottózókban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "Amikor jótékonysági sorsjegyet adunk ki, azok mindig kelendőbbek, reméljük, ez most is így lesz" - kezdte meg a sajtótájékoztatót Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója. A vezető arról is beszélt, hogy a sorsjegyek jelentős szerepet töltenek be a vállalat életében. Mint mondta, minden harmadik játékosuk vásárol sorsjegyet, és a bevételeiknek a 20 százalékát is ez adja. Brenkus Krisztián azt is elmondta, 1857-ben értékesítettek először jótékony célú sorsjegyeket. De ezen felül a Szerencsejáték Zrt.-nél a Nagykarácsony c. sorsjegy is támogató sorsjegy, azzal például befogadójátszóterek létrehozását segítik. Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a sorsjegy kapcsán gyerekek ezreinek élete változhat meg. Arról is beszélt, hogy a sorsjegyek bevételének egy részéből olyan központokat tudnak létrehozni, ahová még több gyereket tudnak bevonni, ahol fejleszteni tudják őket. Gáncs Kristóf szerint fontos, hogy ez egy hosszú távú együttműködés.

