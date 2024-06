Hivatalos, új Burger King étterem nyílik Budapesten: ezen a környéken örülhetnek a lakosok

A Campona bevásárlóközpontban nyílt meg a BURGER KING® 58. étterme. A budatétényi étterem idén az étteremlánc harmadik új egysége, februárban az M1-es autópálya mellett Ácsra, áprilisban pedig Nagykanizsára érkezett meg az eredeti BURGER KING® élmény. Az étterem fejlesztése 2023. év elején indult, kivitelezése kifejezetten gyorsan, 18 hónap alatt valósult meg. A Camponában a BURGER KING® több mint 20 munkavállalót foglalkoztat.

Újabb budapesti városrészbe érkezett meg a BURGER KING, ezúttal a XXII. kerületben, a Camponában nyitott új egységet az étteremlánc. A bevásárlóközpont foodcourtján található étterem elsőként kapott Magyarországon Pavilion dizájnt, amely modern és letisztult külsőt kölcsönöz az étteremnek. A vendégélmény további fokozása érdekében a gyorsétteremlánc 58. éttermében 6 db Kiosk segítségével választhatják ki a frissen készített, tűzön grillezett hamburgereket és más kedvenceiket az idelátogatók, és hamarosan a házhozszállítást is elindítják a budatétényi étteremből.

A XXII. kerületben történt jelentős mértékű beruházások és ezáltal létrejött új munkahelyek tovább növelték a környék potenciálját, de a bevásárlóközpont könnyű megközelíthetősége – főleg az M0-ás autóút és 6-os főút közelsége – is fontos szempont volt a cég számára.

A Campona nemcsak a dél-budai régiót és budapesti agglomeráció nyugati, délnyugati részeit szolgálja ki, de a bevásárlóközpont funkciói az egész országból vonzanak látogatókat. A közelmúltban történt teljeskörű belső felújítással pedig végérvényesen egy új korszakba lépett a center, ennek mi is mindenképp szerettünk volna részesei lenni. Büszkék vagyunk arra, hogy az idei évben ez már a harmadik új éttermünk. Továbbra is folyamatosan keressük a lehetséges, kiemelkedő helyszíneket, reméljük hamarosan újabb nyitásokról számolhatunk be

– mondta el Sümegi László, a Fusion Zrt. elnöke.

A gyorsétteremlánc története 70 évre nyúlik vissza, amikor 1954-ben James McLamore és David Edgerton megalapította az első BURGER KING® éttermet Floridában. Ők ketten voltak azok, akik megragadták a lehetőséget és egy olyan gyorséttermet hoztak létre, ahol elérhető árakon kiváló minőségű burgereket szolgálnak fel vonzó és tiszta körülmények között a vendégeknek.